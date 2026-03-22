Elektromobily Xiaomi SU7 a YU7 GT se objevily na evropských silnicích

  • Testovací prototypy elektromobilů Xiaomi SU7 byly spatřeny ve Francii, Polsku a Nizozemsku s německými poznávacími značkami
  • V Německu se poprvé ukázal výkonný model YU7 GT se dvěma motory a maximální rychlostí 300 km/h
  • Přítomnost testovacích vozidel naznačuje, že Xiaomi může vstoupit na evropský trh dříve než v plánovaném roce 2027

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
22.3.2026 22:00
Xiaomi se v minulosti nechalo už mnohokrát slyšet, že jeho automobilové ambice sahají daleko za hranice Číny. Zatímco firma oficiálně deklarovala vstup do Evropy v roce 2027, aktuální dění na evropských silnicích možná vypráví jiný příběh. Několik prototypů elektrického sedanu SU7 a dosud nepředstaveného SUV YU7 GT bylo v uplynulých dnech či týdnech zachyceno při testování ve Francii, Polsku, Německu a Nizozemsku. Pro Xiaomi, které za necelé dva roky výroby aut překonalo v Číně očekávání analytiků, to může znamenat výrazné urychlení expanze.

Šest prototypů SU7 na evropských silnicích

Díky unikátním číslům vyznačeným na dveřích a zadním víku víme, že v Evropě aktuálně testuje minimálně šest různých vozů SU7. Prototypy s označením 002 a 005 byly v únoru zachyceny v Amsterdamu s německými poznávacími značkami. Následně se objevil vůz číslo 003 v Polsku a nejnověji prototyp 006 při nabíjení u Lidlu ve Francii. Jeden ze SU7 byl spatřen také na polské dálnici A4 směrem na Katovice.

Volba Nizozemska jako testovacího území není náhodná. Právě tuto zemi využívají neevropské automobilky včetně Tesly k homologaci vozidel pro trh EU. Přítomnost tolika prototypů naznačuje, že Xiaomi je v certifikačním procesu podstatně dále, než by napovídal oficiální harmonogram.

YU7 GT poprvé zachycen v Německu

Ještě zajímavější je spatření modelu YU7 GT, který Xiaomi dosud oficiálně nepředstavilo. Toto výkonné SUV bylo zachyceno při silničních testech v Německu a jeho specifikace podle čínského ministerstva průmyslu (MIIT) naznačují, že půjde o přímého konkurenta těch nejdražších elektromobilů na trhu.

YU7 GT disponuje dvěma elektromotory – přední s výkonem 288 kW a zadní s výkonem 450 kW. Celkový systémový výkon tak přesahuje 700 kW (téměř 1 000 koní). Maximální rychlost činí 300 km/h, což je hodnota typická spíše pro supersporty. Na zádi jsou osazeny 295mm pneumatiky pro maximální přenos výkonu a stabilitu při vysokých rychlostech. Charakteristickým prvkem je aktivní difuzor umístěný pod zadní poznávací značkou, který optimalizuje přítlak.

Podle odhadů by YU7 GT mohl v Číně startovat na částce odpovídající 1,4 až 1,5 milionu korun. Evropská cena by s ohledem na cla a další náklady byla pravděpodobně ještě vyšší.

Kalibrace autonomního řízení pro evropské podmínky

Všechny zachycené prototypy jsou vybaveny speciálním ground-truthing zařízením, které slouží ke sběru dat z reálného provozu. Xiaomi tak kalibruje svůj systém autonomního řízení HAD (Hyper Autonomous Driving) pro specifika evropských silnic – odlišné dopravní značení, jízdní pruhy, kruhové objezdy i chování řidičů.

Systém HAD, který Xiaomi představilo u nové generace SU7, umožňuje autonomní jízdu z parkoviště na parkoviště. Funkčně se podobá systému Tesla Full Self-Driving, byť zatím nedosahuje stejné úrovně sofistikace. Xiaomi nicméně teprve nyní začíná sbírat data z evropských silnic a o regulační schválení dosud nezažádalo.

Vstup do Evropy možná dříve než v roce 2027

Xiaomi v srpnu 2025 oficiálně oznámilo plán vstoupit na evropský trh v roce 2027. Důvodem odkladu měly být výrobní kapacity – čekací doba na SU7 v Číně přesahovala 40 týdnů a u modelu YU7 dokonce rok. Šéf Xiaomi Lei Jun tehdy zákazníkům radil, ať si raději koupí Teslu. Situace se však zřejmě změnila. Intenzita testování v Evropě a přítomnost tolika různých prototypů naznačují, že výrobní omezení se podařilo zmírnit.

Překážkou zůstávají dodatečná cla EU na čínské elektromobily a celkově napjaté obchodní vztahy. Xiaomi možná bude muset v budoucnu uvažovat o výrobě přímo v Evropě, což by projekt prodražilo, ale zároveň potenciálně usnadnilo přístup na trh.

Koupili byste si elektromobil od Xiaomi, kdyby dorazil do Česka?

Zdroje: autoevolution, XiaomiTime, ChinaEV Home/X, ROOTBLOGit/X, Felix Hamer/X

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
