POCO F7 Ultra brutálně zlevnilo! Má Snapdragon 8 Elite, rychlé nabíjení a překvapivě i teleobjektiv

Vlajkové POCO F7 Ultra teď v Česku pořídíte za méně než 14 tisíc
Má loňský Snapdragon 8 Elite, LPDDR5X RAM a dedikovaný VisionBoost čip
Zaujme i jasným AMOLED displejem, povedeným designem a rychlým nabíjením

Adam Kurfürst
Publikováno: 2.10.2025 16:05

Vlajková loď značky POCO se dočkala razantního zlevnění. Model F7 Ultra, který na český trh dorazil na jaře za cenu 18 999 Kč, nyní pořídíte jen za 13 713 Kč. Tato sleva představuje úsporu více než 5 000 Kč, což z telefonu s loňským vlajkovým Snapdragonem dělá jen těžce odolatelnou nabídku. Pojďme si připomenout, co všechno tohle výkonově orientované monstrum nabízí a proč byste nad jeho koupí měli uvažovat právě teď. Extrémní výkon pro náročné uživatele Srdcem POCO F7 Ultra je loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite (předchůdce nově uvedeného Snapdragonu 8 Elite Gen 5), který v kombinaci s 12 GB RAM typu LPDDR5X a 256 GB úložištěm UFS 4.1 zajišťuje naprosto bezkonkurenční výkon. Telefon bez problému zvládá i ty nejnáročnější hry při nejvyšších nastaveních grafiky. Jak jsem přiblížil ve své recenzi, zkrátka se jedná o skutečnou bestii pro hráče, která si drží stabilní výkon i během delšího hraní. V v útrobách telefonu také nalezneme speciální čipset VisionBoost D7, který se stará o vylepšování obrazu. Díky němu si můžete užít hry v super rozlišení 2K nebo sledovat videa s vylepšenou plynulostí a barvami. CHCI POCO F7 ULTRA Prémiový displej, který oslní POCO F7 Ultra disponuje 6,67″ Flow AMOLED displejem s WQHD+ rozlišením (3200 × 1440 pixelů) a 120Hz obnovovací frekvencí. Displej se pyšní jasem až 3 200 nitů ve špičce, což zaručuje perfektní čitelnost i na přímém slunci. V recenzi jsme ocenili zejména výborný automatický jas, který se šikovně přizpůsobuje okolnímu světlu, a celkově velmi dobré podání barev. Za zmínku stojí i ultrazvuková čtečka otisků integrovaná do displeje, která funguje naprosto fenomenálně. Odemykání je extrémně rychlé a pohodlné, dokonce možná i lepší než u některých dražších modelů typu Google Pixel 9 Pro XL. Povedený design a prémiová konstrukce POCO F7 Ultra se pyšní kovovým rámem a prémiovým zpracováním. Telefon má ploché boční hrany a příjemné zakulacení rohů, díky čemuž dobře padne do ruky. Zadní strana z matného skla je rozdělená do dvou segmentů, přičemž v lesklé části najdeme charakteristický kruhový kamerový modul s bronzovým lemem. Konstrukce nabízí odolnost podle standardu IP68, což znamená, že telefon přežije ponoření do vody až do hloubky 2,5 metru po dobu 30 minut. Překvapivě schopná fotovýbava Přestože je POCO F7 Ultra primárně zaměřený na výkon, jeho fotovýbava rozhodně stojí za zmínku. Telefon disponuje trojicí zadních fotoaparátů: hlavním 50Mpx snímačem Light Fusion 800 s optickou stabilizací, 50Mpx teleobjektivem (také s OIS) a 32Mpx ultraširokoúhlým objektivem. Za zajímavé eso v rukávu považuji právě 50Mpx teleobjektiv, který nabízí 2,5násobný optický zoom a přesnější podání barev. Telefon zvládá i makro snímky na vzdálenost pouhých 10 cm a podporuje nahrávání videa až v rozlišení 8K při 24 FPS. U zařízení POCO, která fotoaparáty obecně spíše upozaďují, by takový snímač jeden spíše nečekal. Bleskové nabíjení a 5 300mAh baterie Oblast, kde POCO F7 Ultra skutečně vyniká, je rychlost nabíjení. Telefon podporuje drátové nabíjení výkonem až 120 W, díky čemuž se z 0 na 100 % dobije za pouhých 34 minut. Nechybí ani 50W bezdrátové nabíjení a možnost reverzního bezdrátového nabíjení. KOUPIT POCO V AKCI Baterie s kapacitou 5 300 mAh nabízí solidní výdrž, i když při srovnání s některými konkurenty (například OnePlus 13 s 6 000 mAh) jde spíše o průměrný výsledek. Při běžném používání však telefon vydrží den až den a půl, při náročném hraní her lze počítat s několika hodinami intenzivního provozu. Moderní software plný umělé inteligence POCO F7 Ultra přichází s předinstalovaným HyperOS 2 postaveným na Androidu 15. Systém nabízí vynikající optimalizaci, plynulé animace a spoustu funkcí využívajících umělou inteligenci. Z AI funkcí stojí za zmínku Circle to Search od Googlu, integrovaný asistent Gemini, AI psaní, překlad konverzace v reálném čase nebo AI titulky pro videa. Výrobce slibuje 4 velké aktualizace Androidu a 6 let bezpečnostních záplat. Neodolatelný poměr cena/výkon POCO F7 Ultra v konfiguraci 12/256 GB se nyní prodává za pouhých 13 713 Kč, což z něj dělá jeden z nejlepších telefonů v poměru cena/výkon na trhu. Za tuto cenu získáte nadupaný procesor Snapdragon 8 Elite, špičkový AMOLED displej, ultrazvukovou čtečku otisků a extrémně rychlé nabíjení. Není divu, že v redakční recenzi telefon získal hodnocení 89 %, Slabší mně připadala výdrž baterie, trochu mě zklamal méně detailní ultraširokoúhlý fotoaparát a překvapila mne absence podpory eSIM.

Celkově se dá říct, že POCO F7 Ultra je perfektní volbou zejména pro náročné hráče, kteří hledají špičkový výkon za rozumnou cenu. Telefon ocení také technologičtí nadšenci, kteří chtějí vyzkoušet nejmodernější funkce umělé inteligence.

Pořídíte si POCO F7 Ultra za tuto skvělou cenu?

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 