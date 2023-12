To musíte vidět! Xiaomi SU7 a SU7 Max jsou krásná auta

Dnes je pro Xiaomi velký den, od rána přibývají příspěvky týkající se elektromobility

Prvním počinem je Xiaomi SU7, sedan ve třech barvách naplněný technologiemi

Do České republiky hned tak nedorazí, ale v budoucnosti se máme na co těšit

První snímky elektromobilu od Xiaomi se na internetu objevily už před několika týdny, dnes ale výrobce přichází s oficiální premiérou. Na technické detaily Xiaomi SU7 se podíváme později, dnes se zaměříme především na design.

Výrobce dnes na svém oficiálním Facebook profilu stihl publikovat řadu působivých fotografií, automobil bude k dispozici ve třech barevných variantách. Kompletní galerie je publikována pro verzi Aqua Blue, právě tu vám nyní ukážeme!

Kromě modré verze se zákazníci v Číně mohou těšit na verze Mineral Gray a Verdant Green. Šedá verze je velmi decentní a příliš mě nezaujala, zelené provedení je výrazně atraktivnější. Ale nejvíce se mi stejně líbí Xiaomi SU7 Aqua Blue, pokud bych měl na výběr, pak právě tato verze by byla první volbou.

Hodně zvědavý jsem na propojení Xiaomi SU7 s celým ekosystémem Xiaomi. Právě ten už je roky velkou výhodou Xiaomi, není to jen o mobilních telefonech nebo chytrých hodinkách, Xiaomi nabízí stovky různých produktů pro domácnost. A ono to dohromady hodně dobře funguje, vše zastřešuje aplikace Xiaomi Home, skrze kterou pak většinu produktů můžete ovládat na dálku.

Před příjezdem na chatu si na dálku můžete zapnout topení, na ráno načasujete start mixéru nebo fritézy a přivítá vás čerstvě připravený pokrm. Můžeme předpokládat, že větší rozšíření HyperOS toto propojení posune ještě dál. Zpátky k Xiaomi SU7 – design je za mě velmi povedený, díváme se na atraktivní vůz výrazně sportovního rázu.

Představeny byly hned dvě verze, Xiaomi se chlubí obrovským množstvím moderních technologií, které při výrobě použilo. Základní Xiaomi SU7 nabízí rychlost až 210 km/h, dojezd přes 600 kilometrů a potěší zrychlení na stovku za pět vteřin. Nechybí pořádné brzdy, hodně dobře vypadá interiér.

Xiaomi SU7 Max je pak už pořádná raketa. Na stovku se dostanete za necelé tři vteřiny, maximální rychlost je 265 km/h. Dojezd je 800 kilometrů, což dokáže pokrýt drtivou většinu běžných cest včetně rodinných výletů. U obou automobilů vsadilo Xiaomi na vlastní architekturu Modena a minimálně na tiskové konferenci toto řešení vypadá působivě. Nejdůležitější ale samozřejmě budou až reálné dojmy a zkušenosti, nicméně Xiaomi je natolik obrovská společnost, že si důvěru zaslouží.

U elektromobilů je důležitá rychlost nabíjení a to je extrémně působivá především u vyššího modelu. Při nejvyšší rychlosti nabíjení budete mít po 15 minutách nabíjení dostatek energie na dalších 500 kilometrů. A to už je hodnota, se kterou si bez problémů umím představit například rodinnou dovolenou. Ale bude to samozřejmě chtít dostatečně širokou síť dobíjecích stanic s odpovídající technologií. Když už jsme nakousli baterie, Xiaomi SU7 má baterii s kapacitou 73.6 kWh, zatímco SU7 MAx nabízí 101 kWh.

Xiaomi EV Technology Launch

Zapomenout nesmíme ani na technologii Xiaomi Pilot, ve výbavě automobilů nechybí například Lidar s dosahem 200 metrů. Xiaomi v tomto směru spoléhá na procesory od společnosti Nvidia, před koncem roku 2024 by firma chtěla dokončit testování autonomního řízení ve stovce měst v Číně. A ještě jednou se vrátíme do světa telefonů – v Číně si budete moci koupit Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro v barvách, které odpovídají novým elektromobilům. Taková kombinace samozřejmě nebude pro každého, ale dal bych si říct.

Elektromobilita bude jedním z nejdůležitějších témat tohoto desetiletí a nejsem překvapený, že společnosti jako Xiaomi nebo třeba Huawei si nechtějí nechat ujet vlak. Konkurence je navíc zdravá, díky ní se můžeme těšit na kvalitnější produkty za zajímavější cenu. Jakmile bude Xiaomi SU7 Aqua Blue k dispozici na recenzi, určitě se hlásím jako první!

Jak se vám líbí Xiaomi SU7 Aqua Blue?

Zdroj: Xiaomi