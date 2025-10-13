POCO chystá další tablet! Podívá se do Evropy, bude levný a nabídne mobilní připojení Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi chystá nový tablet pod značkou Poco, potvrzují certifikace v databázi GSMA Zařízení bude mít SIM slot a mobilní připojení, pravděpodobně 4G nebo 5G Uvedení na trh se očekává v prosinci 2025 nebo začátkem příštího roku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi přidá do portfolia značky Poco další zařízení. Tentokrát nejde o telefon, ale o tablet s mobilním připojením. Certifikace v databázi GSMA odhalily hned tři varianty modelu pro různé trhy, což naznačuje blížící se globální uvedení. Jde pravděpodobně o cenově dostupný model, který doplní stávající nabídku tabletů od Xiaomi. Certifikace potvrzují mobilní připojení Prosinec 2025 nebo leden 2026? Poco Pad SE s mobilním připojením Certifikace potvrzují mobilní připojení V databázi GSMA se objevily tři modelová čísla: 25128PC17L, 25128PC17G a 25128PC17I. Písmena na konci označují varianty pro různé regiony – „L“ pro Latinskou Ameriku, „G“ pro globální trh a „I“ pro Indii. Všechny tři verze sdílejí jednu klíčovou vlastnost: slot na SIM kartu. To znamená, že tablet nebude závislý jen na Wi-Fi, ale nabídne také 4G nebo 5G připojení. Certifikace v databázích státních úřadů, jako je americká FCC nebo právě GSMA, patří mezi nejspolehlivější zdroje informací o chystaných zařízeních. Výrobci musí získat povolení před uvedením produktů s bezdrátovými technologiemi na trh, takže tyto záznamy vznikají ještě předtím, než firma cokoli oficiálně oznámí. Prosinec 2025 nebo leden 2026? Modelové číslo prozrazuje víc, než by se na první pohled zdálo. První čtyři číslice obvykle označují plánovaný měsíc a rok uvedení. V tomto případě „2512“ naznačuje prosinec 2025. Značka „8PC17“ pak odkazuje na interní kód pro zařízení Poco. To by odpovídalo strategii Xiaomi uvádět nové produkty těsně před koncem roku nebo na začátku dalšího, aby zachytily vánoční nákupy nebo lednový rozjezd. Není to ale stoprocentní jistota – certifikace může předcházet skutečnému vydání o několik měsíců. Poco Pad SE s mobilním připojením Podle uniklých informací má tablet interní kód Q85X. To je zajímavé, protože předchozí model Redmi Pad SE 8.7 4G měl označení N85X. Podobnost naznačuje, že nový Poco tablet bude pravděpodobně cenově dostupná varianta s přídomkem SE (Special Edition). Název by mohl znít Poco Pad SE, případně Poco Pad 4G nebo Poco Pad 5G – podle toho, jakou mobilní síť nakonec Xiaomi implementuje. Mobilní připojení je hlavní rozdíl oproti běžným Wi-Fi modelům a cílí především na studenty a lidi, kteří tablet používají na cestách. Zatím ale zůstává otázkou, jak moc se bude Poco Pad lišit od stávajícího Redmi Padu SE. Xiaomi má ve zvyku recyklovat hardware mezi značkami a měnit jen název a drobné detaily. Pokud bude nový tablet jen přeznačenou verzí existujícího modelu, nebude to žádná revoluce – jen rozšíření distribuce pod jinou značkou. Dává vám smysl tablet s mobilním připojením, nebo si vystačíte s Wi-Fi? Zdroj: XiaomiTime O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet POCO Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.