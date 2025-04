Dálkový ovladač na Google TV dostane nové tlačítko. Bude se vám líbit

Google TV nabízí mimo jiné i neplacené televizní služby. Jejich přehled najdete na kartě Live a můžete vybírat z více než 150 programů. Google nyní zjednodušuje přístup k této kartě tím, že přidává speciální tlačítko přímo na dálkový ovladač.

Google potvrdil, že na trzích, kde společnost Freeplay nenabízí, lze tlačítko místo toho namapovat na živé průvodce. To je důležité, protože Freeplay je k dispozici pouze pro uživatele Google TV v USA. Pokud by tlačítko přemapovat nešlo, bylo by mimo podporované oblasti k ničemu.

Google TV Google LLC Instalovat (Free) Google Play

První recenzenti kritizovali velikost tlačítka. Je podle nich příliš velké. Google ale nemá žádné přesné požadavky na umístění, velikost ani provedení tlačítka. Je tedy na výrobcích, jak se k novému požadavku postaví.

Používáte Google TV?

Zdroj: Android Authority