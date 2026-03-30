Tak to by byla bomba! Xiaomi 18 Ultra má přijít s přelomovým foťákem

Xiaomi 18 Ultra má přijít s přelomovým foťákem

Xiaomi 18 Ultra má dostat výrazně vylepšený teleobjektiv s optickým zoomem a 200MPx senzorem Nový snímač by měl být větší než dosavadní a díky technologii LOFIC nabídnout dynamický rozsah srovnatelný s hlavním fotoaparátem Vylepšení se má týkat i telemakra, na kterém Xiaomi údajně pracuje i u modelů 18 Pro a 18 Pro Max

Jakub Kárník Publikováno: 30.3.2026 06:00

Xiaomi 17 Ultra patří k prvním telefonům s optickým zoomem v rozsahu 75–100 mm ekvivalentní ohniskové vzdálenosti a 200MPx senzorem Samsung ISOCELL HPE. Jenže než si zákazníci stihnou na tuhle novinku pořádně zvyknout, z čínských úniků se už rýsují obrysy jeho nástupce. Xiaomi 18 Ultra má přinést hned trojici vylepšení zoomového fotoaparátu — a jedno z nich by mohlo posunout celou kategorii. 200 MPx s kontinuálním optickým zoomem Větší senzor a lepší telemakro Oppo jako benchmark, Xiaomi jako vyzyvatel 200 MPx s kontinuálním optickým zoomem Čínský leaker Digital Chat Station na síti Weibo naznačil, že blíže nespecifikovaný výrobce vyvíjí první 200MPx fotoaparát s kontinuálním optickým zoomem. Jméno sice nepadlo, ale v komentářích se okamžitě začalo skloňovat Xiaomi — a dává to smysl. Právě Xiaomi ve spolupráci s Leicou patří k průkopníkům miniaturizovaných zoomových objektivů v telefonech. Klíčovou novinkou má být technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), která výrazně rozšiřuje dynamický rozsah snímače. V praxi to znamená, že teleobjektiv by měl zvládat scény s velkými kontrasty — třeba protisvětlo nebo noční město — na úrovni srovnatelné s hlavním fotoaparátem. Dosud byl dynamický rozsah zoomových objektivů v telefonech jejich nejslabším místem. Větší senzor a lepší telemakro Podle leakera Kartikeyho Singha pracuje Xiaomi na třech konkrétních vylepšeních zoomového fotoaparátu pro 18 Ultra. Kromě zmíněného LOFIC jde o větší senzor — současný 1/1,4palcový čip by mohl nahradit ještě rozměrnější snímač. A třetím bodem je vylepšené telemakro, tedy schopnost zaostřit z blízka při vyšším přiblížení. Právě telemakro je oblast, kde mají telefony stále co dohánět. Současné zoomové objektivy v mobilech mívají minimální zaostřovací vzdálenost, která znemožňuje detailní záběry z blízka. Na lepším telemakru má Xiaomi údajně pracovat i u modelů 18 Pro a 18 Pro Max, takže nejde jen o exkluzivitu Ultra verze. Oppo jako benchmark, Xiaomi jako vyzyvatel Konkurence mezitím nespí. Oppo Find X9 Ultra má přijít s 1/1,28palcovým 200MPx senzorem v teleobjektivu — to je větší než cokoli, co dosud v této kategorii existovalo. Většina současných 200MPx teleobjektivů se pohybuje mezi 1/1,56 a 1/1,4 palce. Oppo tak nastavuje laťku, kterou bude muset Xiaomi překonat nebo alespoň vyrovnat. O rozšíření rozsahu optického zoomu u Xiaomi 18 Ultra zatím žádné věrohodné informace nejsou. To ale neznamená, že k němu nedojde — u předchozích generací se detaily o zoomu objevovaly až krátce před představením. Co je jisté: rok 2026 bude pro mobilní fotografii na delší ohniskové vzdálenosti přelomový. Je pro vás kvalita zoomu rozhodující při výběru telefonu? Zdroj: Notebookcheck