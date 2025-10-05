POCO F8 Ultra prý vylepší věc, kterou předchůdce naprosto překvapil. O co půjde? Hlavní stránka Zprávičky Podle spekulací z čínské sociální sítě Weibo dostane POCO F8 Ultra periskopický teleobjektiv Nový vlajkový model by měl být přeznačenou verzí chystané čínské exkluzivity Redmi K90 Pro Telefon nabídne procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 a nejspíš zachová 120W nabíjení a ultrazvukovou čtečku otisků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Na sociální síti Weibo se objevily zajímavé spekulace o připravovaném smartphonu POCO F8 Ultra, který by měl být nástupcem loňského POCO F7 Ultra. Hlavní novinkou má být periskopický teleobjektiv s 50Mpx senzorem Samsung ISOCELL JN5 o velikosti 1/2,76″. Jde o výrazný upgrade oproti současnému modelu, který sice teleobjektiv nabízí, ale nikoliv v periskopickém provedení, jež umožňuje kvalitnější optický zoom. Přeznačené Redmi K90 Pro pro globální trhy Podle dostupných informací bude POCO F8 Ultra pravděpodobně globální verzí chystaného Redmi K90 Pro, které by se mělo představit v Číně do konce letoška. Tento postup by odpovídal strategii značky z předchozích let, kdy globální modely POCO často vycházely z čínských telefonů Redmi. POCO F7 Ultra Spekulace také naznačují, že telefon bude vybaven procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který se představil nedávno a již nyní pohání populární vlajkové lodě Xiaomi 17. Díky tomu by si POCO F8 Ultra mělo udržet pověst smartphonu, který je na výkonnostní špičce, ale za daleko dostupnější cenu oproti ostatním ultra high-end modelům. Co nabízí současné POCO F7 Ultra? Připomeňme, že současné POCO F7 Ultra nabízí 6,67″ WQHD+ Flow AMOLED displej s jasem až 3200 nitů, procesor Snapdragon 8 Elite, trojici fotoaparátů (50MP hlavní, 50MP teleobjektiv, 32MP ultraširokoúhlý) a 5300mAh baterii s podporou 120W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. V naší recenzi jsme telefon ocenili především za fenomenální výkon, jasný displej, rychlé nabíjení, ultrazvukovou čtečku otisků a překvapivě dobrou fotovýbavu včetně teleobjektivu. Hlavními nedostatky byla průměrná výdrž baterie, bloatware v systému a absence eSIM. POCO F7 Ultra brutálně zlevnilo! Má Snapdragon 8 Elite, rychlé nabíjení a překvapivě i teleobjektiv Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pokud se informace o periskopickém teleobjektivu potvrdí, POCO F8 Ultra by mělo nabídnout ještě lepší fotografické schopnosti než jeho předchůdce. Vzhledem k tomu, že právě teleobjektiv byl jednou z příjemných překvapení u F7 Ultra, vylepšení v této oblasti dává smysl. Láká vás POCO F8 Ultra s periskopickým teleobjektivem? Zdroje: XiaomiTime O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon POCO spekulace teleobjektiv vlajková loď Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024