Xiaomi oficiálně vydává své první elektromobily

Řada SU7 dokončuje komplexní ekosystém Člověk x Auto x Domov

Vozidlo bude k dispozici v devíti úchvatných barvách

Čtvrtek 28. dubna roku 2024 se nejspíš do historie Xiaomi zapíše jako jeden z nejvýznamnějších dní. Čínský výrobce spotřební elektroniky, který je znám převážně pro svou působnost na poli chytrých telefonů, během dnešní tiskové prezentace oficiálně vydal své první elektromobily. Ty byly poprvé detailněji představeny už koncem loňského roku, kdy inženýři prozradili řadu technických detailů a na sociálních sítích společnosti se zveřejnila široká škála produktových fotografií.

Xiaomi už dříve nešetřilo silnými slovy a jeho generální ředitel jasně vyslovil své mimořádně ambiciózní plány do budoucna. Během někdejší konference prohlásil, že se Xiaomi během následujících 15 až 20 let vypracuje do pětky nejlepších automobilek světa, a také se nechal slyšet, že hodlá vytvořit „auto snů“ srovnatelné s modely od Porsche a Tesly.

V průběhu dnešní prezentace Lei Jun uvedl, že řada elektromobilů Xiaomi SU7 definitivně uzavírá spirálu ekosystému Člověk x Auto x Domov. Auta byla testována ve 300 čínských městech, přičemž najezdila více než 5,4 milionu kilometrů – to by bohatě stačilo na objetí planety Země 135krát kolem dokola.

I tentokrát se šéf Xiaomi rozpovídal o ideálu auta snů, které by podle něj mělo disponovat nejnovějšími technologiemi a nejsilnějšími jízdními vlastnostmi. Model SU7 má být dle jeho slov nejpropracovanějším vozidlem do 500 000 jüanů (1,6 milionu Kč v přepočtu).

Xiaomi SU7 se pyšní sportovním a velice aerodynamickým designem s nízkým činitelem odporu. Výrobce už dříve odhalil tři základní barvy vozidla – Aqua Blue, Verdant Green a Mineral Grey – a Lei Jun v souvislosti s nimi řekl, že podle prvních návštěvníků čínských obchodů, kde se elektromobil vystavuje, vypadá auto ve skutečnosti ještě lépe než na fotkách.

Dnes se však oficiálně ukazuje dalších šest barevných variant, z nichž už si vybere opravdu každý. K původní trojici se tak přidává bílá, oranžová, fialová, černá a dva nové odstíny modré.

A tady legrace zdaleka nekončí, jelikož ve čtyřech různých barvách bude k dispozici také interiér – Xiaomi jej hodlá nabízet v bílé, červené, fialové a černé.

Xiaomi dnes interiér popsalo mnohem detailněji než kdy dřív. Vůz, který na pěti sedačkách z kvalitních materiálů pojme až pět lidí, se pyšní například komplexní soustavou reproduktorů s podporou prostorové technologie Dolby Atmos, zadním kufrem s objemem 517 litrů a předním úložným prostorem pod kapotou o 105litrovém objemu nebo speciálními body pro chytré uchycení držáku na mobil či autokamery (jde o červeně zakroužkované „knoflíky“ na jednom z obrázků níže). Lei Jun dále zvýraznil vysoké množství úložných prostorů, držáky na kelímky/termohrnky, praktický úchyt na baterku, a dokonce i 4,6 litrovou chladničku.