POCO F8 Ultra nabídne špičkovou výbavu se spoustou vylepšení, ale i jedním kompromisem. Co nového víme? Hlavní stránka Zprávičky Redmi K90 Pro se na globálním trhu představí jako POCO F8 Ultra s čipsetem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Telefon nabídne největší baterii v historii řady, ale nabíjení zpomalí ze 120 W na 100 W Jako jediný model v řadě dostane velký hlavní snímač a periskopický teleobjektiv Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Známý čínský leaker Digital Chat Station zveřejnil na sociální síti Weibo další detaily o připravovaném smartphonu Redmi K90 Pro, který by měl později v Česku a dalších zemích představit jako POCO F8 Ultra. Podle dostupných informací půjde o výrazný upgrade oproti současné generaci, byť v některých ohledech dojde i k drobným kompromisům. Novější procesor a větší baterie Nejvýraznější změnou bude nasazení čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který by měl nabídnout ještě vyšší výkon než současná první generace tohoto procesoru. POCO F8 Ultra by tak měl být jedním z nejvýkonnějších telefonů na trhu. Digital Chat Station dále prozradil, že novinka dostane největší baterii v historii řady – konkrétní kapacitu sice nezmínil, ale můžeme spekulovat o hodnotě kolem 6 000 mAh nebo vyšší. Překvapivě však dojde ke zpomalení nabíjecího výkonu ze současných 120 W na 100 W. I tak ale půjde o naprosto špičkovou hodnotu kterou mu řada konkurentů bude moci jenom závidět. Prémiové fotoaparáty a vylepšený zvuk Z informací leakera vyplývá, že POCO F8 Ultra bude jediným modelem v řadě s velkým hlavním snímačem a periskopickým teleobjektivem (o něm jsme vás ostatně informovali nedávno). Fotovýbava by tak měla konkurovat i dražším vlajkovým lodím od Xiaomi. Konkrétní specifikace fotoaparátů zatím neznáme, ale můžeme očekávat minimálně 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací. Telefon údajně nabídne také výrazně vylepšený zvukový systém, který má být o úroveň výš než u konkurence. Digital Chat Station zmiňuje i vlajkové periferie, což může znamenat ultrazvukovou čtečku otisků, bezdrátové nabíjení nebo vyšší stupeň odolnosti. Současný POCO F7 Ultra stále stojí za pozornost Zatímco čekáme na nástupce, současný POCO F7 Ultra zůstává jedním z nejzajímavějších telefonů na trhu. V naší recenzi jsme vyzdvihli především čipset Snapdragon 8 Elite, 120W nabíjení a překvapivou přítomnost 50Mpx teleobjektivu s 2,5× optickým zoomem. POCO chystá další tablet! Podívá se do Evropy, bude levný a nabídne mobilní připojení Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Za aktuální cenu okolo pouhých 14 tisíc korun nabízí telefon také 6,67″ AMOLED displej s rozlišením 3200 × 1440 pixelů, ultrazvukovou čtečku otisků a 5 300mAh baterii. Jedinými výraznějšími nedostatky jsou průměrná výdrž baterie a absence podpory eSIM. Těšíte se na POCO F8 Ultra s ještě výkonnějším procesorem? Zdroje: Digital Chat Station/Weibo, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon POCO POCO F8 spekulace vlajková loď Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024