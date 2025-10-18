TOPlist

Xiaomi příští týden ukáže Redmi K90 Pro Max. Nabídne skvělý výkon a na zádech bude mít reproduktor Bose

  • Redmi K90 Pro Max se v Číně představí už ve čtvrtek 23. října
  • Telefon dostane obdélníkový modul fotoaparátů a reproduktor Bose
  • K dispozici bude i v džínové variantě se speciální povrchovou úpravou

Adam Kurfürst
18.10.2025 18:00
Ikona komentáře 0
Redmi K90 Pro Max dzinova zadni strana fotoaparaty a bose reproduktor

Čínská značka Redmi se chystá rozšířit svou výkonnou řadu K o vůbec první model s označením Pro Max. Redmi K90 Pro Max se oficiálně ukáže už 23. října v Číně a podle tradice předchozích let se předpokládá, že o něm bude mezi zákazníky enormní zájem. Výrobce mezitím poodhalil design novinky, který oživuje dříve využívaný pruh na zádech. Přece jenom, když jej letos nasadil i Apple…

Obdélníkový modul s reproduktorem Bose

Zatímco předchozí řada K80 vsadila na kruhový fotomodul, nový K90 Pro Max přichází s velkým obdélníkovým pruhem napříč horní částí zad. Podobný už dříve mělo Redmi K70 Pro neboli POCO F6 Pro na evropských trzích. V něm najdeme trojici fotoaparátů včetně periskopového teleobjektivu, který zajistí kvalitní přiblížení. Součástí modulu je překvapivě také reproduktor vyvinutý ve spolupráci s renomovanou firmou Bose.

xiaomi redmi k90 pro max dzinova zadni strana z boku
xiaomi redmi k90 pro max dzinova v ruce
xiaomi redmi k90 pro max bila zadni strana
xiaomi redmi k90 pro max bila displej ze strany

Přední stranu telefonu zdobí plochý displej s minimálními rámečky a malým otvorem pro selfie kameru. Redmi zatím ukázalo dvě barevné varianty – elegantní bílou a netradiční džínově modrou se speciální povrchovou úpravou, která připomíná oblíbený textilní materiál.

Výkon zajistí nejnovější Snapdragon

Přestože Redmi zatím nepotvrdilo konkrétní specifikace, spekuluje se o nasazení připravovaného procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Spolu s modelem Pro Max by se 23. října mohlo představit také základní K90 bez „jablečného“ přídomku.

Na globální trhy by se jednotlivé modely řady Redmi K90 měly později dostat pod hlavičkou POCO, i tentokrát však nejspíš s určitými hardwarovými změnami. Zatím víme o existenci POCO F8 Ultra, ale momentálně není úplně zřejmé, zda půjde o ekvivalent k čerstvě odhalenému Redmi K90 Pro Max nebo levnějšímu K90 Pro.

Zaujal vás design nového Redmi K90 Pro Max?

Zdroje: Weibo (1, 2), Notebookcheck

