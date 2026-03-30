Tohle bude hit! Xiaomi ukázalo druhou generaci TV Stick HD, má nový systém a vyšší výkon

Xiaomi globálně představilo Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) s operačním systémem Google TV a procesorem Cortex-A55 Novinka nabízí o 38 % vyšší výkon procesoru oproti předchůdci Mi TV Stick, podporuje HDR10+ a zvukový dekodér DTS:X Oproti dražšímu modelu Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) však postrádá 4K rozlišení, Wi-Fi 6 i Dolby Vision Adam Kurfürst Publikováno: 30.3.2026 18:00 Portfolio streamovacích zařízení Xiaomi se rozrůstá o další model. Po loňském uvedení Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen), který do Česka dorazil s cenou 1 299 Kč, a dražšího TV Boxu S nyní výrobce představil jeho levnějšího sourozence. Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) míří na uživatele, kterým stačí Full HD rozlišení a nechtějí za streamovací adaptér utrácet zbytečně mnoho. Zatím se však objevil pouze na globálním webu výrobce. Výrazný skok oproti první generaci Specifikace a rozměry Kde ztrácí na 4K verzi Dostupnost a cena Výrazný skok oproti první generaci Původní Mi TV Stick s cenou 1 099 Kč v oficiálním e-shopu byl dlouhé roky oblíbenou volbou pro ty, kdo chtěli oživit starší televizor za pár korun. Druhá generace HD modelu přináší několik podstatných vylepšení, díky nimž by měla nabídnout znatelně lepší uživatelský zážitek. Nejzásadnější změnou je přechod na čtyřjádrový procesor Cortex-A55, který nahrazuje starší Cortex-A53. Xiaomi udává 38% nárůst výkonu procesoru. O grafiku se stará GPU Mali-G31 MP2, což je rovněž generační skok oproti Mali-450 v původním modelu. Operační systém se změnil z Android TV 9.0 na Google TV, který nabízí modernější rozhraní s personalizovanými doporučeními obsahu. Mezi další novinky patří podpora HDR10+ pro lepší zobrazení světlých a tmavých scén, zvukový dekodér DTS:X a video dekodér AV1, který je dnes standardem u streamovacích služeb. Bluetooth se posunulo z verze 4.2 na 5.0. Dual-band Wi-Fi (2,4 a 5 GHz) zůstává zachována. Specifikace a rozměry Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) disponuje 1 GB operační paměti a 8 GB interního úložiště. Maximální výstupní rozlišení činí 1080p při 60 Hz, podporovány jsou i nižší režimy 720p a 1080i. Zařízení měří 107,4 × 30 × 14 mm a váží 44 gramů, což je znatelně více než 28,5 gramů původního Mi TV Sticku. K dispozici je jeden HDMI port a Micro USB pro napájení. V balení najdete samotný adaptér, dálkový ovladač, prodlužovací HDMI kabel, napájecí USB kabel a uživatelskou příručku. Napájecí adaptér není součástí balení – Xiaomi doporučuje použít standardní 5V/1A adaptér nebo USB port televizoru. Kde ztrácí na 4K verzi Kdo zvažuje mezi HD a 4K verzí druhé generace, měl by vědět o několika podstatných rozdílech. Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) za 1 299 Kč nabízí nejen 4K rozlišení, ale také 2 GB RAM místo jednoho, výkonnější 6nm čip a Wi-Fi 6 pro rychlejší bezdrátové připojení. Dražší model také podporuje Dolby Vision a Dolby Atmos, zatímco HD verze nabízí pouze HDR10+ a Dolby Audio. Bluetooth je u 4K verze ve standardu 5.2 oproti 5.0 u HD modelu. Pro uživatele s 4K televizorem a nároky na kvalitu obrazu tak dává smysl připlatit dvě stovky. Dostupnost a cena Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) se zatím objevil pouze na globálním webu výrobce, což naznačuje plánované rozšíření na další trhy. Kdy a za kolik dorazí do Česka, zatím známo není. S ohledem na cenu původního Mi TV Sticku (1 099 Kč) a 4K verze (1 299 Kč) lze očekávat, že se novinka cenově umístí někde mezi nimi, případně nahradí starší HD model za stejnou cenu. Uvítali byste levnější HD alternativu k 4K modelu? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi