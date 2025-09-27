TOPlist

Xiaomi Sound 2 Max: Když chcete Hi-Fi zvuk, ale nechcete platit prémiovou cenu

  • Xiaomi Sound 2 Max nabízí 100W výkon a 4 měniče v hliníkovém těle
  • Podporuje stereo párování až 4 reproduktorů, ale chybí AirPlay a Chromecast
  • Zatím pouze v Číně - do Evropy se nejspíš nedostane

Jakub Kárník
27.9.2025 18:00
xiaomi sound reproduktor

Xiaomi už dávno není jen o telefonech. Nový reproduktor Sound 2 Max ukazuje, že čínská firma myslí vážně i prémiový zvuk. Se čtyřmi měniči, 100W výkonem a hliníkovým tělem vypadá jako konkurent pro Sonos. Jenže cena (v přepočtu asi 6 000 Kč) naznačuje, že Xiaomi míří spíše do střední třídy.

Čtyři měniče, čtyři zesilovače, žádný kompromis?

Sound 2 Max není žádný bluetooth repráček do batohu. S rozměry 36 × 20 × 13,5 cm a váhou 8 kilogramů je to poctivý domácí reproduktor. Uvnitř najdete dva 4palcové basové měniče, každý se 30W zesilovačem, plus koaxiální středobasový měnič (30W) a výškový reproduktor (10W).

Xiaomi Sound 2 Max

Frekvenční rozsah 47 Hz až 22 kHz není špatný, i když na skutečné basy pod 40 Hz zapomeňte. Maximální hlasitost 101 dB stačí na ozvučení větší místnosti.

Stereo, surround, ale bez subwooferu

Zajímavá je možnost párování až 4 reproduktorů do surround sestavy. Dva kusy vytvoří stereo pár, čtyři pak prostorový zvuk. Škoda, že Xiaomi nenabízí dedikovaný subwoofer.

csm Xiaomi Sound 2 Max2 cb98e097e3

Ovládání je jednoduché – nahoře najdete tlačítka pro přehrávání a hlasitost. V aplikaci pak můžete ladit zvuk přes ekvalizér. Vestavěné mikrofony umožňují ovládání hlasem, ale pouze přes čínského AI asistenta.

Konektivita: WiFi 6 ano, AirPlay ne

Tady Xiaomi trochu zklamalo. Sound 2 Max podporuje Bluetooth 5.2 a WiFi 6, což je skvělé. Má i klasické RCA konektory a USB-C pro kabelové připojení. Jenže chybí podpora Apple AirPlay a Google Cast.

csm Xiaomi Sound 2 Max3 a9c58e1611

Místo toho Xiaomi tlačí vlastní proprietární protokol. To znamená komplikace pro uživatele iPhonů a omezené možnosti streamování.

Tři kryty, jeden styl

Design je minimalistický a elegantní. Hliníkové tělo působí prémiově, přední kryt si můžete vybrat ve třech variantách – látka, kov nebo dřevo. Dřevěná varianta vypadá nejzajímavěji a dodává reproduktoru retro nádech.

csm Xiaomi Sound 2 Max6 9ad14ebe2d

Celkově Sound 2 Max vypadá jako něco, co by mohlo stát v obýváku vedle televizoru od LG nebo Samsungu. Není to krabice s RGB podsvícením pro teenagery, ale dospělý produkt pro lidi, kteří ocení design i zvuk.

Dostupnost: Čína ano, zbytek světa možná

Sound 2 Max se zatím prodává pouze v Číně. Xiaomi často testuje prémiové produkty doma, než je vypustí do světa. Některé tam ale zůstanou navždy.

Co říkáte na Xiaomi reproduktor?

Zdroj: notebookcheck, Xiaomi

