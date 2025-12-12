Dostupnější AirTag? Xiaomi prý uvede vlastní lokalizační přívěsek Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi údajně pracuje na lokalizačním přívěsku s názvem Xiaomi Tag Novinka by měla dorazit společně s hodinkami Watch 5 a sluchátky Buds 6 ještě tento měsíc Unikly také první snímky druhé generace konkurenčního Motorola Moto Tag Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Apple se svými AirTagy dlouhodobě dominuje trhu s lokalizačními přívěsky, ale konkurence roste. Podle informací ze sociální sítě Weibo se nyní k boji chystá i čínské Xiaomi, které údajně pracuje na vlastním trackeru jednoduše nazvaném Xiaomi Tag. Co o Xiaomi Tag víme? Informace pochází od leakera Repeater 002 (upozornil na ně server Notebookcheck). Podle něj by měl Xiaomi Tag dorazit společně s hodinkami Xiaomi Watch 5 a bezdrátovými sluchátky Buds 6. Všechny tyto produkty by mohly být podle některých zdrojů představeny na čínské akci 26. prosince 2025, kde se očekává také premiéra smartphonu Xiaomi 17 Ultra. O technických specifikacích toho zatím mnoho nevíme. Očekává se však podpora technologie UWB (Ultra-Wideband), která umožňuje přesnější lokalizaci na krátkou vzdálenost – podobně jako u AirTagů. Tracker by měl fungovat v rámci sítě Google Find My Device, díky čemuž půjde sledovat polohu i offline prostřednictvím okolních Android zařízení. Cena může být rozhodující Xiaomi rozhodně není první, kdo nabízí alternativu k AirTagu pro Android. Na trhu už najdeme produkty od Samsungu nebo méně známých značek Chipolo či Pebblebee. Od Xiaomi se nyní očekává především to, že svému přívěsku nasadí agresivní cenovku, jako to dobře umí na poli chytrých telefonů či hodinek. Nejlepší telefon za 3,5 tisíce? Redmi Note 14S má solidní foťák a pořádně rychlé nabíjení Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Chystá se také Motorola Moto Tag 2 Xiaomi ale nebude jediné, kdo letos rozšíří nabídku lokalizačních přívěsků. Server Android Headlines exkluzivně zveřejnil první snímky připravovaného Motorola Moto Tag 2. Druhá generace zařízení by měla být dostupná v béžové a oranžové barvě, nabídne opět UWB a certifikaci IP67 pro odolnost vůči vodě a prachu. Uniklý snímek dvou barevných variant Motorola Moto Tag 2 Motorola podle dostupných informací zapracovala na lepší přesnosti lokalizace a vylepšené haptické odezvě tlačítka. Datum uvedení zatím není známo, novinka by však mohla dorazit společně s telefonem Moto G Stylus 2026 na jaře příštího roku. Pořídili byste si lokalizační přívěsek od Xiaomi nebo Motoroly? Zdroje: Weibo, Notebookcheck, Android Headlines, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář čína příslušenství spekulace Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024