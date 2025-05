Xiaomi předvedlo nové Mini LED televize. Mají vyšší jas i frekvenci, cenou potěší

Xiaomi představilo v Číně novou řadu televizorů TV S Mini LED 2025, která nese stejné označení jako modely, jež se loni v listopadu dostaly i do Česka. Novinka se pyšní vylepšenými obrazovými parametry, výrazně vyšší obnovovací frekvencí a přepracovaným anti-reflexním povrchem. Na prodej půjde 22. května ve čtyřech velikostech: 55, 65, 75 a 85 palců. Ceny začínají na pouhých 2 999 jüanech (asi 9 300 Kč v přepočtu) za 55palcový model.

Lepší obraz než nabízí aktuální česká řada

Zatímco televizory Xiaomi TV S Mini LED, které máme v tuzemsku dostupné od konce minulého roku, nabízejí maximální jas 1 200 nitů, nová čínská řada se v případě vrcholného 75palcového modelu pyšní až 1 700 nity. Televize používají VA panely v kombinaci s Mini LED podsvícením pro výrazně lepší kontrolu světla a vyšší kontrast obrazu.

Významně se také zvýšil počet lokálních zón stmívání. Podle velikosti TV se pohybuje od 308 zón u 55palcové verze až po 704 zón u 75palcového modelu. Naše současná česká řada přitom disponuje podstatně nižším počtem zón – například 75palcová verze jich má jen 512.

Čína dostane až neskutečnou obnovovací frekvenci

Nejvýraznější posun zaznamenala obnovovací frekvence. Zatímco aktuální řada v Česku nabízí nanejvýš 240Hz obnovovací frekvenci, nová generace v Číně umožňuje při hraní her přepnout až na režim 288 Hz. Televize také podporují VRR a AMD FreeSync Premium Pro pro omezení trhání obrazu a plynulejší herní zážitek.

Xiaomi navíc u nové řady mělo výrazně zapracovat na reflexivitě obrazovky. Zatímco standardní televizory trpí odlesky, nové televizory využívají speciální panel snižující povrchové odrazy na pouhých 1,8 %, což pomáhá dosáhnout hlubší černé a vyššího kontrastu, zejména v místnostech se silným okolním světlem.

Výbava odpovídá prémiovému zařízení

Uvnitř TV tepe čtyřjádrový procesor Cortex-A73 s grafickým čipem Mali-G52, 4GB RAM a 64GB interním úložištěm. Nechybí ani podpora WiFi 6, Bluetooth 5.2 a široká škála portů včetně dvou HDMI 2.1 (jeden s eARC), jednoho HDMI 2.0, AV vstupu, LAN, optického výstupu S/PDIF, jednoho USB 3.0 a jednoho USB 2.0.

Souhrn vlastností Xiaomi TV S Mini LED 2025 (strojově přeloženo)

Zvukový systém tvoří čtyři reproduktory (dva výškové a dva širokopásmové) s celkovým výkonem 30 W. Xiaomi zvuk vyladilo pomocí zpracování Harman AudioEFX a nechybí podpora Dolby Vision a Dolby Atmos.

Operační systém HyperOS 2.0 s Google TV

Na rozdíl od našich modelů, které běží na Google TV, čínské verze pohání systém HyperOS 2.0 s podporou asistenta Xiao AI, funkcí NFC pro rychlé přenášení obsahu a možnostmi ovládání chytré domácnosti. Díky ultra-tenkému designu a téměř bezrámečkovému displeji podporují montáž těsně ke zdi, což přispívá k čistému vzhledu v moderních interiérech.

Kdy dorazí do Česka?

Čínská řada TV S Mini LED 2025 zatím nemá potvrzený příchod na evropské trhy, ale vzhledem k historii uvádění produktů Xiaomi je možné, že se k nám dostane koncem letošního roku nebo začátkem příštího – nejspíš pod označením TV S Mini LED 2026.

Pokud by se nové televizory dostaly do Česka se stejnými parametry jako čínské modely, jednalo by se o zajímavý upgrade oproti současné nabídce.

Jaký máte názor na nové televizory Xiaomi?

Zdroje: Gizmochina, Xiaomi