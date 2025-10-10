Xiaomi TV Box S 3rd Gen recenze: Za pakatel máte 4K streaming, Dolby Vision i 32GB úložiště Hlavní stránka Recenze Ostatní recenze Xiaomi TV Box S 3rd Gen nabízí za 1 490 Kč solidní výkon s čipem Amlogic S905X5M a 32GB úložištěm Podporuje 4K HDR, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos i DTS:X, ale má problémy s TrueHD průchodem Jen 2GB RAM a USB 2.0 limitují dlouhodobý potenciál, Wi-Fi 6 funguje spolehlivě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Streamovací boxy jsou kategorií, kde se Xiaomi pohybuje s jistotou veterána. Léta dodávalo cenově dostupné řešení pro ty, kdo chtěli Android TV bez zbytečného utrácení. Teď je na trhu Xiaomi TV Box S 3rd Gen a v Česku se prodává za 1 490 korun. To je suma, při které by člověk čekal kompromisy na každém kroku. Jenže tentokrát se zdá, že Xiaomi vzalo minulé nedostatky vážně. Design a zpracování: plastová skromnost s účelem Hardware: slušný výkon a vylepšená GPU Streaming a formáty: slibná podpora Software a uživatelská zkušenost: Google TV Problémy v praxi Verdikt: skvělá cena s viditelnými limity Uvnitř běží novější čip Amlogic S905X5M s GPU Mali G310 V2, úložiště narostlo na konečně použitelných 32 GB a přibyla podpora Wi-Fi 6. Software stojí na nejnovějším Google TV (Android 14) a papírově podporuje všechny moderní videoformáty včetně Dolby Vision a HDR10+. Zvuk? Dolby Atmos a nově i DTS:X. Na papíře to vypadá jako sen za pakatel. Realita je samozřejmě složitější. Pod povrchem se skrývají kompromisy, které si za tu cenu nevyhnutelně odnesete – od pouhých 2 GB RAM přes USB 2.0 až po občasné softwarové problémy, které Xiaomi zatím nevyřešilo aktualizacemi. Pojďme se podívat, jestli je Xiaomi TV Box S 3rd Gen skutečně ten nejlepší „levný“ box, nebo jestli si za pár stokorun navíc pořídíte klidnější spaní. Design a zpracování: plastová skromnost s účelem

Xiaomi tentokrát vsadilo na matnou černou plastovou krabičku se zaoblenými hranami, která připomíná design prvního Mi Boxu. Rozměry jsou kompaktní, hmotnost nízká – box se snadno schová za televizi nebo do police. Na horní straně najdete nenápadné logo Xiaomi a vpředu malou LED kontrolku, která signalizuje provoz. Zadní strana nabízí kulatý port pro napájecí adaptér, HDMI 2.1 výstup a jeden USB 2.0 port. Chybí však 3,5mm audio jack, který měly starší generace, takže pokud máte staré reprosoustavy, budete potřebovat USB DAC adaptér. Ethernet port také nenajdete – připojení po kabelu vyřešíte pouze přes USB adaptér, což vzhledem k USB 2.0 omezení znamená maximální rychlost kolem 300-350 Mb/s.

Plastové tělo působí solidně, ale rozhodně to není prémiová konstrukce. Není to ale ani levná hračka, která se rozpadá při prvním dotyku. Xiaomi tady zkrátka šetřilo tam, kde to dává smysl – u produktu za 1 490 Kč nemá cenu očekávat hliníkový monolit. Jde o funkční krabičku, která odvede svou práci a nezabírá moc místa. Hardware: slušný výkon a vylepšená GPU Pod kapotou běží Amlogic S905X5M, který je vyráběný pokročilejším 6nm procesem a podle Xiaomi nabízí o 25 % vyšší výkon CPU oproti předchůdci. GPU Mali G310 V2 má být dokonce o 130 % výkonnější, což je na papíře impozantní číslo. V testech se skutečně projevuje – rozhraní Google TV běží plynule, aplikace se spouštějí rychleji než u druhé generace a obecně box působí svižněji. Problém ale začíná u operační paměti. Xiaomi zůstalo u 2 GB RAM, což je v roce 2025 na hraně použitelnosti. Pro běžné streamování Netflixu, YouTube nebo Disney+ to stačí, ale při přepínání mezi více aplikacemi nebo při používání náročnějších přehrávačů (Kodi, Plex) se občas objevují drobné zaseknutí. Úložiště narostlo na 32 GB, což je výrazné zlepšení – po odečtení systému vám zbyde kolem 25 GB pro aplikace a další obsah. Podpora Wi-Fi 6 je příjemným bonusem, i když jsem na internetu narazil na uživatele, kteří hlásí slabší výkon než u konkurence. V redakčních testech na mesh síti Xiaomi BE3600 Pro však box fungoval spolehlivě s rychlostmi postačujícími pro 4K streaming. USB 2.0 port je univerzální – zvládne NTFS disky i USB-to-Ethernet adaptéry, ale rychlosti logicky nebudou závratné.

Streaming a formáty: slibná podpora

Xiaomi TV Box S 3rd Gen zvládá 4K Ultra HD při 60 fps bez problémů, podporuje Dolby Vision, HDR10+ a automatické přepínání snímkové frekvence (AFR), což oceníte hlavně na Netflixu. AI Super Resolution pro upscaling HD obsahu na 4K je také přítomná, i když v praxi nejde o žádný zázrak – spíš kosmetickou vylepšovačku. YouTube hraje 4K/60fps s HDR pomocí AV1 kodeku, Netflix certifikace zajišťuje plnou podporu Dolby Vision a Atmos. V testech zvládl box přehrát i velmi náročné 4K soubory s bitrate přes 140 Mb/s, což je slušný výsledek. Problém ale nastává u zvukových kodeků.

Podpora Dolby Atmos a nově přidaného DTS:X funguje spolehlivě. Hybridní Dolby Vision Profile 7 videa přepíná správně na HDR10/HDR10+, což je funkce, kterou například dražší Google TV Streamer nezvládá. To je pozitivní překvapení.

Software a uživatelská zkušenost: Google TV

Box běží na Google TV postaveném na Androidu 14, což je nejnovější verze dostupná pro streamovací zařízení. Rozhraní je přehledné, vizuálně příjemné a nabízí centralizované doporučení z různých služeb. Máte přístup ke Google Play Store s tisícovkami aplikací, funguje Chromecast i Google Assistant pro hlasové ovládání. Xiaomi přidává vlastní službu Xiaomi TV+ s bezplatnými kanály v různých jazycích, včetně angličtiny a španělštiny. Jde o bonus, ale není to nic, bez čeho byste se (zvlášť v Česku) neobešli. Ovladač je standardní Bluetooth s tlačítky pro Netflix, YouTube, Prime Video a právě Xiaomi TV+, které jsem mimochodem několikrát zmáčknul omylem, například uprostřed důležitého fotbalu jde o frustrující zážitek, ale to je spíše mou nešikovností. Má IR vysílač pro ovládání TV, ale nemá dedikované tlačítko zpět – místo něj najdete právě to pro Xiaomi TV+. Sideloading APK souborů funguje standardně – stačí aktivovat vývojářský režim (sedmkrát poklepat na číslo buildu) a můžete instalovat aplikace mimo Play Store. Google Home panel umožňuje ovládat chytrou domácnost přímo z TV, což je užitečné, pokud máte ekosystém Google nebo kompatibilních zařízení.

Problém nastává u aktualizací. Xiaomi historicky není nejrychlejší s vydáváním oprav a nových verzí Androidu. Dá se čekat, že box dostane pár velkých updatů během svého životního cyklu, ale rozhodně to nebude tempo Google Chromecastu či Streameru. Problémy v praxi

Komplikací je práce s lokálními soubory přes USB nebo síť. Zatímco základní MP4 a MKV soubory běží bez problémů, u velmi náročných 4K videí s vysokým bitrate (50+ GB soubory) hlásí někteří uživatelé buffering nebo sekání v Kodi, s čímž bohužel souhlasím. Pomohlo přejít na alternativní přehrávače jako Just Player nebo Nova Video Player, ale ani ty nejsou dokonalé. VLC na Android TV stále nepodporuje AV1 a má problémy s titulky. Poslední nepříjemností je chování při Chromecastu se zhasnutou TV. Box se zdá, že „usíná" společně s televizí kvůli HDMI CEC a pak není dostupný pro vzdálené přehrávání z telefonu.

Verdikt: skvělá cena s viditelnými limity

Xiaomi TV Box S 3rd Gen je nejlepší budget streamovací box, který aktuálně koupíte za méně než dva tisíce. Nabízí solidní výkon, podporu moderních video a audio formátů, 32GB úložiště a nejnovější Google TV. Pro běžného uživatele, který chce Netflix, YouTube a Disney+ v 4K s HDR, je to výborná volba. Jenže kompromisy jsou viditelné. 2 GB RAM je v roce 2025 na spodní hranici použitelnosti a za pár let to začne výrazněji bolet. USB 2.0 a absence Ethernetu omezují rychlost připojení pro náročnější scénáře.

Pokud streamujete běžný obsah ze služeb, upgrade z televize bez smart funkcí nebo starého boxu bude znatelný. Pokud ale jste náročný uživatel s NAS plným 4K videí a soundbarem za desítky tisíc, pravděpodobně narazíte na limity. Za 1 490 Kč je Xiaomi TV Box S 3rd Gen rozumná volba s tím, že víte, do čeho jdete. Není to dokonalý box, ale za tu cenu ani nemůže být. Klady
Vynikající poměr cena/výkon (1 490 Kč)
Solidní výkon, výrazné zlepšení GPU
32GB úložiště konečně stačí na více aplikací
Nejnovější Google TV (Android 14)
Automatické přepínání snímkové frekvence (AFR)
Certifikace pro všechny hlavní streamovací služby

Zápory
Pouze 2GB RAM
USB 2.0 místo 3.0 omezuje rychlost
Chybí Ethernet port

Hodnocení redakce: 85 %

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

Android TV Google TV Televize Xiaomi Xiaomi TV Stick 4K 