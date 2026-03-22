Elektromobily Xiaomi SU7 a YU7 GT se objevily na evropských silnicích Hlavní stránka Zprávičky Testovací prototypy elektromobilů Xiaomi SU7 byly spatřeny ve Francii, Polsku a Nizozemsku s německými poznávacími značkami V Německu se poprvé ukázal výkonný model YU7 GT se dvěma motory a maximální rychlostí 300 km/h Přítomnost testovacích vozidel naznačuje, že Xiaomi může vstoupit na evropský trh dříve než v plánovaném roce 2027 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi se v minulosti nechalo už mnohokrát slyšet, že jeho automobilové ambice sahají daleko za hranice Číny. Zatímco firma oficiálně deklarovala vstup do Evropy v roce 2027, aktuální dění na evropských silnicích možná vypráví jiný příběh. Několik prototypů elektrického sedanu SU7 a dosud nepředstaveného SUV YU7 GT bylo v uplynulých dnech či týdnech zachyceno při testování ve Francii, Polsku, Německu a Nizozemsku. Pro Xiaomi, které za necelé dva roky výroby aut překonalo v Číně očekávání analytiků, to může znamenat výrazné urychlení expanze. Šest prototypů SU7 na evropských silnicích YU7 GT poprvé zachycen v Německu Kalibrace autonomního řízení pro evropské podmínky Vstup do Evropy možná dříve než v roce 2027 Šest prototypů SU7 na evropských silnicích Díky unikátním číslům vyznačeným na dveřích a zadním víku víme, že v Evropě aktuálně testuje minimálně šest různých vozů SU7. Prototypy s označením 002 a 005 byly v únoru zachyceny v Amsterdamu s německými poznávacími značkami. Následně se objevil vůz číslo 003 v Polsku a nejnověji prototyp 006 při nabíjení u Lidlu ve Francii. Jeden ze SU7 byl spatřen také na polské dálnici A4 směrem na Katovice. Xiaomi #SU7 właśnie widziany na autostradzie A4 w kierunku Katowic! Czy to oznacza, że testy przed homologacją trwają? CAN’T WAIT! pic.twitter.com/id2EnZqkrN— ROOTBLOG (@ROOTBLOGit) March 7, 2026 2027🇪🇺already testing#xiaomiwatch ⚡️⚡️⚡️📸 Claude Le Brize https://t.co/vvTfrx3Vv1 pic.twitter.com/3P3t6EUMeH— Felix Hamer • electricfelix (@electricfelix) March 20, 2026 Xiaomi in Amsterdam 😅spotted by Werner Budding 📸#xiaomiwatch ⚡️⚡️⚡️February, 2026 (Munich plates 🇩🇪) pic.twitter.com/U5lkQ0LiQ5— Felix Hamer • electricfelix (@electricfelix) February 10, 2026 Volba Nizozemska jako testovacího území není náhodná. Právě tuto zemi využívají neevropské automobilky včetně Tesly k homologaci vozidel pro trh EU. Přítomnost tolika prototypů naznačuje, že Xiaomi je v certifikačním procesu podstatně dále, než by napovídal oficiální harmonogram. YU7 GT poprvé zachycen v Německu Ještě zajímavější je spatření modelu YU7 GT, který Xiaomi dosud oficiálně nepředstavilo. Toto výkonné SUV bylo zachyceno při silničních testech v Německu a jeho specifikace podle čínského ministerstva průmyslu (MIIT) naznačují, že půjde o přímého konkurenta těch nejdražších elektromobilů na trhu. Our team just caught the Xiaomi YU7 GT undergoing road tests in Germany. The active diffuser positioned below the rear license plate is a defining feature of this model.Its performance focus is further underscored by the massive 295mm rear tires. According to MIIT filings, this… pic.twitter.com/GwRCcWEQpy— ChinaEV Home (@CNEVhome) March 20, 2026 YU7 GT disponuje dvěma elektromotory – přední s výkonem 288 kW a zadní s výkonem 450 kW. Celkový systémový výkon tak přesahuje 700 kW (téměř 1 000 koní). Maximální rychlost činí 300 km/h, což je hodnota typická spíše pro supersporty. Na zádi jsou osazeny 295mm pneumatiky pro maximální přenos výkonu a stabilitu při vysokých rychlostech. Charakteristickým prvkem je aktivní difuzor umístěný pod zadní poznávací značkou, který optimalizuje přítlak. Podle odhadů by YU7 GT mohl v Číně startovat na částce odpovídající 1,4 až 1,5 milionu korun. Evropská cena by s ohledem na cla a další náklady byla pravděpodobně ještě vyšší. Kalibrace autonomního řízení pro evropské podmínky Všechny zachycené prototypy jsou vybaveny speciálním ground-truthing zařízením, které slouží ke sběru dat z reálného provozu. Xiaomi tak kalibruje svůj systém autonomního řízení HAD (Hyper Autonomous Driving) pro specifika evropských silnic – odlišné dopravní značení, jízdní pruhy, kruhové objezdy i chování řidičů. Systém HAD, který Xiaomi představilo u nové generace SU7, umožňuje autonomní jízdu z parkoviště na parkoviště. Funkčně se podobá systému Tesla Full Self-Driving, byť zatím nedosahuje stejné úrovně sofistikace. Xiaomi nicméně teprve nyní začíná sbírat data z evropských silnic a o regulační schválení dosud nezažádalo. Vstup do Evropy možná dříve než v roce 2027 Xiaomi v srpnu 2025 oficiálně oznámilo plán vstoupit na evropský trh v roce 2027. Důvodem odkladu měly být výrobní kapacity – čekací doba na SU7 v Číně přesahovala 40 týdnů a u modelu YU7 dokonce rok. Šéf Xiaomi Lei Jun tehdy zákazníkům radil, ať si raději koupí Teslu. Situace se však zřejmě změnila. Intenzita testování v Evropě a přítomnost tolika různých prototypů naznačují, že výrobní omezení se podařilo zmírnit. Překážkou zůstávají dodatečná cla EU na čínské elektromobily a celkově napjaté obchodní vztahy. Xiaomi možná bude muset v budoucnu uvažovat o výrobě přímo v Evropě, což by projekt prodražilo, ale zároveň potenciálně usnadnilo přístup na trh. Koupili byste si elektromobil od Xiaomi, kdyby dorazil do Česka? Zdroje: autoevolution, XiaomiTime, ChinaEV Home/X, ROOTBLOGit/X, Felix Hamer/X 