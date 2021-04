Konec honby za megapixely? Samsung prý změní strategii k foťákům

108 mpx. Taková je momentálně hodnota “velikosti” nejlepšího fotosenzoru, který korejská společnost Samsung vyrábí a vkládá mimo jiné i do svých vlajkových mobilů. Pravdou je, že v rámci generačního vylepšení mezi Ultra modely S20 a S21 k navýšení tohoto čísla nedošlo, nicméně v posledních letech jsme jinak nejen u Samsungu svědky velké honby za co nejvyššími hodnotami v kolonce magapixelů. Právě největší světový výrobce telefonů by ale prý v tomto ohledu mohl šlápnout na brzdu. Informaci, že Samsung začne zavádět “rozumnější” fotoaparáty v mobilech, vytáhl populární Twitter účet se spekulacemi Ice Universe.

I heard some news that Samsung smartphones are actively changing, in terms of sensors. It will return to rationality, rather than blindly big numbers. — Ice universe (@UniverseIce) April 15, 2021

Co by mohla mít společnost v plánu? Mluví se o tom, že z hlediska foťáků v mobilech vidí trochu vzor v Googlu či Applu. Tedy firmách, které se mnohem více zaobírají hlavně softwarovou stránkou pořizování snímků či natáčení videí. A nepotřebují nutně tlačit nahoru počet megapixelů u samotných senzorů. Snaha o tyto “rozumnější” fotoaparáty v mobilech by tedy v podání firmy Samsung mohlo vést ke zpomalení či úplnému zastavení současného 108mpx stropu. Alespoň na chvíli, než hardware dožene i software. Je to asi dobrá myšlenka.

Jak “velký” je primární senzor ve vašem mobilu?

