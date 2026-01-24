Xiaomi v Číně představilo další chytrou pračku se sušičkou. Láká na „super elektrolýzu“ a ovládání mobilem, přitom nestojí moc Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo v Číně pračku Mijia Washing Machine Pro s kapacitou 10 kg a předprodejní cenou 3 293 jüanů (asi 9 800 Kč) Pračka podporuje ovládání přes aplikaci Xiaomi Home a hlasové příkazy asistenta Xiao AI díky HyperOS Connect Technologie „super elektrolýzy“ odstraní 20 typů skvrn a vrátí zežloutlému prádlu původní bílou barvu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje své portfolio chytré domácnosti o další velký spotřebič. Čínský výrobce představil chytrou pračku se sušičkou Mijia Washing Machine Pro Super Electrolysis Smart Wash and Dry 10kg, která kombinuje pokročilé prací technologie s možností vzdáleného ovládání. V Číně je k dispozici v předprodeji za 3 293 jüanů, což odpovídá přibližně 9 800 Kč. Kompletní ovládání z telefonu Díky podpoře Xiaomi HyperOS Connect můžete pračku ovládat odkudkoliv prostřednictvím aplikace Xiaomi Home. Spustit praní, zkontrolovat stav cyklu nebo upravit nastavení tak zvládnete i mimo domov. Kdo preferuje hands-free ovládání, ocení integraci s hlasovým asistentem Xiao AI, kterému stačí zadat příkaz a pračka se postará o zbytek. Praktickou funkcí je také inteligentní dávkování pracího prostředku a aviváže. Pračka sama rozpozná hmotnost prádla a automaticky přidá správné množství z dvou zásobníků, které pojmou zásobu na celý měsíc. Super elektrolýza proti skvrnám Hlavním tahákem je technologie „super elektrolýzy“, která si údajně poradí s 20 typy skvrn včetně sójové omáčky, ovocné šťávy nebo krve. Xiaomi uvádí, že jeden prací cyklus odpovídá účinku 50 gramů bělidla bezpečného pro barvy. Zežloutlé bílé prádlo by tak mělo získat zpět svou původní barvu. Výrobce dále slibuje 99,99% míru sterilizace a čtyřnásobnou ochranu proti přebarvení. Je tohle nejpraktičtější ventilátor Xiaomi? Mijia Smart Standing Fan Pro Slim svou důmyslností až překvapuje Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky K dispozici je 21 pracích programů včetně parního čištění a rychlého 12minutového cyklu. Zajímavostí je režim „premix speed wash“, který za 36 minut dosáhne efektu 69minutového praní. Sušení probíhá při nízké teplotě 55–65 °C a automaticky se zastaví po vysušení prádla. Pokud zapomenete prádlo vyndat, pračka ho sama protřepe, aby se nepomačkalo. Zda se novinka časem dostane i do Evropy, zatím není jasné. U nás se již nyní dá pořídit model Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg. Pořídili byste si chytrou pračku od Xiaomi? Zdroje: ITHome, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína pračka pračka Xiaomi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025