Levnější, menší, ale pořád chytrý. Xiaomi Sound 2 Pro láká na špičkový zvuk za dostupnější cenu

Xiaomi v Číně představilo reproduktor Sound 2 Pro za přibližně 4 300 Kč v přepočtu Novinka je levnější variantou modelu Sound 2 Max a nabízí dvoupásmovou akustiku s celkovým výkonem 60 W Reproduktor podporuje Xiaomi Mesh 2.0, hlasového asistenta Super Xiao AI a propojení až čtyř jednotek Adam Kurfürst Publikováno: 19.1.2026 22:00 V září loňského roku Xiaomi uvedlo na čínský trh prémiový reproduktor Sound 2 Max, který cílil na náročné audiofilní uživatele. Nyní jej doplňuje kompaktnější a cenově dostupnější varianta Sound 2 Pro, která zachovává většinu chytrých funkcí, ale sází na menší rozměry a nižší cenu. Menší, lehčí, levnější Zatímco Sound 2 Max váží 8,1 kg a pyšní se celokovovou konstrukcí z tlakově litého kovu, Sound 2 Pro váží pouhých 2,1 kg. Jeho tělo je vyrobeno z plastu s kovovým nástřikem, který vizuálně imituje prémiový vzhled dražšího sourozence. Rozměry činí 142,5 × 107,5 × 263,1 mm, což z něj dělá výrazně kompaktnější volbu. Zajímavým prvkem jsou magnetické vyměnitelné panely, díky nimž lze vzhled reproduktoru přizpůsobit interiéru. Xiaomi nabízí kovové i látkové varianty jako volitelné příslušenství. Dvoupásmová akustika místo třípásmové Sound 2 Pro disponuje dvoupásmovou akustikou složenou z 3,75palcového 40W subwooferu a 20W výškového reproduktoru. Celkový výkon tedy činí 60 W. Dražší Sound 2 Max oproti tomu nabízí třípásmovou konfiguraci se dvěma subwoofery a koaxiálním středovým/výškovým reproduktorem. Xiaomi u Sound 2 Pro zdůrazňuje 2,5litrovou basovou komoru s integrovaným bassreflexem, která má zajistit razantnější nízké frekvence. Chytré funkce zůstávají Po stránce chytrých funkcí se Sound 2 Pro nijak neomezuje. Disponuje Bluetooth 5.2, dvěma Wi-Fi čipy pro organizaci bezdrátové sítě a podporuje Xiaomi Mesh 2.0 s funkcí centrální brány pro ovládání chytré domácnosti. Integrovaný hlasový asistent Super Xiao AI využívá velký jazykový model a zvládá přirozené konverzace. Stejně jako u většího modelu lze propojit až čtyři reproduktory pro vytvoření prostorového zvuku. S volitelným bezdrátovým audio konektorem je možné dosáhnout latence pouhých 64 ms při připojení k televizi. Reproduktor rovněž podporuje Dolby Audio při použití zmíněného příslušenství. Cena a dostupnost Xiaomi Sound 2 Pro se v Číně prodává za 1 399 CNY, což v přepočtu odpovídá přibližně 4 300 Kč. Oproti Sound 2 Max s cenou 1 999 CNY (asi 6 200 Kč) je tak citelně levnější. Informace o případném uvedení na globální trhy zatím Xiaomi nezveřejnilo, spíše bych s ním ale nepočítal. Zaujal vás Xiaomi Sound 2 Pro? Zdroje: Xiaomi, XiaomiTime