Testujeme vysílačky Xiaomi Walkie Talkie 1S. Co

V rámci testování různých technologických produktů, které mají trochu menší spojitost s mobilními telefony, se nám do redakce dostávají zajímavé kousky. Někdy přitom ani úplně nezáleží na tom, zda jde o žhavou novinku, jelikož se zařízení při mezigeneračním vývoji občas moc nemění, případně je fajn posoudit starší verzi před případným nákupem nové. Příkladem jsou “walkie-talkie” vysílačky Xiaomi 1S, do jejichž testování se právě teď pouštíme.

Podobně jako u jiných recenzí máte i nyní možnost promluvit do její finální podoby tím, že napíšete do komentáře tip pro testování. Dejte vědět, pokud by vás na tomto zařízení něco konkrétního zajímalo. Xiaomi Walkie-Talkie 1S mají 2 100mAh baterii oproti 2 600mAh v první generaci a ve standby režimu vydrží fungovat až pět dní. Při nepřetržitém využívání na jedno nabití vydrží být 16 hodin aktivní. Frekvenční rozsah těchto vysílaček je od 300 Hz do 1 kHz a dosah je až 5 kilometrů.

Co bychom měli u těchto vysílaček otestovat?