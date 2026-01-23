TOPlist

Ultratenká powerbanka Xiaomi přichází do dalších zemí. Má 5 000 mAh a magnetické uchycení

  • Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W se začala prodávat v Austrálii, Singapuru a Jižní Koreji
  • Powerbanka s tloušťkou pouhých 6 mm nabízí 15W magnetické i 22,5W drátové nabíjení
  • V přepočtu na koruny je momentálně nejlevnější v Austrálii, kde se dá koupit pod tisícovku

Adam Kurfürst
23.1.2026 10:00
Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15w s logem

V září loňského roku Xiaomi v Číně představilo ultratenkou magnetickou powerbanku, která svojí tloušťkou pouhých 6 milimetrů patří k nejštíhlejším na trhu. Novinka tehdy zaujala nejen kompaktními rozměry, ale také otevřenou snahou oslovit majitele iPhonů. Nyní se Power Bank Magnetic Ultra-Thin 5000 15W postupně dostává na další trhy, což nám dává naději, že by se brzy mohla objevit i na pultech tuzemských obchodů.

Postupné rozšiřování do dalších zemí

Jak upozornil server Notebookcheck, powerbanka se po Japonsku objevila také v Austrálii, Singapuru a Jižní Koreji. Ceny se v jednotlivých zemích liší – v Singapuru Xiaomi požaduje 69,90 SGD (asi 1 100 Kč) a v Jižní Koreji 74 800 wonů (rovněž okolo 1 100 Kč). V Austrálii produktu značka nasadila doporučenou cenu 129 AUD (asi 1 800 Kč), ale už nyní ji prodává ve slevě za 69,50 AUD (lehce pod 1 000 Kč).

Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15w render

Co powerbanka nabízí?

Xiaomi vsadilo na hliníkové pouzdro s hmotností pouhých 98 gramů. Uvnitř se nachází baterie s kapacitou 5 000 mAh, která pro nouzové dobití telefonu bohatě postačí. Díky magnetickému uchycení kompatibilnímu se standardem MagSafe se powerbanka přichytí na záda telefonu a drží pevně i při běžném používání.

Bezdrátové nabíjení funguje s výkonem až 15 W, u iPhonů je však omezeno na 7,5 W. Pokud preferujete klasický kabel, USB-C port nabídne až 22,5 W. Praktickou vlastností je možnost nabíjet dvě zařízení současně – jedno bezdrátově a druhé přes kabel.

xiaomi 17 modra fotoaparaty zblizka
Xiaomi 18 může překvapit skvělým vylepšením foťáku, naznačuje leaker Adam Kurfürst Zprávičky

Xiaomi deklaruje oficiální kompatibilitu s telefony iPhone 12 až iPhone 17, vlajkovými modely Samsung Galaxy, řadou Google Pixel a samozřejmě vlastními telefony včetně Xiaomi 17.

Kdy dorazí do Česka?

O dostupnosti na evropských trzích Xiaomi zatím neinformovalo. Postupné rozšiřování do dalších asijských zemí a Austrálie však naznačuje, že bychom se globálního uvedení mohli dočkat během následujících měsíců. Teoreticky by novinka mohla přijít spolu s vlajkami Xiaomi 17 v březnu.

Pořídili byste si ultratenkou magnetickou powerbanku od Xiaomi?

Zdroje: Notebookcheck, Xiaomi Australia

