Je tohle nejpraktičtější ventilátor Xiaomi? Mijia Smart Standing Fan Pro Slim svou důmyslností až překvapuje

Xiaomi globálně představilo stojanový ventilátor Mijia Smart Standing Fan Pro Slim s ultra tenkým designem pouhých 8,7 cm. Novinka podporuje napájení přes USB-C z powerbanky a nabízí 100 úrovní rychlosti s ovládáním přes aplikaci. Ventilátor získal ocenění iF Design Award a Red Dot Design Award 2025, do Česka by mohl dorazit v průběhu léta.

Adam Kurfürst
Publikováno: 16.1.2026 16:00

Xiaomi rozšiřuje své portfolio chytrých domácích spotřebičů o zajímavou novinku. Na globálním webu výrobce se objevil stojanový ventilátor Mijia Smart Standing Fan Pro Slim, který bychom se nebáli považovat za možná vůbec nejpraktičtější model značky. Zaujme nejen svým extrémně štíhlým designem a možností napájení z powerbanky, předností má daleko více. Je navíc velmi pravděpodobné, že dorazí i na náš trh.

Tenoučké tělo a praktický cestovní box
Napájení z powerbanky až na 22 hodin
Osm režimů přirozeného vánku
Bluetooth ovladač s dosahem 30 metrů
Dostupnost v Česku zatím nejasná

Tenoučké tělo a praktický cestovní box

Hlavním tahákem novinky je její tloušťka pouhých 8,7 cm, což představuje o 63 % štíhlejší konstrukci oproti modelu Mi Smart Standing Fan 2. Minimalistický design ocenily i odborné poroty – ventilátor získal prestižní ocenění iF Design Award i Red Dot Design Award 2025.

Osobně mě velmi zaujalo, že Xiaomi k ventilátoru – jehož konstrukce je modulární, takže se dá snadno rozložit – bude dodávat pevné úložné pouzdro z materiálu EPP. To usnadní nejen sezónní skladování, ale také převážení z místa na místo. Pokud si tedy budete chtít vzít ventilátor s sebou na chatu, daleko jednodušeji se vám bude nakládat do auta (a navíc nebude hrozit, že se při přepravě poškodí).

Napájení z powerbanky až na 22 hodin

Praktickou vlastností je USB-C port pro napájení. Ventilátor tak můžete připojit k powerbance podporující protokol QC nebo PD s výstupem alespoň 18 W. Podle výrobce vydrží na 10 000mAh powerbance fungovat až 22 hodin na nejnižší úrovni rychlosti. To z něj dělá ideálního společníka na zahradu nebo kempování.

Spotřeba energie je minimální – na nejnižší úrovni si ventilátor řekne pouze o 1,9 W. Xiaomi uvádí, že při osmihodinovém denním používání po dobu 90 dní spotřebujete jen 1,4 kWh elektřiny.

Osm režimů přirozeného vánku

Mijia Smart Standing Fan Pro Slim disponuje sedmi aerodynamickými lopatkami, které generují vzduchový tok až 25 m³/min s dosahem až 14 metrů. Oscilace pokrývá rozsah 90°.

V aplikaci Xiaomi Home si můžete vybrat z osmi přednastavených režimů přirozeného vánku – simulují podmínky u jezera, na golfovém hřišti, při kempování, na terase, střeše, v mokřadu, na horském vrcholu nebo na pláži. V režimu Direct máte k dispozici 100 úrovní rychlosti pro jemné doladění intenzity proudění.

Hlučnost na nejnižší úrovni činí pouze 26,8 dB(A), takže ventilátor neruší ani během spánku.

Bluetooth ovladač s dosahem 30 metrů

Ovládání zajišťuje Bluetooth dálkový ovladač s magnetickým uchycením přímo na tělo ventilátoru. Dosah činí až 30 metrů v otevřeném prostoru, což oceníte právě při venkovním použití. Na samotném ventilátoru najdete také dotyková tlačítka pro rychlé nastavení.

Nechybí integrace do ekosystému chytré domácnosti – ventilátor lze propojit s Google Home a Amazon Alexa pro hlasové ovládání. V aplikaci Xiaomi Home si můžete vytvořit vlastní křivku proudění vzduchu podle svých preferencí.

Dostupnost v Česku zatím nejasná

Xiaomi zatím nepotvrdilo, kdy a za kolik se Mijia Smart Standing Fan Pro Slim dostane na evropské trhy. Vzhledem k tomu, že se produkt objevil na globálním webu výrobce, je jeho uvedení v Česku pravděpodobné. Cenu zatím výrobce neoznámil, počítáme však zhruba se dvěma až třemi tisíci.

Pořídili byste si ventilátor s napájením z powerbanky?

Zdroj: Xiaomi