Nejlepší telefon za 3,5 tisíce? Redmi Note 14S má solidní foťák a pořádně rychlé nabíjení

Xiaomi Redmi Note 14S je nyní k dispozici za pouhých 3 421 Kč v nejlevnější nabídce
Telefon nabízí 200Mpx fotoaparát s optickou stabilizací a 67W rychlé nabíjení
Výbava zahrnuje 6,67" AMOLED displej se 120 Hz a odolnost IP64

Adam Kurfürst
Publikováno: 8.12.2025 12:00

Pokud hledáte smartphone střední třídy s kvalitním fotoaparátem a rychlým nabíjením, máme pro vás zajímavou nabídku. Redmi Note 14S se aktuálně prodává za méně než 3,5 tisíce korun, což je výrazně pod jeho původní cenou 5 999 Kč. Telefon jsme měli možnost otestovat a za tuto částku nabízí opravdu slušnou výbavu.

Fotoaparát, který mile překvapí

Hlavním lákadlem Redmi Note 14S je 200Mpx fotoaparát s optickou stabilizací obrazu, která u levnějších telefonů od Xiaomi nebývá samozřejmostí. Velký 1/1,4″ snímač se světelností f/1,65 při našem testování podával překvapivě dobré výsledky jak za denního světla, tak při focení v noci. Potěšil nás také 4násobný zoom, který sice nenabízí špičkovou detailnost, ale umožní pořídit slušné fotky i s větším přiblížením. Sestavu doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 2Mpx makro snímač. Nechybí ani AI funkce pro úpravu fotografií včetně odstranění nežádoucích objektů nebo změny oblohy.

Rychlé nabíjení a slušná výdrž

Redmi Note 14S disponuje 5 000mAh baterií s podporou v této cenové kategorii vzácného 67W nabíjení. Při našem testování se telefon nabíjel z nuly na 100 % přibližně za 45 minut, přičemž na 50 % kapacity se dostal už za 20 minut. Zajímavé je, že letošní Redmi Note 14 Pro nabízí pouze 45W nabíjení, takže v tomto ohledu starší model paradoxně vítězí.

Plochý AMOLED displej se 120 Hz

Telefon je osazen 6,67″ AMOLED panelem s rozlišením 2400×1080 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Při testování nás potěšilo, že jde o plochý displej bez zaoblených okrajů. Podání barev i maximální jas jsme vyhodnotili jako dostačující pro běžné používání, byť se telefon nevyrovná dražším modelům typu POCO F7 Pro. Panel chrání Corning Gorilla Glass 5.

Pro koho je Redmi Note 14S určeno?

Pod kapotou pracuje procesor MediaTek Helio G99-Ultra, který zvládne běžné každodenní úkoly bez problémů. Surfování po internetu, procházení sociálních sítí nebo úprava fotografií mu nedělají potíže. Na náročné hry ve vysokých detailech však není stavěný.

Telefon běží na HyperOS postaveném na Androidu 14, nabízí odolnost IP64 proti prachu a stříkající vodě a potěší přítomností 3,5mm jacku, NFC i infračerveného vysílače. Za aktuální cenu od 3 421 Kč představuje zajímavou volbu pro uživatele, kteří chtějí moderní systém, rychlé nabíjení a schopný fotoaparát za rozumné peníze.

Zaujalo vás Redmi Note 14S za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi