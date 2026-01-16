Tlakový hrnec Xiaomi připraví více pokrmů najednou! V Česku přitom nestojí moc Hlavní stránka Články Xiaomi Electric Pressure Cooker 4.8L nabízí dva vnitřní hrnce pro přípravu více pokrmů najednou Tlakový hrnec disponuje sedmi úrovněmi tlaku a třemi texturami pro přesné výsledky Za cenu od 2 200 Kč dostanete bezpečné a praktické řešení pro každodenní vaření Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Elektrické tlakové hrnce slibují rychlejší vaření a méně práce v kuchyni. Xiaomi Electric Pressure Cooker 4.8L přichází s objemem vhodným pro celou rodinu, dvěma vnitřními hrnci a cenou výrazně nižší než u konkurence. Po měsíci testování mohu říct, že jde o kvalitně zpracovaný spotřebič s několika praktickými vychytávkami, ale také s realistickými limity, o kterých by měli potenciální kupci vědět. Kompaktní design s promyšlenými detaily Bílé provedení s rozměry 347 × 288 × 296 mm zabírá na kuchyňské lince přiměřené místo. Hmotnost 5,3 kg zajišťuje stabilitu při používání, zároveň není problém hrnec přemístit, pokud potřebujete. Víko je masivní kus z nerezové oceli 304 silné 1,2 mm – cítíte z něj kvalitu a odolnost. Displej na přední straně je bíle podsvícený a dobře čitelný, i když plastová fólie na povrchu se lehce zvedá po stranách. Nic zásadního, ale drobný detail, který snižuje dojem prémiového zpracování. Ovládání je jednoduché – na přední panel stačí jednoduše ťukat. Dva hrnce – praktická výhoda Hlavní předností tohoto modelu jsou dva nepřilnavé vnitřní hrnce (černý a zlatý) dodávané v balení. Umožňují připravit více pokrmů bezprostředně po sobě bez nutnosti čekat na vychladnutí a mytí. Po uvaření rýže stačí vyjmout první hrnec a pokračovat třeba s gulášem. Oba hrnce mají pětivrstvou konstrukci s nepřilnavým povrchem, která usnadňuje čištění. Během měsíčního testování se na nich neobjevily škrábance ani viditelné opotřebení, i při přípravě pokrmů s vyšší kyselostí jako rajčatová omáčka nebo fazole. CHCI TLAKOVÝ HRNEC XIAOMI Kapacita 4,8 litru je vhodná pro rodiny – během testování jsme připravili guláš pro čtyři osoby s rezervou na druhý den. Pro jednoho nebo dva lidi může být objem zbytečně velký. Bezpečnost jako priorita Xiaomi vybavilo hrnec osmi bezpečnostními mechanismy – ochrana proti přehřátí, kontrola nadměrného tlaku, bezpečnostní zámek víka a další. Manuální uvolnění tlaku je umístěno mimo hlavní výstupní ventil, což snižuje riziko opaření párou. Vnější plášť zůstává i při vaření pod tlakem chladný na dotek – bezpečnostní prvek, který oceníte zejména v domácnostech s dětmi. Výkon v praxi: realistická očekávání Tlakový hrnec nabízí šest režimů vaření a možnost nastavení sedmi úrovní tlaku ve třech stupních. Teoreticky můžete dosáhnout třech různých textur – od křupavé přes středně měkkou až po velmi jemnou. Během testování jsme vyzkoušeli rýži, cizrnu, kuřecí vývar, guláš, čočku a fazole. Kvalita chuti byla konzistentně dobrá – pokrmy byly propečené a chutné. Časová úspora ale není tak dramatická, jak by se dalo očekávat. Automatický režim na rýži nastavil časovač na 30 minut. Výsledek byl chutný, ale textura připomínala spíš rýžovou kaši. Manuální nastavení na 12-15 minut dává lepší výsledky. Největší přínos je u luštěnin – cizrna byla za 43 minut měkká, fazole podobně. Bez nutnosti předchozího namáčení přes noc. Funkce 24hodinového časovače funguje spolehlivě. Můžete večer naložit ingredience a nastavit čas tak, aby byla večeře hotová přesně při vašem příchodu domů. Pro koho je vhodný? Majitelé chat a chalup bez plynového sporáku ocení elektrický provoz. Malé byty s omezeným počtem vařičů využijí dva vnitřní hrnce. Zaneprázdněné rodiny ocení časovač pro přípravu večeře. Milovníci luštěnin skutečně ušetří čas oproti klasickému vaření. CHCI TLAKOVÝ HRNEC XIAOMI Naopak není ideální pro lidi očekávající dramatickou úsporu času u všech pokrmů, nebo pro fanoušky chytré domácnosti hledající další zařízení do Mi Home ekosystému. Závěr: kvalitní zpracování, realistické výsledky Xiaomi Electric Pressure Cooker 4.8L je solidní kuchyňský spotřebič s důrazem na bezpečnost, kvalitu zpracování a praktické detaily jako jsou dva vnitřní hrnce. Výsledky vaření jsou chutné a konzistentní, úspora času závisí na typu pokrmu. Za cenu od 2 200 Kč jde o férovou nabídku včetně kompletního příslušenství. Používáte doma tlakový hrnec? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář chytrý hrnec tlakový hrnec Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. 