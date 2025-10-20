TOPlist

Xiaomi do Česka přináší výkonný soundbar za fajn cenu. Má samostatný subwoofer

  • Xiaomi v červnu představilo Soundbar Pro 2.1 ch, nyní je dostupný i na českém trhu.
  • Nabízí výkon až 300 W, podporu Dolby Audio a DTS Virtual:X a bezdrátový subwoofer.
  • Prodává se za doporučenou cenu 3 790 Kč a cílí na uživatele, kteří chtějí výrazně zlepšit zvuk televizoru.

Adam Kurfürst
20.10.2025 10:00
Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch na pilirich cesko

Čínský výrobce Xiaomi rozšiřuje své portfolio domácí elektroniky o nový soundbar Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch. Zařízení bylo původně představeno letos v červnu a nyní se oficiálně dostává také na český trh. Za 3 790 Kč nabízí kombinaci elegantního designu, vysokého výkonu a podpory moderních prostorových formátů zvuku, díky čemuž představuje zajímavou volbu pro filmové i herní nadšence.

Výkon 300 W a bezdrátový subwoofer

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch tvoří hlavní jednotka se dvěma plnorozsahovými měniči a samostatný bezdrátový subwoofer s 6,5″ reproduktorem. Dohromady poskytují maximální výkon až 300 W, z toho 180 W připadá právě na subwoofer. Výsledkem je výrazný a hluboký bas, který má přinést filmový zážitek i v běžném obýváku. Soundbar přitom podporuje prostorové technologie Dolby AudioDTS Virtual:X, které vytvářejí realistický vícerozměrný zvukový prostor bez nutnosti instalace více reproduktorů.

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch u televize

Široká konektivita a moderní funkce

Novinka nabízí široké možnosti připojení, ať už přes HDMI (ARC), optický či koaxiální vstup. Kromě toho podporuje i BluetoothNFC, díky kterým lze jednoduše přehrávat hudbu z mobilu nebo tabletu. Stačí telefon přiložit k označené části soundbaru a přehrávání se spustí automaticky. Samozřejmostí je dálkový ovladač, přepínání mezi šesti zvukovými režimy (včetně filmového, hudebního či herního) a možnost montáže na zeď.

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch porty

Designově se Soundbar Pro 2.1 ch drží minimalistické estetiky, kterou Xiaomi u svých zařízení dlouhodobě preferuje. Kovová mřížka a skrytý displej v přední části působí elegantně, zatímco horní panel doplňují dotyková tlačítka pro ruční ovládání. Soundbar získal také ocenění Red Dot Design Award 2025.

Pro koho dává Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch smysl

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch je určen pro uživatele, kteří chtějí posunout zvukový zážitek ze sledování filmů, seriálů nebo hraní her na výrazně vyšší úroveň, aniž by investovali do drahého domácího kina. Díky výkonu 300 W a bezdrátovému subwooferu zvládne zaplnit běžný obývák hutným zvukem a hlubokými basy. Díky technologii Dolby Audio a DTS Virtual:X působí prostorověji než běžné televizní reproduktory.

Ocení jej i uživatelé, kteří hledají jednoduché a spolehlivé řešení s moderní konektivitou. Podpora HDMI (ARC), Bluetooth a NFC zaručuje snadné propojení s televizí, počítačem i telefonem. Díky elegantnímu designu a možnosti nástěnné montáže zapadne Soundbar Pro 2.1 ch do jakéhokoli moderního interiéru.

Jaký máte názor na nový soundbar od Xiaomi?

Zdroje: Xiaomi, mistore.cz

