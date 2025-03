Xiaomi TV A Pro (2026) přináší 4K QLED panel a Google TV. Potěší vás, i pokud máte iPhone

Kromě televizorů A (2026) představilo Xiaomi také vylepšené verze A Pro (2026). Jejich hlavním lákadlem oproti levnějším modelům je kvalitnější displej, zatímco oproti loňské generaci nabízí funkci Apple AirPlay. Už relativně brzy by se mohly podívat také do Česka.

Xiaomi TV A Pro (2026) byly představeny na globálním webu výrobce v pěti velikostech, a to 43″, 50″, 55″, 65″ a 75″. Po stránce specifikací se ale od sebe zdánlivě neliší. Jinými slovy, všechny disponují 4K obrazovkou využívající technologii QLED Quantum Dot s 94% pokrytím prostoru DCI-P3, jež láká na přesné zobrazování barev. Samozřejmostí je i podpora HDR10.

Co se týče obnovovací frekvence, všechny televize pracují pouze se 60 Hz. Na všech modelech kromě 43″ je však možné dosáhnout 120 Hz v herním režimu při rozlišení FullHD. Ani jednomu z televizorů každopádně nechybí technologie MEMC pro plynulejší zobrazení rychle se pohybujících objektů.

Součástí výbavy nových televizí jsou i dva reproduktory s udávaným výkonem 10 W, které se pyšní certifikacemi Dolby Audio, DTS-X a DTS-Virtual. Se soundbarem sice dosáhnete lepšího zážitku, ale na základní sledování obsahu nebo nepříliš náročný poslech hudby budou i integrované repráčky stačit.

Řada Xiaomi TV A Pro 2026 spoléhá na systém Google TV, jenž nabízí tisíce aplikací a her i vaše oblíbené streamovací platformy. Co do výkonu televizory využívají čtyři procesorová jádra Cortex-A55, 2GB operační paměť a 8GB úložiště. V neposlední řadě je dobré vypíchnout již zmíněný Apple AirPlay nebo konkurenční Google Cast pro snadný přenos obrazu z jiných zařízení.

Cena a dostupnost

Oficiální ceny Xiaomi zatím neprozradilo a stejně tak bohužel není jasné, kdy přesně se jednotlivé modely podívají na český trh. Pro srovnání: takto aktuálně vypadají ceny loňských modelů v českém e-shopu Xiaomi:

Xiaomi TV A Pro 43 (2025) – 7 699 Kč

Xiaomi TV A Pro 55 (2025) – 10 999 Kč

Xiaomi TV A Pro 65 (2025) – 14 999 Kč

Xiaomi TV A Pro 75 (2025) – 20 499 Kč

