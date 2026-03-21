TOPlist

Xiaomi se po 4 letech vrací k notebookům! Nový Book Pro 14 láká na překrásný displej a šílenou výdrž

  • Xiaomi oficiálně představilo notebook Book Pro 14 s procesory Intel Panther Lake a OLED displejem
  • Notebook váží pouhých 1,08 kg, má 72Wh baterii a v balení najdete 100W GaN nabíječku
  • Ceny startují na přibližně 26 000 Kč, zatím však pouze v Číně — globální dostupnost je nejistá

Sdílejte:
Jakub Kárník
21.3.2026 06:00
Ikona komentáře 0
xiaomi book 14 pro jpg

Před pár dny jsme vám Xiaomi Book Pro 14 představovali na základě teaserů a dílčích úniků. Teď je konec spekulací — na jarním launch eventu firma notebook plnohodnotně odhalila, a to včetně kompletních specifikací, cen i data prodeje. Po téměř čtyřleté pauze na notebookovém trhu se Xiaomi vrací s ambicí zaútočit přímo na MacBooky a prémiové ultrabooky.

Kilogramový notebook s prémiovými materiály

Xiaomi Book Pro 14 váží 1,08 kg a měří pouhých 14,95 mm na tloušťku. Za nízkou hmotností stojí kombinace materiálů, kterou u notebooků v této cenové kategorii nevídáte každý den — monolitní hořčíková slitina vyrobená tlakovým litím je podle výrobce o 30 % lehčí než tradiční konstrukce. Spodní kryt je z karbonových vláken, klávesnici podepírá titanová deska a o chlazení se stará grafenová hliníková slitina.

xiaomi book pro 14 release mid q82 w1440 h

Povrch notebooku má sametovou texturu, která má být příjemná na dotek a zároveň odolná proti otiskům prstů. Barevné varianty jsou čtyři: mlhavě modrá, elegantní šedá, krémově bílá a jemně růžová. Žádná z nich nepůsobí nudně, ale zároveň ani křiklavě — Xiaomi evidentně cílí na segment, kde se očekává střídmost.

OLED displej s rozlišením 3.1K a 120 Hz

Displej je jedním z hlavních tahounů celého notebooku. Jde o 14,6palcový OLED dotykový panel s rozlišením 3 120 × 2 080 pixelů (poměr stran 3:2) a obnovovací frekvencí 120 Hz. Špičkový jas dosahuje 1 600 nitů, běžná svítivost pak 500 nitů. Na práci s textem, úpravu fotek i sledování videa by měl tento displej stačit s velkou rezervou.

xiaomi book pro 14 release bottom 4 q82 w728 h
xiaomi book pro 14 release bottom 2 q82 w728 h

Pod displejem se nachází klávesnice s podsvícením a zdvihem kláves 1,3 mm a touchpad o ploše 129 cm² (140 × 93 mm), který je citlivý na přítlak. To jsou parametry, které na papíře vypadají slušně — jak se budou chovat v praxi, ukáže až delší používání.

Intel Panther Lake až do varianty Core Ultra X7

Xiaomi nasadilo procesory z nové generace Intel Panther Lake. Na výběr jsou tři konfigurace:

Základní varianta s Core Ultra 5 325 a 24 GB RAM, střední s Core Ultra 5 338H a 32 GB RAM a nejvyšší s Core Ultra X7 358H a rovněž 32 GB RAM. Všechny modely nabízejí 1TB SSD a navíc obsahují volný M.2 2280 slot pro rozšíření úložiště až o 4 TB. To je u takto tenkého notebooku příjemné překvapení.

xiaomi book pro 14 release bottom 1 q82 w728 h
xiaomi book pro 14 release bottom 3 q82 w728 h

O chlazení se stará parní komora, dva ventilátory a tříkanálový systém odvodu tepla, který má udržet stabilní výkon až 50 W.

Porty, na které jste u ultrabooků zapomněli

Xiaomi se rozhodlo jít proti trendu odstraňování portů. Book Pro 14 nabízí Thunderbolt 4, USB-C, plnohodnotný USB-A, HDMI 2.1 a 3,5mm jack. To znamená, že nebudete potřebovat žádný adaptér ani redukci pro připojení monitoru, flashky nebo sluchátek. V segmentu ultratenkých notebooků je to stále výjimka, nikoliv pravidlo.

72Wh baterie a ambice překonat MacBook

Jak jsme zmiňovali v předchozím článku, Xiaomi se nebojí srovnávat výdrž přímo s MacBookem Pro M5. Podle měření Xiaomi Labs má Book Pro 14 vydržet až 19,8 hodiny při přehrávání lokálního videa, 15,8 hodiny při online schůzkách a 12,4 hodiny při streamování. Baterie má kapacitu 72 Wh s energetickou hustotou 800 Wh/l.

Součástí balení je 100W GaN nabíječka, což je příjemný bonus — u konkurence si ji často dokupujete zvlášť. Přesnou rychlost nabíjení Xiaomi neuvedlo, ale se 100W příkonem by doplnění baterie nemělo trvat déle než hodinu a půl.

Ceny a dostupnost: zatím jen Čína

Book Pro 14 jde do prodeje v Číně od 21. března. Ceny jednotlivých konfigurací vypadají následovně:

Core Ultra 5 325 / 24 GB / 1 TB — od 7 999 CNY (přibližně 24 600 Kč)
Core Ultra 5 338H / 32 GB / 1 TB — od 9 199 CNY (přibližně 28 300 Kč)
Core Ultra X7 358H / 32 GB / 1 TB — od 9 999 CNY (přibližně 30 700 Kč)

Při přepočtu do korun jde o zajímavé ceny, které ale nemusí odpovídat případné evropské realitě. Globální dostupnost Xiaomi zatím nepotvrdilo, takže se evropští zájemci budou muset obrnit trpělivostí.

Zaujal vás Xiaomi Book Pro 14, nebo zůstáváte u ověřených značek?

Zdroj: Xiaomi, Notebookcheck

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Sdílejte:

