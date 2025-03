Elektromobily Xiaomi SU7 zamíří do světa. Na uvedení se již pracuje, kdy se máme dočkat?

Reklama

Téměř před rokem Xiaomi oficiálně představilo svůj první elektromobil SU7, jenž na čínský trh zamířil ve třech variantách (SU7, SU7 Pro a SU7 Max). Minulý měsíc také uvedlo závodní elektrovůz SU7 Ultra, který jsme pro vás nafotili na MWC 2025 ve španělské Barceloně. V souvislosti s přítomností auta na tomto veletrhu přibližuje značka své plány na rozšíření vozidel mimo domovinu.

Xiaomi už zahájilo přípravy na expanzi elektromobilů do dalších oblastí světa. Na sociální síti Weibo to potvrdil prezident skupiny Lu Weibing, jenž současně poukázal na úspěch v Evropě vystaveného SU7 Ultra. O elektromobily z dílny čínského výrobce smartphonů by tedy byl evidentně zájem globálně.

Přípravy na expanzi vozů Xiaomi SU7 mimo Čínu byly zahájeny (strojový překlad)

Lu Weibing prohlásil, že Xiaomi hodlá své elektromobily uvést na další trhy do roku 2027. Do jaké míry je pravděpodobná oficiální dostupnost aut na českém trhu, si zatím netroufneme odhadovat. Šance, že se na tuzemských silnicích budou vedle vozů Tesla prohánět i její ambiciózní konkurenti řady SU7, se však neustále zvyšuje.

Současnou prioritou společnosti však zdánlivě zůstává přesvědčit o kvalitě vozidel SU7 řidiče v Číně. „Naším hlavním plánem je vytvořit si silnou pozici na čínském trhu, protože bez ní by bylo těžké expandovat do zahraničí,“ uvedl Lu Weibing.

SU7, první elektromobil od Xiaomi, si čínští zájemci mohou pořídit od loňského března. Základní verze vozu byla uvedena s cenou pouze 215 900 jüanů, což při aktuálním kurzu v přepočtu odpovídá zhruba 700 000 Kč. Závodní SU7 Ultra, které se vystavuje na MWC, v přepočtu vychází na zhruba 1 750 000 Kč.

