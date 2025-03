Geniální větráček od Xiaomi stačí připojit k powerbance! Do léta by mohl být i u nás

Dříve v tomto měsíci jsme vás informovali o praktickém stolním ventilátoru z dílny čínského Xiaomi, který si díky podpoře nabíjení pomocí USB-C můžete vzít například s sebou na zahradní posezení a nebude vám přitom vadit, že poblíž není zásuvka. Jednoduše ho totiž připojíte k powerbance a budete si užívat osvěžující vánek. Nyní se dozvídáme, že by novinka mohla přijít i k nám a teoreticky by to mohla stihnout do léta.

Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan se v týdnu objevil na globálním webu výrobce, což nasvědčuje jeho plánovanému rozšíření na další trhy včetně těch evropských. Vzhledem k tomu, jak nevídaně rychle rozšířil katalog celosvětově dostupných produktů po svém prvním debutu v Číně, předpokládáme, že by k jeho uvedení na pulty obchodů mohlo dojít už relativně brzy. Konkrétní termín ale potvrdit nedokážeme.

Nejenže ventilátoru dodáte šťávu z powerbanky, ale také jej propojíte s aplikací v chytrém telefonu, což vám umožní pohodlné ovládání a nastavení jedné ze stovky různých rychlostních úrovní. Zařízení navíc podporuje integraci do systémů chytré domácnosti Google Home a Amazon Alexa.

Xiaomi neprozradilo, kolik bude nový ventilátor stát v zemích mimo Čínu. Pro tamní zájemce je nicméně k dispozici za 299 jüanů, což v přepočtu činí necelou tisícovku.

Klíčové vlastnosti Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan

Silný proud vzduchu v kompaktním těle: Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan nabízí výkonné proudění vzduchu 1180 m³/h s dosahem až 10 metrů, přičemž dokáže zajistit cirkulaci vzduchu v celé místnosti během pouhých 3 minut.

Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan nabízí výkonné proudění vzduchu 1180 m³/h s dosahem až 10 metrů, přičemž dokáže zajistit cirkulaci vzduchu v celé místnosti během pouhých 3 minut. Automatická 3D distribuce vzduchu: Ventilátor se otáčí v širokoúhlém rozsahu 120° horizontálně a 100° vertikálně, což zajišťuje, že chladný vzduch dosáhne do každého rohu a významně zlepšuje ventilaci v místnosti.

Ventilátor se otáčí v širokoúhlém rozsahu 120° horizontálně a 100° vertikálně, což zajišťuje, že chladný vzduch dosáhne do každého rohu a významně zlepšuje ventilaci v místnosti. Tichý a úsporný provoz: S hlučností pouhých 28,4 dB(A) při nejnižší rychlosti a minimální spotřebou 1,75 W je ideální pro klidný spánek, přičemž za celé léto (90 dní při 8 hodinách denně) spotřebuje jen 1,3 kWh energie.

S hlučností pouhých 28,4 dB(A) při nejnižší rychlosti a minimální spotřebou 1,75 W je ideální pro klidný spánek, přičemž za celé léto (90 dní při 8 hodinách denně) spotřebuje jen 1,3 kWh energie. Přesné nastavení: DC invertorový motor umožňuje plynulou regulaci s výběrem ze 100 úrovní rychlosti prostřednictvím aplikace Xiaomi Home, což poskytuje maximální přizpůsobení podle potřeb uživatele.

DC invertorový motor umožňuje plynulou regulaci s výběrem ze 100 úrovní rychlosti prostřednictvím aplikace Xiaomi Home, což poskytuje maximální přizpůsobení podle potřeb uživatele. Kompaktní a přenosný design: Základna zabírá plochu velikosti poloviny papíru A4 (o 58 % menší než u stojanového modelu), má zadní rukojeť pro snadné přenášení a podporuje Type-C nabíjení, díky čemuž lze ventilátor napájet i z powerbanky.

Základna zabírá plochu velikosti poloviny papíru A4 (o 58 % menší než u stojanového modelu), má zadní rukojeť pro snadné přenášení a podporuje Type-C nabíjení, díky čemuž lze ventilátor napájet i z powerbanky. Uživatelsky přívětivé funkce: Odnímatelné komponenty pro snadné čištění, dvojitá kuličková ložiska pro vyšší stabilitu a životnost, dětský zámek pro bezpečnost a možnost ovládání přes aplikaci.

Odnímatelné komponenty pro snadné čištění, dvojitá kuličková ložiska pro vyšší stabilitu a životnost, dětský zámek pro bezpečnost a možnost ovládání přes aplikaci. Multifunkční využití: Ventilátor efektivně spolupracuje s dalšími zařízeními jako jsou topidla, zvlhčovače, klimatizace či odvlhčovače pro rovnoměrnou distribuci teploty, vlhkosti nebo chladného vzduchu.

Ventilátor efektivně spolupracuje s dalšími zařízeními jako jsou topidla, zvlhčovače, klimatizace či odvlhčovače pro rovnoměrnou distribuci teploty, vlhkosti nebo chladného vzduchu. Různé režimy proudění: Nabízí režim přímého proudění pro okamžité ochlazení a režim přirozeného vánku s proměnlivou intenzitou pro realistický pocit přírodního větru.

Pořídili byste si takový ventilátor?

Zdroj: Xiaomi