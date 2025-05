Xiaomi do Česka přináší pět nových 4K televizorů. Mají QLED panel a Google TV, cenou potěší

Není to tak dlouho, co jsme vás poprvé informovali o televizorech Xiaomi TV A Pro (2026). Čínský výrobce elektroniky je globálně představil koncem března a nyní už pomalu míří do prodeje zdejším trhu. České zastoupení značky sice příchod nové pětice zatím oficiálně nepotvrdilo, ale v katalogu ji i s cenami uvádí prodejce TSBohemia. K odeslání mají být už ve středu.

Pět modelů, cena od 8 tisíc

Řada Xiaomi TV A Pro (2026) je složená z pěti modelů, které se liší především úhlopříčkou displeje. Nejmenší varianta spoléhá na 43″ panel, kdežto největší disponuje 75″ obrazovkou. Ceny přitom vypadají následovně:

Xiaomi TV A Pro 43 (2026) – 7 723 Kč

Xiaomi TV A Pro 50 (2026) – 9 475 Kč

Xiaomi TV A Pro 55 (2026) – 11 075 Kč

Xiaomi TV A Pro 65 (2026) – 14 990 Kč

Xiaomi TV A Pro 75 (2026) – 19 990 Kč

Oficiální doporučené ceny se od částek uváděných e-shopem budou pravděpodobně lišit jen minimálně.

4K QLED panel s HDR

Hlavním lákadlem televizorů je 4K obrazovka využívající technologii QLED Quantum Dot, která pokrývá 94 % barevného prostoru DCI-P3, což zajišťuje velmi přesné zobrazování barev. V základní výbavě samozřejmě nechybí ani podpora standardu HDR10.

Co se týče obnovovací frekvence, televize standardně pracují s 60 Hz, což je pro tuto cenovou kategorii typická hodnota. Pro hráče však máme dobrou zprávu – všechny modely kromě nejmenší 43″ verze umožňují v herním režimu dosáhnout 120 Hz při rozlišení FullHD. Ani jedna z variant každopádně neopomíjí technologii MEMC, která zajišťuje plynulejší zobrazení rychle se pohybujících objektů, což oceníte především při sledování sportovních přenosů nebo akčních filmů.

Kvalitní zvuk i bez soundbaru

Značka u nových televizí nezapomněla ani na zvukovou stránku. Všechny modely jsou vybaveny dvojicí reproduktorů s výkonem 10 W, které se pyšní certifikacemi Dolby Audio, DTS-X a DTS-Virtual. I když s externím soundbarem dosáhnete pochopitelně lepšího zvukového zážitku, integrované reproduktory by měly pro běžné sledování obsahu nebo nenáročný poslech hudby bohatě stačit.

Chytrý systém s tisíci aplikacemi

Xiaomi TV A Pro (2026) spoléhá na operační systém Google TV, který nabízí přístup k tisícům aplikací a her včetně všech populárních streamovacích platforem. O plynulý chod systému se stará čtveřice procesorových jader Cortex-A55 doplněná o 2GB operační paměť a 8GB úložiště. V neposlední řadě stojí za zmínku podpora Google Cast i konkurenčního Apple AirPlay (ten u loňské řady chyběl), díky nimž můžete jednoduše přenášet obsah z vašich mobilních zařízení přímo na obrazovku televize.

Jaké máte zkušenosti s televizory Xiaomi?

Zdroje: TSBohemia, Xiaomi