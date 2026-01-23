Ultratenká powerbanka Xiaomi přichází do dalších zemí. Má 5 000 mAh a magnetické uchycení Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Ultrathin Magnetic Power Bank 5000 15W se začala prodávat v Austrálii, Singapuru a Jižní Koreji Powerbanka s tloušťkou pouhých 6 mm nabízí 15W magnetické i 22,5W drátové nabíjení V přepočtu na koruny je momentálně nejlevnější v Austrálii, kde se dá koupit pod tisícovku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 V září loňského roku Xiaomi v Číně představilo ultratenkou magnetickou powerbanku, která svojí tloušťkou pouhých 6 milimetrů patří k nejštíhlejším na trhu. Novinka tehdy zaujala nejen kompaktními rozměry, ale také otevřenou snahou oslovit majitele iPhonů. Nyní se Power Bank Magnetic Ultra-Thin 5000 15W postupně dostává na další trhy, což nám dává naději, že by se brzy mohla objevit i na pultech tuzemských obchodů. Postupné rozšiřování do dalších zemí Jak upozornil server Notebookcheck, powerbanka se po Japonsku objevila také v Austrálii, Singapuru a Jižní Koreji. Ceny se v jednotlivých zemích liší – v Singapuru Xiaomi požaduje 69,90 SGD (asi 1 100 Kč) a v Jižní Koreji 74 800 wonů (rovněž okolo 1 100 Kč). V Austrálii produktu značka nasadila doporučenou cenu 129 AUD (asi 1 800 Kč), ale už nyní ji prodává ve slevě za 69,50 AUD (lehce pod 1 000 Kč). Co powerbanka nabízí? Xiaomi vsadilo na hliníkové pouzdro s hmotností pouhých 98 gramů. Uvnitř se nachází baterie s kapacitou 5 000 mAh, která pro nouzové dobití telefonu bohatě postačí. Díky magnetickému uchycení kompatibilnímu se standardem MagSafe se powerbanka přichytí na záda telefonu a drží pevně i při běžném používání. Bezdrátové nabíjení funguje s výkonem až 15 W, u iPhonů je však omezeno na 7,5 W. Pokud preferujete klasický kabel, USB-C port nabídne až 22,5 W. Praktickou vlastností je možnost nabíjet dvě zařízení současně – jedno bezdrátově a druhé přes kabel. Xiaomi 18 může překvapit skvělým vylepšením foťáku, naznačuje leaker Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Xiaomi deklaruje oficiální kompatibilitu s telefony iPhone 12 až iPhone 17, vlajkovými modely Samsung Galaxy, řadou Google Pixel a samozřejmě vlastními telefony včetně Xiaomi 17. Kdy dorazí do Česka? O dostupnosti na evropských trzích Xiaomi zatím neinformovalo. Postupné rozšiřování do dalších asijských zemí a Austrálie však naznačuje, že bychom se globálního uvedení mohli dočkat během následujících měsíců. Teoreticky by novinka mohla přijít spolu s vlajkami Xiaomi 17 v březnu. Pořídili byste si ultratenkou magnetickou powerbanku od Xiaomi? Zdroje: Notebookcheck, Xiaomi Australia O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář powerbanka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024