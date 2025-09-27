Xiaomi Sound 2 Max: Když chcete Hi-Fi zvuk, ale nechcete platit prémiovou cenu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Sound 2 Max nabízí 100W výkon a 4 měniče v hliníkovém těle Podporuje stereo párování až 4 reproduktorů, ale chybí AirPlay a Chromecast Zatím pouze v Číně - do Evropy se nejspíš nedostane Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.9.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi už dávno není jen o telefonech. Nový reproduktor Sound 2 Max ukazuje, že čínská firma myslí vážně i prémiový zvuk. Se čtyřmi měniči, 100W výkonem a hliníkovým tělem vypadá jako konkurent pro Sonos. Jenže cena (v přepočtu asi 6 000 Kč) naznačuje, že Xiaomi míří spíše do střední třídy. Čtyři měniče, čtyři zesilovače, žádný kompromis? Stereo, surround, ale bez subwooferu Konektivita: WiFi 6 ano, AirPlay ne Tři kryty, jeden styl Dostupnost: Čína ano, zbytek světa možná Čtyři měniče, čtyři zesilovače, žádný kompromis? Sound 2 Max není žádný bluetooth repráček do batohu. S rozměry 36 × 20 × 13,5 cm a váhou 8 kilogramů je to poctivý domácí reproduktor. Uvnitř najdete dva 4palcové basové měniče, každý se 30W zesilovačem, plus koaxiální středobasový měnič (30W) a výškový reproduktor (10W). Frekvenční rozsah 47 Hz až 22 kHz není špatný, i když na skutečné basy pod 40 Hz zapomeňte. Maximální hlasitost 101 dB stačí na ozvučení větší místnosti. Stereo, surround, ale bez subwooferu Zajímavá je možnost párování až 4 reproduktorů do surround sestavy. Dva kusy vytvoří stereo pár, čtyři pak prostorový zvuk. Škoda, že Xiaomi nenabízí dedikovaný subwoofer. Ovládání je jednoduché – nahoře najdete tlačítka pro přehrávání a hlasitost. V aplikaci pak můžete ladit zvuk přes ekvalizér. Vestavěné mikrofony umožňují ovládání hlasem, ale pouze přes čínského AI asistenta. Konektivita: WiFi 6 ano, AirPlay ne Tady Xiaomi trochu zklamalo. Sound 2 Max podporuje Bluetooth 5.2 a WiFi 6, což je skvělé. Má i klasické RCA konektory a USB-C pro kabelové připojení. Jenže chybí podpora Apple AirPlay a Google Cast. Místo toho Xiaomi tlačí vlastní proprietární protokol. To znamená komplikace pro uživatele iPhonů a omezené možnosti streamování. Tři kryty, jeden styl Design je minimalistický a elegantní. Hliníkové tělo působí prémiově, přední kryt si můžete vybrat ve třech variantách – látka, kov nebo dřevo. Dřevěná varianta vypadá nejzajímavěji a dodává reproduktoru retro nádech. Celkově Sound 2 Max vypadá jako něco, co by mohlo stát v obýváku vedle televizoru od LG nebo Samsungu. Není to krabice s RGB podsvícením pro teenagery, ale dospělý produkt pro lidi, kteří ocení design i zvuk. Dostupnost: Čína ano, zbytek světa možná Sound 2 Max se zatím prodává pouze v Číně. Xiaomi často testuje prémiové produkty doma, než je vypustí do světa. Některé tam ale zůstanou navždy. Co říkáte na Xiaomi reproduktor? Zdroj: notebookcheck, Xiaomi O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář reproduktor reproduktory Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024