Xiaomi ukázalo letošní generaci elektromobilů SU7. Všechny modely mají LiDAR, maximální dojezd se zvýšil na 902 km Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo novou generaci elektromobilů SU7 necelé dva roky po původním debutu. Všechny varianty nově standardně disponují vysokonapěťovou architekturou a LiDAR senzorem. Verze Pro nabídne dojezd až 902 km, předprodejní ceny startují na 229 900 jüanech (cca 690 000 Kč). Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Když Xiaomi v březnu 2024 oficiálně představilo svůj první elektromobil SU7, šlo pro čínského výrobce smartphonů a jiné spotřební elektroniky o historický milník. Generální ředitel Lei Jun tehdy prohlásil, že chce vytvořit „auto snů“ srovnatelné s vozy od Porsche a Tesly. Necelé dva roky nato společnost odhaluje zcela přepracovanou generaci SU7 pro modelový rok 2026, která přináší zásadní technické změny napříč celou řadou. Konec 400V technologie, vysoké napětí pro všechny Dojezd přes 900 kilometrů LiDAR napříč celou řadou a vyšší důraz na bezpečnost Vylepšený pohon a odpružení Devět barev exteriéru a přepracovaný interiér Ceny a dostupnost Konec 400V technologie, vysoké napětí pro všechny Nejvýznamnější změnou nové generace je standardizace vysokonapěťové architektury napříč všemi variantami. Zatímco u předchozí generace využívaly základní modely 400V technologii, nový SU7 nasazuje minimálně 752V platformu s karbidem křemíku u verzí Standard a Pro. Vrcholný model Max jde ještě dál s napětím 897 V. Praktický dopad této změny pocítí majitelé především při nabíjení. Xiaomi konkrétně uvádí, že varianta Max za pouhých 15 minut doplní energii na 670 km dojezdu podle čínské metodiky CLTC. Dojezd přes 900 kilometrů Xiaomi zapracovalo také na dojezdu jednotlivých variant. Základní SU7 Standard nyní zvládne 720 km na jedno nabití, což představuje mírný nárůst oproti původním 700 km. Nejdelší dojezd nabídne prostřední varianta – SU7 Pro s 902 km se stává králem dojezdu celé řady. Výkonnostní model SU7 Max pak dosahuje 835 km. Pro srovnání: původní generace nabízela u modelu Pro dojezd 830 km a u Maxu 800 km. Nová generace tedy přináší navýšení o desítky kilometrů u každé varianty. LiDAR napříč celou řadou a vyšší důraz na bezpečnost Oblast asistovaného řízení prošla kompletní proměnou. Xiaomi se rozhodlo vybavit všechny varianty SU7 laserovým senzorem LiDAR, který byl dříve vyhrazen dražším modelům konkurence. K tomu přidává 4D milimetrový radar a především čip Nvidia Thor s výpočetním výkonem 700 TOPS pro zpracování dat z asistentů řízení. Celý systém Xiaomi označuje jako Xiaomi HAD (Highly Automated Driving) a slibuje výrazně lepší rozpoznávání okolí vozidla. To je obzvláště důležité s ohledem na loňské problémy. V září 2025 Xiaomi stáhlo 116 887 elektromobilů SU7 Standard Edition vyrobených mezi únorem 2024 a srpnem 2025, a to kvůli nedostatkům v softwaru asistenčního systému L2, který při aktivované funkci vysokorychlostní pilotované jízdy nemusel v extrémních situacích dostatečně reagovat na vzniklé situace. Xiaomi po událostech v minulém roce zdánlivě klade větší důraz i na bezpečnost konstrukce. Karoserie nového SU7 obsahuje ocel o pevnosti 2200 MPa, která vytváří integrovanou ochrannou strukturu. Baterie chrání speciální spodní kryt s odolným povlakem. Počet airbagů vzrostl na celkem devět díky přidání dvou nových bočních airbagů vzadu. Vylepšený pohon a odpružení Nová generace SU7 standardně dostává motor V6s Plus s výkonem 235 kW (320 koní) u základní verze. Pro lepší přenos výkonu na vozovku Xiaomi rozšířilo zadní pneumatiky na 265 milimetrů u všech modelů. Verze Pro a Max navíc nově disponují uzavřeným dvoukomůrkovým vzduchovým odpružením s variabilními tlumiči. Devět barev exteriéru a přepracovaný interiér Vizuálně Xiaomi nabídne 9 barevných variant exteriéru, z nichž tři jsou zcela nové. Zachovány zůstávají klasické barvy jako Zářivá purpurová, Fialová záře, Elegantní šedá a Perleťová bílá. Přidává se také černá z modelu SU7 Ultra a růžovozlatá z připravovaného SUV YU7. Nová barva Capri Blue se již testuje na veřejných silnicích. Interiér prošel redesignem s novými barvami včetně „půlnoční černé“, přepracovaným dvoubarevným volantem a upravenou středovou konzolí. Xiaomi zdůrazňuje, že důležité funkce lze stále ovládat fyzickými tlačítky – firma tedy vyslyšela zpětnou vazbu zákazníků, kteří nechtějí vše ovládat pouze přes dotykovou obrazovku. K dispozici bude 5 barevných variant interiéru a 6 typů kol v rozměrech 19, 20 a 21 palců. Ceny a dostupnost Předprodej nové generace SU7 již běží v Číně s následujícími cenami: ModelCena v ČíněPřepočet na KčXiaomi SU7 Standard229 900 CNYcca 690 000 KčXiaomi SU7 Pro259 900 CNYcca 780 000 KčXiaomi SU7 Max309 900 CNYcca 930 000 Kč Napříč celou řadou pozorujeme oproti původní generaci mírné zdražení. Xiaomi argumentuje rozsáhlými vylepšeními včetně standardního LiDARu a vysokonapěťové platformy. Oficiální uvedení na trh je plánováno na duben 2026. Čínští zákazníci, kteří si objednali původní generaci a stále na ni čekali, mohli do 10. ledna 2026 bezplatně přejít na nový model. Co říkáte na novou generaci elektromobilu Xiaomi SU7? Zdroje: Notebookcheck, ITHome, MyDrivers O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 