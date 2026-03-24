Xiaomi šokuje! Právě představený elektromobil ujede až 902 km a nabije se za 15 minut Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo novou generaci elektrického sedanu SU7 ve třech verzích s cenami od 219 900 RMB (přibližně 700 000 Kč) Dojezd nejvyšší verze Pro činí podle čínské metodiky CLTC až 902 km, nabíjení na 670 km dojezdu trvá pouhých 15 minut Sedan je určen výhradně pro čínský trh, ale ukazuje směr, kterým se Xiaomi v automobilovém světě ubírá Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 O nové generaci elektrického sedanu Xiaomi SU7 jsme podrobně informovali už v lednu, kdy firma vůz oficiálně představila. Nyní Xiaomi rozeslalo kompletní tiskovou zprávu, která doplňuje řadu detailů – od finálních cen přes novou architekturu asistovaného řízení až po konkrétní materiálové řešení interiéru. Tři verze, devět barev, jeden cíl Dojezd přes 900 km a nabíjení za 15 minut Interiér s parfémem a magnetickými body Podvozek s vlastním softwarem a inteligentní brzdění Asistované řízení s ambicí rozumět světu Bezpečnost a interiér na úrovni dražších sedanů Do Evropy se nechystá, ale stojí za pozornost Tři verze, devět barev, jeden cíl Nový SU7 zachovává proporce luxusního sedanu segmentu C – délka 5 metrů, šířka 2 metry, rozvor 3 metry. Design prošel evolucí spíš než revolucí: vracejí se charakteristické světlomety ve tvaru kapky vody a zadní světelný pás ve tvaru prstence, přibyla ale zcela přepracovaná přední mřížka s integrovaným 4D milimetrovým radarem a trojice nových barevných odstínů (Coastal Blue, Blazing Red a Viridian Green) doplňuje šestici stávajících. Xiaomi nabízí tři varianty – Standard, Pro a Max – s cenami od 219 900 RMB (přibližně 700 821 Kč), 249 900 RMB (796 431 Kč) a 303 900 RMB (968 529 Kč). Přepočet na koruny je pouze orientační, protože se vůz v Evropě neprodává a v dohledné době ani prodávat nebude. Dojezd přes 900 km a nabíjení za 15 minut Všechny verze využívají nový elektromotor Xiaomi HyperEngine V6s Plus s maximálními otáčkami 22 000 ot./min. Akcelerace z 0 na 100 km/h zabere 3,08 sekundy, maximální rychlost činí 265 km/h. To jsou samozřejmě hodnoty vrcholné verze Max. Kde SU7 zaujme nejvíc, je dojezd. Díky technologii integrované baterie CTB (Cell-to-Body) s objemovou hustotou 83,9 % se dostáváme na 720 km u verze Standard, 902 km u Pro a 835 km u Max (vše dle čínské metodiky CLTC, která bývá optimističtější než evropský WLTP). Spotřeba má klesnout až na 11,7 kWh/100 km a ultra rychlé nabíjení o výkonu 5,2C doplní energii na 670 km za pouhých 15 minut. Interiér s parfémem a magnetickými body Z tiskové zprávy vyplývá řada detailů o interiéru, které v lednu chyběly. Kabina prošla kompletním redesignem – Xiaomi uvádí, že téměř 100 % často dotýkaných ploch pokrývají měkčené materiály certifikované dle OEKO-TEX Standard 100. Ambientní osvětlení měří přes 3,6 metru a táhne se od středové konzole až do zadní části. Zajímavou novinkou je spolupráce s parfémovou značkou DOCUMENTS, která dodala tři exkluzivní vůně pro palubní aromatizační systém. V interiéru přibylo také devět magnetických bodů kompatibilních s příslušenstvím z modelu Xiaomi YU7, což ukazuje na snahu o unifikaci ekosystému napříč modelovou řadou. Pod zpětným zrcátkem je navíc rozhraní pro volitelnou 4K gimbal kameru nebo AI senzor prostorové interakce. Sedadla řidiče nabízejí 18směrné elektrické nastavení, výsuvnou opěrku nohou a aktivní boční vedení. Zadní sedadla dostala silnější výplň sedáku, konkávní hlavové opěrky a úhel sklopení až 121°. Verze Max přichází s elektrochromatickou panoramatickou střechou se dvěma nezávislými zónami stmívání. Podvozek s vlastním softwarem a inteligentní brzdění Xiaomi Smart Chassis 2.0 kombinuje vzduchový podvozek s kontinuálně řízenými tlumiči (CDC). Systém automaticky upravuje světlou výšku podle GPS polohy, nabízí tři jízdní režimy (Comfort, Sport, Sport+) a výškově nastavitelný podvozek v rozsahu 50 mm. Převodový poměr řízení 12,5:1 a průměr otáčení 11,4 m slibují agilnější chování, než je v tomto segmentu obvyklé. Verze Max si navíc zachovává konzistentní brzdný výkon i po 40 po sobě jdoucích brzděních ze 100 km/h, což Xiaomi prezentuje jako benchmark pro svou cenovou kategorii. Novinkou je rovněž systém Wet Road AI Detection, který pomocí dešťových senzorů, mikrofonů a kamer vyhodnocuje stav vozovky a automaticky upravuje chování pohonu. Asistované řízení s ambicí rozumět světu Pod kapotou inteligentních funkcí pracuje výpočetní platforma NVIDIA DRIVE AGX Thor s výkonem 700 TOPS a sada senzorů zahrnující LiDAR, 4D radar, jedenáct kamer a dvanáct ultrazvukových senzorů. Xiaomi představuje novou architekturu XLA, která má posunout asistované řízení od pouhého napodobování naučených vzorců k hlubšímu porozumění okolnímu prostředí. Základem je model Xiaomi MiMo-Embodied, který sjednocuje poznatky z oblasti asistovaného řízení a robotiky. V praxi to znamená hlasově ovládané změny pruhů, predikci rizik v reálném čase a automatickou navigaci v parkovacích domech až na úroveň konkrétního místa. Jak moc to funguje v reálném provozu, je samozřejmě otázka – čínské firmy mají tendenci prezentovat nejlepší možný scénář. Bezpečnost a interiér na úrovni dražších sedanů Karoserie je z více než 90 % tvořena ultra vysokopevnostní ocelí o pevnosti 2 200 MPa a hliníkovými slitinami. Standardem je devět airbagů a mechanický systém otevírání dveří s nezávislým napájením, který funguje i po odpojení 12V baterie při nehodě. Bateriový paket je chráněn ze všech stran a splňuje nejvyšší bezpečnostní úroveň ASIL-D. Infotainment běží na systému Xiaomi HyperOS s hlasovým asistentem XiaoAi a plnou kompatibilitou s ekosystémem Xiaomi. Do Evropy se nechystá, ale stojí za pozornost Xiaomi výslovně uvádí, že řada SU7 není určena k prodeji mimo pevninskou Čínu. Přesto stojí za sledování, kam se firma za pouhé dva roky od vstupu do automobilového průmyslu dostala. Sedan s dojezdem přes 900 km, nabíjením na stovky kilometrů za čtvrt hodiny a kompletním ekosystémem propojujícím telefon, auto a domácnost – to je ambiciózní vize, která by v Evropě mohla zamíchat kartami. Pokud sem Xiaomi někdy dorazí. Chtěli byste si někdy koupit elektromobil od Xiaomi? 