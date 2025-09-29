Xiaomi předvedlo ultra tenkou magnetickou powerbanku. Má stylový design a chce si získat i jablíčkáře Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo powerbanku Power Bank Magnetic Ultra-Thin 5000 15W s tloušťkou pouhých 6 mm Novinka nabízí 15W magnetické nabíjení a 22,5W drátové dobíjení za 299 jüanů (870 Kč) Lei Jun potvrdil plnou kompatibilitu s řadou iPhone 17 i Xiaomi 17 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Čínský gigant Xiaomi minulý týden vedle řady Xiaomi 17 představil také nové příslušenství. Pozornost upoutala také nová magnetická powerbanka Power Bank Magnetic Ultra-Thin 5000 15W, která svou tloušťkou pouhých 6 milimetrů patří k nejtenčím na trhu. Jako inspirace možná i tentokrát posloužil Apple, který spolu s nedávno uvedeným iPhonem Air přinesl na trh také tenoučkou powerbanku za 2 690 Kč. Tenoučká konstrukce a možnost magnetického uchycení Nová powerbanka od Xiaomi zaujme především svými kompaktními rozměry. S tloušťkou 6 mm se řadí k absolutní špičce v kategorii ultratenkých powerbank. Kapacita 5 000 mAh rozhodně není rekordní, ale pro nouzové dobíjení telefonu postačí. Díky magnetickému uchycení se powerbanka přichytí na záda kompatibilního telefonu a drží pevně i při běžném používání. Řada Xiaomi 17 nepodporuje standard Qi2, proto lze powerbanku uchytit pouze přes kompatibilní pouzdro Xiaomi powerbanku vybavilo 15W bezdrátovým nabíjením přes magnetické připojení. Pokud preferujete klasické drátové nabíjení, máte k dispozici výkon až 22,5 W, který zajistí rychlejší doplnění energie. Díky tomu dokáže powerbanka nabít většinu telefonů z nuly na 50 % přibližně za 30 minut. Xiaomi otevřeně cílí i na majitele iPhonů Generální ředitel Xiaomi Lei Jun během představení výslovně zdůraznil, že powerbanka není určena pouze pro telefony Xiaomi. I ve svých materiálech značka pravidelně zdůrazňuje, že je novinka plně kompatibilní například s celou čerstvě uvedenou řadou iPhone 17, včetně základního modelu, Pro a Pro Max variant. Magnetické uchycení funguje díky standardu MagSafe, který Apple zavedl již u řady iPhone 12 a který postupně adoptují i další výrobci. Dostupnost a cena Xiaomi Power Bank Magnetic Ultra-Thin 5000 15W byla v Číně uvedena za cenu 299 jüanů, což v přepočtu představuje přibližně 870 Kč. O dostupnosti na globálních trzích včetně Česka zatím Xiaomi neinformovalo. Pokud by se k nám měl produkt dostat, pak pravděpodobně dorazí až začátkem příštího roku spolu s Xiaomi 17 a dalšími novinkami. Pořídili byste si ultratenkou magnetickou powerbanku od Xiaomi? Zdroje: XiaomiYoupin, ITHome, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína powerbanka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024