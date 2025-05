Xiaomi právě ukázalo brutální SUV YU7! Nabízí dojezd až 835 km, brutální výkon a interiér jako z vesmíru

Čínský technologický gigant Xiaomi předčil s představením svého druhého elektromobilu veškerá očekávání. SUV s označením YU7 má být odpovědí na Teslu Model Y a další prémiové elektromobily střední třídy. A podle specifikací to vypadá, že firma nemíní dělat polovičaté kompromisy.

O tom, že se Xiaomi chystá více expandovat do automobilového průmyslu, jsme věděli už delší dobu. Sedan SU7 byl prvním pokusem, který se setkal s překvapivě pozitivním přijetím. Nyní přichází SUV, které má potenciál oslovit ještě širší okruh zákazníků. A pokud se specifikace potvrdí v praxi, bude mít konkurence co dělat.

Rozměry jako u větších SUV, výkon jako u supersportu

YU7 není žádný kompaktní crossover. S délkou 4999 mm a rozvorem 3000 mm patří mezi středně velká až velká SUV. Pro srovnání – Tesla Model Y měří 4751 mm na délku a disponuje rozvorem 2890 mm. Xiaomi tedy cílí na segment, kde se zákazníci nechtějí omezovat a chtějí prostor pro celou rodinu i zavazadla. Po designové stránce mi YU7 hodně připomíná Porsche Taycan Cross Turismo, což není překvapivé. Už u prvního elektromobilu SU7 se čínský kolos nechal inspirovat touto německou automobilkou.

Zajímavější než rozměry a design jsou však výkonové specifikace. Vrcholná verze YU7 Max AWD disponuje kombinovaným výkonem 508 kW (zhruba 680 koní) a točivým momentem 866 Nm. To stačí na zrychlení z nuly na stovku za pouhých 3,23 sekundy. To je rychlost srovnatelná s Porsche 911 Turbo.

Ale rychlost není vše. Základní verze RWD s jedním elektromotorem o výkonu 235 kW slibuje dojezd až 835 kilometrů podle čínské CLTC. To je číslo, které by mělo uklidnit i ty největší skeptiky elektromobility. Samozřejmě, reálný dojezd bude nižší, ale i tak jde o impozantní hodnotu, která i kdyby v praxi byla o třetinu menší, bylo by to stále skvělé.

Nabíjení, které předefinuje čekání

Xiaomi vsadilo na 800V vysokonapěťovou platformu s křemíkovo-karbidovými komponenty. V praxi to znamená, že YU7 zvládne nabíjecí rychlosti až 5,2C. Překládáno do srozumitelné řeči – za 15 minut dokáže „natankovat“ energii na 620 kilometrů jízdy.

Pokud se tato čísla potvrdí v reálném provozu, bude to revoluční změna. To je přesně ten typ pokroku, který elektromobilita potřebuje k masovějšímu rozšíření.

Interiér z budoucnosti

Xiaomi se pochlubilo také interiérem, který má připomínat spíš vesmírnou loď než klasické auto. Přední sedadla s označením „nulová gravitace“ (krkolomný překlad z čínštiny) se mohou sklopit až do úhlu 123 stupňů a nabízejí 10bodovou masáž. Zadní sedadla nejsou o moc horší – sklon až 135 stupňů a vlastní dotykový displej pro ovládání klimatizace a zábavy.

Skutečnou zajímavostí je však palubní deska s označením „HyperVision“. Jde o tři Mini LED displeje o celkové šířce 1,1 metru, které tvoří prakticky souvislou plochu přes celou šířku kokpitu. Systém zobrazuje jízdní data, navigaci, slepé úhly kamery a další informace v rozlišení na úrovni Retina displejů od Applu.

Za výpočetní sílu odpovídá čip Snapdragon 8 Gen 3, který zajišťuje spuštění systému za 1,35 sekundy a aktualizace softwaru už za 15 minut. To jsou parametry, na které jsme zvyklí spíš u smartphonů než u automobilů. Vždyť i ten samotný Snapdragon je loňský vlajkový čip určený primárně Android zařízením.

Bezpečnost na první místě

Čínská firma si uvědomuje, že rychlé a výkonné auto musí být především bezpečné. YU7 proto dostalo vysokopevnostní ocelovou klec s pevností 2200 MPa, hliníkový přední rám a hybridní karoserii ze slitiny oceli a hliníku. Baterie je chráněna speciálním pancéřováním odolným proti prostřelení.

Standardní výbavou všech variant je LiDAR a čip Nvidia Drive AGX Thor s výpočetním výkonem 700 TOPS pro pokročilé asistenční systémy. Xiaomi mimochodem vyvíjí vlastní systém autonomního řízení, což je další důkaz ambicí firmy v automobilovém segmentu.

Cena zůstává tajemstvím

Plnohodnotné představení YU7 se uskuteční v červenci 2025, ale cena zatím nebyla odhalena. CEO Lei Jun pouze potvrdil, že spekulované částky kolem 199 000 juanů (přibližně 615 tisíc korun) jsou nereálné. To naznačuje, že YU7 nebude levná alternativa, ale prémiový produkt cílící na náročnější zákazníky.

Xiaomi zatím oznámilo dostupnost pouze pro čínský trh. Zda se YU7 dostane do Evropy, zůstává otázkou. Vzhledem k současným tarifním válkám a regulacím pro čínské elektromobily to rozhodně nebude jednoduché, avšak v kuloárech se hovoří o tom, že sedan SU7 se nakonec na náš kontinent příští rok podívá.

Koupili byste si auto od Xiaomi?

Zdroj: carnewschina.com, xiaomitime.com