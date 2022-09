Všechna tlačítka mají před “kliknutím” příjemný odpor, takže má člověk jistotu, že je skutečně stiskl nebo drží. Maximální hlasitost reproduktoru je opravdu velmi vysoká a nemám tedy obavy, že by si tyto vysílačky neporadily třeba na opasku pořadatele festivalu nebo dělníka na rušné stavbě. Naopak trochu nepraktická mi přijde povrchová úprava. Napůl matný a napůl lesklý plast je jako magnet na otisky a šmouhy.

Anténa není odnímatelná, což má své potenciální klady i zápory. Konektor microUSB, který mimochodem na rozdíl od mnohé konkurence umožňuje velmi prakticky nabíjet vysílačky i během používání, třeba i z powerbanky, doplňuje ještě audio 3,5mm jack pro sluchátka.

Frekvence zralé na pokutu

Co se týká komunikačních funkcí, tak vysílačky mají samozřejmě jako prvotní poslání poskytovat co nejkvalitnější FM spojení. To čistě z technického hlediska dělají Xiaomi Mijia Walkie Talkie 1S velmi dobře (jak se dozvíte i z části o dosahu), nicméně je tu i palčivá otázka kmitočtů. Jsou k dispozici celkem dva předdefinované frekvenční rozsahy (L a H) po dvaceti pevných kanálech a jedna custom škála (C) s dalšími dvaceti kanály. Dostupné kmitočty, počty kanálů a navíc i několik možností kódování přitom představují hned několik konfliktů s českou legislativou.

Frekvenční rozsahy Xiaomi Mijia Walkie Talkie 1S

L (low) H (high) C (custom) rozsah 406,7500 – 409,9875 MHz 430,1375 – 439,4375 MHz 430,0000 – 440,0000 MHz kanálů 20 20 20 výkon 0,5W 3W 3W dostupnost volná s aplikací Mi Home s aplikací Mi PTT

Na šikovném webu “Využití rádiového spektra” i přímo u ČTÚ jsem si ověřil, že se tyto Xiaomi vysílačky bohužel nedají v ČR za běžných okolností dlouhodobě používat. Co to přesně znamená? Pokud si je objednáte z Číny a pak je jednou za čas zapnete například při pořádání akce, hledání hřibů v lese nebo jen tak ze srandy s dětmi uprostřed města či vesnice, pravděpodobně vás nikdo popotahovat nebude. I když o vás bude vědět. Pokud byste ovšem vysílačky používali trvale a často, asi by vás neminula pokuta. Nebo minimálně oficiální zákaz další komunikace.

Je tento fakt důvodem ke kompletní ignoraci vysílaček Xiaomi Mijia Walkie Talkie 1S a zbytku této recenze? To je pochopitelně na vašem zvážení a záleží právě na záměru a intenzitě využití těchto zařízení. Jestli o nich uvažujete jako o “hobby” hračce či pomocnících, klidně čtěte dál. Protože jde jinak opravdu o dost šikovné vysílačky…

Chytré funkce a šikovné vychytávky

Začněme u Bluetooth, které vysílačkám propůjčuje hned několik schopností. V prvé řadě je to možnost přímého propojení s bezdrátovými sluchátky. Můžete vzít například konkurenční Galaxy Buds a není problém je během chvilky napojit a využívat jako externí zvukový výstup i vstup. “Modrý zub” rovněž umožňuje propojení s chytrým telefonem. A to hned se dvěma aplikacemi. Tak trochu.

Po spárování s aplikací Mi Home je v prvé řadě možné odemknout kanály z rozsahu H, které jsou jinak ze samotné vysílačky nedostupné. Jde totiž o škálu kmitočtů, u kterých vysílačky využívají vyšší 3W výkon. Aplikace tedy vyžaduje informovaný souhlas, že jejich využívání berete na své triko. Aplikace pak umožňuje jako alternativní ovladač kanály měnit a případně vybavovat zmíněným kódováním. Je zde například i nastavení jazyka pro hlasová oznámení nebo přepínání pro různé chování sluchátek.