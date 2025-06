Chcete si vyzkoušet Xiaomi SU7 Ultra? Brzy budete mít možnost, elektromobil zamíří na váš Playstation!

Jeden z nejlepších závodních simulátorů rozšiřuje svou sbírku aut o pozoruhodný kousek. Společnosti Xiaomi a Polyphony Digital oznámily partnerství, díky kterému se elektrický supersport Xiaomi SU7 Ultra dostane do Gran Turismo 7 na PlayStation 4 a 5. Pro čínského technologického giganta jde o první auto, které se kdy v této prestižní herní sérii objeví.

Od mobilů k závodnímu simulátoru

Oznámení přišlo při příležitosti prvního závodu série Gran Turismo World Series 2025 v Londýně. Nejde přitom o náhodnou spolupráci – předcházelo jí květnové setkání mezi tvůrcem série Gran Turismo Kazunorim Yamauchim a šéfem Xiaomi Lei Junem v Pekingu. Yamauchi během návštěvy absolvoval testovací jízdu s modelem SU7 Ultra a prohlédl si také výrobní závod Xiaomi na elektromobily v oblasti Yizhuang.

Pro Xiaomi je to další významný krok v budování povědomí o své automobilové divizi. Firma, která se proslavila primárně smartphony a chytrou domácností, vstoupila na automobilový trh teprve v roce 2024 modelem SU7. Tímto krokem dovršila svůj ekosystém „Human × Car × Home“, jak jej sama nazývá – tedy propojení osobních zařízení, chytrých domácích produktů a nyní i automobilů.

A musím říct, že si k představení nevybrali špatný vůz. SU7 Ultra je totiž technologicky mimořádně zajímavý kousek, jehož výkonové parametry stojí za pozornost i mezi evropskými supersporty.

Brutální parametry, které patří do závodní hry

Vlajková verze elektromobilu Xiaomi přichází s vlastním systémem tří elektromotorů nazvaným HyperEngine V8s. Dosahuje až 27 200 otáček za minutu a celkový výkon soustavy činí 1 548 koní, což je hodnota, která směle konkuruje nejrychlejším vozům této planety.

Dynamické parametry tomu odpovídají – zrychlení z 0 na 100 km/h za 1,98 sekundy a maximální rychlost přes 350 km/h. Není divu, že vůz drží několik traťových rekordů v kategorii čtyřdveřových vozů, včetně času na Severní smyčce Nürburgringu, který je v automobilovém světě považován za jeden z nejprestižnějších benchmarků.

Ke špičkovým jízdním vlastnostem přispívá i konstrukce vozu využívající 21 karbonových dílů s celkovou plochou 5,5 m². Díky tomu dosahuje optimálního rozložení hmotnosti při zachování čtyřdveřové karoserie a luxusního interiéru.

Z vlastní zkušenosti vím, že v Gran Turismu vždy šlo o realistickou jízdní dynamiku a věrné přenesení charakteru skutečných aut do virtuálního světa. Proto asi nikoho nepřekvapí, že vývojáři z Polyphony Digital budou úzce spolupracovat s týmem Xiaomi EV na implementaci vozu do hry tak, aby si zachoval všechny své charakteristické vlastnosti.

Gran Turismo jako odrazový můstek

Gran Turismo není jen počítačová hra – za 28 let své existence se stala kulturním fenoménem a významnou platformou pro automobilky. Pro mnoho lidí představuje první kontakt s exotickými vozy a často ovlivňuje jejich budoucí preference při výběru skutečného automobilu.

Právě proto je zařazení Xiaomi SU7 Ultra do této hry strategicky důležitým krokem. Elektromobil se tak dostane do povědomí milionů hráčů po celém světě, kteří budou mít možnost virtuálně otestovat jeho jízdní vlastnosti a výkon. Pro evropské nebo americké publikum, které možná o automobilových aktivitách Xiaomi dosud mnoho nevědělo, to bude první příležitost seznámit se s touto značkou v kontextu prémiových vozů.

A plány obou společností zjevně nekončí jen u jednoho modelu. Do budoucna totiž plánují užší spolupráci na vývoji koncepčního vozu Xiaomi VISION GRAN TURISMO. Jde o program, v rámci kterého automobilky vytvářejí futuristické koncepty exkluzivně pro Gran Turismo – v minulosti se do něj zapojily značky jako Mercedes-Benz, BMW, Bugatti, Porsche a mnoho dalších.

Xiaomi se tak zařadí do elitní společnosti automobilek, které mohou představit svou vizi budoucnosti motorsportu v jedné z nejprestižnějších herních sérií.

Kdy si budeme moci SU7 Ultra vyzkoušet?

Bohužel konkrétní datum, kdy bude Xiaomi SU7 Ultra dostupný v Gran Turismo 7, zatím nebylo oznámeno. Lze předpokládat, že vůz bude součástí některé z příštích aktualizací hry, které Polyphony Digital pravidelně vydává.

Těšíte se na možnost vyzkoušet si Xiaomi SU7 Ultra ve Gran Turismo 7?

Zdroj: tisková zpráva