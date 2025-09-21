Xiaomi předvedlo soundbar pro náročnější. Má výkon až 490 W, podporuje Dolby Atmos a má NFC pro rychlé spárování Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi TV Speaker 5.1.2 přináší prostorové ozvučení s výkonem 490 W Soundbar podporuje Dolby Atmos a DTS:X s integrovaným 120W subwooferem V Číně se prodává za 1 999 jüanů, tedy přibližně 5 800 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi rozšířil své portfolio domácího audia o nový soundbar TV Speaker 5.1.2, který cílí na náročnější posluchače. Novinka vyniká fyzickou implementací 5.1.2kanálového prostorového zvuku a celkovým výkonem až 490 W. Na čínském trhu je soundbar dostupný za 1 999 jüanů, což odpovídá zhruba 5 800 Kč. Skutečný prostorový zvuk s výkonným subwooferem Xiaomi TV Speaker 5.1.2 nabízí fyzických 5 kanálů plus subwoofer a dva výškové reproduktory. Integrovaný subwoofer disponuje výkonem 120 W, přičemž celkový špičkový výkon systému dosahuje zmíněných 490 W. To zajišťuje dostatečnou zvukovou rezervu i pro větší místnosti. Přehled specifikací Xiaomi TV Speaker 5.1.2 (strojově přeloženo z čínštiny) Soundbar podporuje moderní zvukové formáty Dolby Atmos a DTS:X, které dokážou využít výškové reproduktory pro vytvoření trojrozměrného zvukového pole. Díky tomu získáte při sledování filmů nebo hraní her pocit, že se zvuk pohybuje kolem vás. Bohatá konektivita pro každé zařízení Z hlediska připojení Xiaomi na nic nezapomnělo. Soundbar disponuje rozhraním HDMI eARC pro bezeztrátový přenos zvuku z televizoru a podporuje průchod obrazu v rozlišení 4K při 120 Hz. Nechybí ani technologie VRR (Variable Refresh Rate) a ALLM (Auto Low Latency Mode), které ocení především hráči. Pro starší zařízení nebo alternativní připojení jsou k dispozici vstupy Optical a Coaxial, bezdrátové spojení zajišťuje Bluetooth a pro rychlé spárování s telefonem poslouží NFC čip. Přes USB port lze přehrávat hudbu přímo z flash disku. Pro koho je soundbar vhodný? Xiaomi TV Speaker 5.1.2 se hodí především pro uživatele, kteří chtějí výrazně vylepšit zvuk své televize bez nutnosti instalace klasické domácí sestavy s mnoha reproduktory. Ocení ho milovníci filmů, kteří touží po kinosálovém zážitku doma, i hráči. S cenou 1 999 jüanů (asi 5 800 Kč) se soundbar řadí do střední cenové kategorie. Vzhledem k nabízené výbavě včetně fyzických 5.1.2 kanálů a vysokému výkonu jde o zajímavou nabídku pro čínský trh. Zda se novinka dostane i do Evropy, Xiaomi zatím nepotvrdilo. Nutné je však podotknout, že některé jeho cenově dostupnější soundbary se dají pořídit i na našem trhu. Používáte doma soundbar nebo klasickou audio sestavu? Zdroj: ITHome O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína soundbar Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024