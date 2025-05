Nový TV Box od Xiaomi překvapil! V testu porazil obávanou konkurenci

Po nedávném představení nové generace populárního zařízení Xiaomi TV Box S se na internetu objevil pěkně zpracovaný detailní test, který jej srovnává s přímou konkurencí. Nadšený uživatel vystupující jako latinriky78 provedl rozsáhlé porovnání s konkurenčními zařízeními Google TV Streamer a RockTek GX1, přičemž výsledky jsou pro čínského výrobce velmi příznivé. Xiaomi TV Box S (3rd gen) v testech jednoznačně dominoval, a to navzdory své nižší ceně a některým hardwarovým omezením.

Vítěz v klíčových funkcích

V rozsáhlém testu Xiaomi TV Box S (3rd Gen) podporoval plných 10 klíčových funkcí, zatímco konkurenti se museli spokojit pouze se 7 podporovanými funkcemi. Mezi nejdůležitější přednosti čínského zařízení patří podpora HDR10+ na Netflixu, AISR (umělá inteligence pro vylepšení rozlišení), a především průchozí režim pro Dolby TrueHD a řadu DTS formátů včetně DTS-HD MA a DTS:X, což ocení zejména fanoušci domácího kina s kvalitním zvukovým systémem.

Kompletní tabulka srovnávající Xiaomi TV Box S (3rd gen) s konkurencí

Jednou z nejzajímavějších součástí testu bylo hodnocení práce s Dolby Vision a kombinovaným obsahem. Xiaomi TV Box S (3rd Gen) dosáhl nejlepších výsledků při přehrávání hybridního 4K Dolby Vision a 4K HDR10 obsahu. Konkurenční zařízení v těchto testech vykazovala různé problémy, jako je blikání obrazu nebo úplná ztráta podpory daných formátů.

Slušný herní výkon navzdory slabšímu hardwaru

Překvapivě dobře si Xiaomi TV Box S (3rd Gen) vedl také v oblasti hraní her. Při streamování přes služby jako Steam Link a Nvidia GeForce Now zařízení údajně poskytovalo plynulý obraz s příjemným zvukem. To je velmi příjemné zjištění, protože konkurenční Google TV Streamer prý v této disciplíně trpěl problémy se zvukem a RockTek GX1 dokonce měl vážnější potíže se stabilitou.

Porty Xiaomi TV Box S (3rd gen)

Přitom je nutné zdůraznit, že z hlediska hardwarových specifikací Xiaomi TV Box S (3rd Gen) na papíře zaostává. Jeho 2 GB RAM vypadají skromně ve srovnání se 4 GB, kterými disponují oba jeho konkurenti. Box však díky 6nm čipu s procesorovými jádry Cortex-A55 a 32GB úložišti nabízí dostatečný výkon pro všechny běžné úkoly.

Rozumná cena za nadstandardní výbavu

Skutečným trumfem Xiaomi TV Box S (3rd Gen) je kromě funkcí také jeho cena. Toto multimediální centrum je v současné době k dispozici na českém trhu za pouhých 1 699 Kč, což je výrazně méně než u konkurentů. Pro Google TV Streamer uvádí srovnávač Heureka nejnižší cenu 3 249 Kč, zatímco RockTek GX1 se z AliExpressu dá pořídit za necelé 2 000 Kč.

Navzdory limitované operační paměti překvapuje Xiaomi TV Box S (3rd Gen) plynulým uživatelským rozhraním a celkovým výkonem. Díky podpoře rozlišení 4K, HDR10+ a Dolby Vision spolu s pokročilými zvukovými formáty jako Dolby Atmos a DTS-HD Master Audio představuje tohle zařízení velmi zajímavou volbu pro všechny, kdo chtějí proměnit svou televizi v opravdu chytré multimediální centrum.

Pořídili byste si Xiaomi TV Box S (3rd Gen) po těchto výsledcích v testu?

Zdroje: Reddit, Notebookcheck