Xiaomi prý brzy představí mobil s 200mpx fotoaparátem

Pokud bychom vytvářeli seznam výrobců, kteří se v oblasti mobilních fotoaparátů ženou za co nejvyššími čísly megapixelů, rozhodně by mezi nimi nechybělo ani čínské Xiaomi. Je v tom možná úplně nejaktivnější. Momentálně “největší” foto senzor, 108megapixelový ISOCELL od Samsungu, začala už společnost vkládat dokonce i do levnějších telefonů střední třídy. Aktuální úniky informací pak hovoří dokonce o tom, že chystaný vlajkový telefon Xiaomi bude mít 200megapixelový fotoaparát.

Už ze starších úniků máme náznaky, že na tomto modulu pracuje opět Samsung a mělo by jít o nástupce právě úspěšného 108mpx foťáku. Novinka by prý přitom měla zajistit nejen vysoké rozlišení, které samo o sobě není úplně rozhodující, ale také zmenšení pixelů na snímači na úroveň 0.64um. V souvislosti se Samsungem se dokonce hovoří i o gigantickém 600mpx mobilním foťáku. U něj už ale vůbec není jisté, zda by našel využití. Otázkou je, zda i samotný 200mpx korejská firma využije. Dřívější zprávy hovořily o tom, že Samsung hodlá u svým mobilů v honbě za megapixely trochu přibrzdit. Jestli ale firma skutečně vyrobí 200megapixelový fotoaparát, Xiaomi určitě neodmítne příležitost jej pro nový vlajkový telefon použít.

Jak “velký” foťák vám přijde pro mobil optimální?

Zdroj: Gizmo