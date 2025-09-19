Xiaomi stahuje z trhu přes sto tisíc elektromobilů SU7 kvůli chybě v asistenčním režimu. Problém se vyřeší aktualizací Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi stahuje z trhu 116 887 elektromobilů SU7 Standard Edition kvůli nedostatkům v asistenčním systému Server CnEVPost uvádí, že jde o třetinu všech prodaných vozů modelové řady SU7 Problém bude řešen bezplatnou aktualizací softwaru přes internet (OTA) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi oznámilo stažení z trhu pro 116 887 elektromobilů SU7 Standard Edition vyrobených mezi 6. únorem 2024 a 30. srpnem 2025. Informaci podle médií zveřejnil čínský Státní úřad pro regulaci trhu (SAMR) a potvrdila ji samotná automobilka. Server CnEVPost píše, že zmíněný počet představuje přibližně třetinu všech dosud prodaných vozů řady SU7. Nedostatky v asistenčním systému řízení Důvodem stažení jsou nedostatky v softwaru asistenčního systému L2, který při aktivované funkci vysokorychlostní pilotované jízdy nemusí v extrémních situacích dostatečně rozpoznávat, varovat nebo reagovat na vzniklé situace. Pokud řidič nezasáhne včas, může dojít ke zvýšení rizika kolize. Problém podle médií může souviset s tragickou nehodou z konce března 2025, při které SU7 Standard narazil do svodidel na dálnici a zahynuli tři lidé. Podle tehdejšího vyjádření Xiaomi byl asistenční systém deaktivován jednu sekundu před nárazem. Řešení přes internetovou aktualizaci Xiaomi problém vyřeší bezplatnou aktualizací softwaru na verzi HyperOS 1.10.0, která bude distribuována přes internet (OTA). Majitelé vozů nemusí navštívit servis, jelikož není potřeba fyzicky vyměňovat žádné součástky. Stažení z trhu je v tomto případě oficiální termín pro povinnou opravu závažné bezpečnostní chyby, nejde tedy o nutnost zavézt vozy do servisu. Tento proces zdůrazňuje právní odpovědnost výrobce za odstranění rizika kolize, které v softwaru existovalo. Zároveň čínský regulační orgán v tomto případě získává dohled nad procesem. Aktualizace přináší optimalizaci strategie kontroly rychlosti při asistenční jízdě a novou funkci dynamické rychlosti, která upravuje rychlost vozidla podle podmínek jako déšť nebo noční jízda. Systém také lépe rozpoznává velká vozidla a dokáže je objet s větším předstihem. Xiaomi prodalo přes 300 tisíc vozů SU7 Model SU7 byl uveden na trh 28. března 2024 a rychle se stal populárním elektromobilem v Číně. Do konce srpna 2025 dosáhly celkové prodeje řady SU7 podle serveru CnEVPost 339 421 kusů, což představuje téměř 89 % všech prodejů značky Xiaomi EV. Stažení se týká pouze základní varianty, nikoliv verzí Pro a Max. Xiaomi ve svém vyjádření zdůraznilo, že bezpečnost uživatelů je pro společnost prioritou a že jde o preventivní krok ke zvýšení spolehlivosti asistenčních systémů. Zdroje: CnEVPost, South China Morning Post, ITHome, Xiaomi/Weibo O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář automobil elektromobil Xiaomi Xiaomi SU7 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024