Takhle bude vypadat chytrý lokátor Xiaomi. Co všechno prozradil únik?

V kódu systému HyperOS se objevily první snímky chystaného lokátoru Xiaomi Tag
Novinka bude dostupná ve dvou verzích – s podporou UWB i bez ní
Xiaomi Tag využije vyměnitelnou baterii CR2032 stejně jako konkurenční Samsung

Adam Kurfürst
Publikováno: 24.1.2026 22:00

V prosinci jsme vás informovali o tom, že Xiaomi údajně pracuje na vlastním lokalizačním přívěsku, který by měl konkurovat Apple AirTag nebo Samsung Galaxy SmartTag. Nyní se díky průzkumu kódu systému HyperOS dozvídáme první konkrétní detaily o podobě i specifikacích chystaného Xiaomi Tagu.

Oválný tvar a dvě varianty

Známý leaker Kacper Skrzypek v kódu HyperOS objevil obrázky i video připravovaného lokátoru. Xiaomi Tag má oválný tvar, který připomíná Samsung Galaxy SmartTag 2. Zajímavější je však zjištění, že Xiaomi chystá dvě verze zařízení – dražší s podporou technologie UWB (Ultra-Wideband) pro přesnou lokalizaci a levnější pouze s Bluetooth.

How will #XiaomiTag look? That's what I found in #HyperOS code!– Similar to Galaxy SmartTag 2– 2 models: one with UWB, one without– CR2032 battery, same as in Samsung– looks like China only for now? (or CN app has only Chinese entries? We will see…) pic.twitter.com/KT3ayFXhs4— Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) January 23, 2026

Obě varianty budou napájeny vyměnitelnou baterií CR2032, což je stejné řešení jako u Samsungu. Oproti zabudovaným akumulátorům jde o praktičtější volbu – baterii jednoduše vyměníte a nemusíte řešit nabíjení.

Nad dostupností visí otazník

Kdy přesně Xiaomi Tag dorazí na trh, zatím není jasné. Podle původních spekulací by se měl představit společně s hodinkami Watch 5 a sluchátky Buds 6, přičemž zpočátku bude pravděpodobně dostupný pouze v Číně.

Líbí se vám podoba Xiaomi Tag?

Zdroje: Kacper Skrzypek/X, GSMArena, XiaomiTime

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi