Příprava na léto: Nový ventilátor od Xiaomi propojíte s mobilem, dofoukne až na vzdálenost 13 metrů

Spolu se snadno přenosným stolním ventilátorem, který se díky USB-C portu zvládne dobíjet z powerbanky, představilo Xiaomi také klasický stojanový model. Ten je podobně bohatý na inteligentní funkce a dofoukne až na vzdálenost 13 metrů. Do léta by se teoreticky mohl dostat i na náš trh.

Představujeme Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan s chytrými funkcemi

Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan se spolu s již zmíněným modelem Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan, o němž jsme vás informovali v samostatném článku, objevil na globálním webu výrobce, což nasvědčuje plánovanému uvedení na různé světové trhy. Produkt by se mohl podívat i do evropských zemí včetně Česka, oficiálně to však zatím potvrzeno nebylo.

Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan má nastavitelnou výšku stojanu

Nový ventilátor podporuje propojení s mobilní aplikací Xiaomi Home, kde si je možné vybrat ze 100 úrovní rychlosti. S tím dále souvisí i možnost integrace do systémů chytré domácnosti Google Home a Amazon Alexa, díky čemuž je zařízení následně možné ovládat prostřednictvím odpovídajících hlasových asistentů.

Kolik bude novinka stát, zatím jasné není. Xiaomi tyto detaily dosud neprozradilo, avšak osobně bych počítal s částkou okolo 2 tisíc korun.

Klíčové vlastnosti ventilátoru

Výkonný proud vzduchu: Xiaomi Smart Standing Air Circulation Fan poskytuje silné proudění vzduchu 1440 m³/h s dosahem až 13 metrů, což zajišťuje cirkulaci vzduchu v celé místnosti během pouhých 2 minut.

Automatická 3D distribuce vzduchu: Ventilátor nabízí 120° horizontální a 100° vertikální automatické otáčení, které zajišťuje, že chladný vzduch dosáhne do každého rohu místnosti.

Tichý provoz: S hlučností pouhých 27,9 dB(A) při nejnižší rychlosti je ideální pro klidný spánek bez rušivých zvuků.

Energetická úspornost: S minimální spotřebou 1,78 W při nejnižším výkonu spotřebuje za celé léto (90 dní při 8 hodinách denně) jen 1,3 kWh energie.

Přesné nastavení rychlosti: Plynulý DC invertorový motor umožňuje výběr ze 100 úrovní rychlosti prostřednictvím aplikace Xiaomi Home pro maximální přizpůsobení.

Versatilní provedení: Výškově nastavitelný design umožňuje použití jak na stole, tak na podlaze podle individuálních potřeb.

Různé režimy proudění: Nabízí režim přímého větru pro rychlé ochlazení a režim přirozeného větru s proměnlivou intenzitou pro realistický pocit.

Chytré propojení: Podporuje integraci s dalšími chytrými zařízeními Xiaomi, jako jsou teploměry, klimatizace nebo zařízení s Bluetooth bránou pro automatické zapínání a vypínání.

Jaké máte zkušenosti s chytrými ventilátory?

