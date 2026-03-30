TOPlist

Tak to by byla bomba! Xiaomi 18 Ultra má přijít s přelomovým foťákem

  • Xiaomi 18 Ultra má dostat výrazně vylepšený teleobjektiv s optickým zoomem a 200MPx senzorem
  • Nový snímač by měl být větší než dosavadní a díky technologii LOFIC nabídnout dynamický rozsah srovnatelný s hlavním fotoaparátem
  • Vylepšení se má týkat i telemakra, na kterém Xiaomi údajně pracuje i u modelů 18 Pro a 18 Pro Max

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
30.3.2026 06:00
Ikona komentáře 0
xiaomi 17 ultra ai upraveno

Xiaomi 17 Ultra patří k prvním telefonům s optickým zoomem v rozsahu 75–100 mm ekvivalentní ohniskové vzdálenosti a 200MPx senzorem Samsung ISOCELL HPE. Jenže než si zákazníci stihnou na tuhle novinku pořádně zvyknout, z čínských úniků se už rýsují obrysy jeho nástupce. Xiaomi 18 Ultra má přinést hned trojici vylepšení zoomového fotoaparátu — a jedno z nich by mohlo posunout celou kategorii.

200 MPx s kontinuálním optickým zoomem

Čínský leaker Digital Chat Station na síti Weibo naznačil, že blíže nespecifikovaný výrobce vyvíjí první 200MPx fotoaparát s kontinuálním optickým zoomem. Jméno sice nepadlo, ale v komentářích se okamžitě začalo skloňovat Xiaomi — a dává to smysl. Právě Xiaomi ve spolupráci s Leicou patří k průkopníkům miniaturizovaných zoomových objektivů v telefonech.

Klíčovou novinkou má být technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), která výrazně rozšiřuje dynamický rozsah snímače. V praxi to znamená, že teleobjektiv by měl zvládat scény s velkými kontrasty — třeba protisvětlo nebo noční město — na úrovni srovnatelné s hlavním fotoaparátem. Dosud byl dynamický rozsah zoomových objektivů v telefonech jejich nejslabším místem.

Větší senzor a lepší telemakro

Podle leakera Kartikeyho Singha pracuje Xiaomi na třech konkrétních vylepšeních zoomového fotoaparátu pro 18 Ultra. Kromě zmíněného LOFIC jde o větší senzor — současný 1/1,4palcový čip by mohl nahradit ještě rozměrnější snímač. A třetím bodem je vylepšené telemakro, tedy schopnost zaostřit z blízka při vyšším přiblížení.

Právě telemakro je oblast, kde mají telefony stále co dohánět. Současné zoomové objektivy v mobilech mívají minimální zaostřovací vzdálenost, která znemožňuje detailní záběry z blízka. Na lepším telemakru má Xiaomi údajně pracovat i u modelů 18 Pro a 18 Pro Max, takže nejde jen o exkluzivitu Ultra verze.

Oppo jako benchmark, Xiaomi jako vyzyvatel

Konkurence mezitím nespí. Oppo Find X9 Ultra má přijít s 1/1,28palcovým 200MPx senzorem v teleobjektivu — to je větší než cokoli, co dosud v této kategorii existovalo. Většina současných 200MPx teleobjektivů se pohybuje mezi 1/1,56 a 1/1,4 palce. Oppo tak nastavuje laťku, kterou bude muset Xiaomi překonat nebo alespoň vyrovnat.

O rozšíření rozsahu optického zoomu u Xiaomi 18 Ultra zatím žádné věrohodné informace nejsou. To ale neznamená, že k němu nedojde — u předchozích generací se detaily o zoomu objevovaly až krátce před představením. Co je jisté: rok 2026 bude pro mobilní fotografii na delší ohniskové vzdálenosti přelomový.

Je pro vás kvalita zoomu rozhodující při výběru telefonu?

Zdroj: Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

