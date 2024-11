Xiaomi představilo malý projektor s Google TV. Může přijít i do Česka

Xiaomi představuje nový domácí projektor Smart Projector L1

Obraz promítá v rozlišení FullHD a podporuje Google TV

Teoreticky by mohl dorazit i do Česka, cenu zatím neznáme

Xiaomi na svém globálním webu představilo nový projektor Smart Projector L1, který je sice určený především do domácností, ale díky svým rozměrům je i snadno přenosný, takže si jej můžete vzít s sebou na akci s přáteli či příbuznými. A jelikož využívá systém Google TV, snadno se dostanete k tisícům aplikací a svým oblíbeným streamovacím platformám.

Xiaomi Smart Projector L1 má prachotěsnou konstrukci s vysoce účinným odvodem tepla, od něhož výrobce současně slibuje tichý chod. Obraz o velikosti až 120 palců dokáže promítat v rozlišení FullHD (1080p) s jasem až 200 ISO lumenů. Kvalita zobrazování vám tedy dech pravděpodobně nevyrazí a zcela optimálního zážitku dosáhnete pouze v dobře zatmavené místnosti. Co každopádně potěší, je automatická korekce lichoběžníkového zkreslení ve všech směrech či automatické zaostřování.

Nový projektor od Xiaomi podporuje hlasové ovládání prostřednictvím Google Asistenta a dovede streamovat obsah z telefonu či tabletu. Disponuje dvojicí 3W reproduktorů s technologií Dolby Audio. S ohledem na hardware pak dále nabízí 2 GB RAM a 16 GB interní úložiště. Konektivita je zajištěna jak bezdrátově pomocí Wi-Fi a Bluetooth, tak i HDMI portem.

Xiaomi neprozradilo, kolik bude Smart Projector L1 stát na jednotlivých trzích. Stejně tak nikde neuvedlo, kdy přesně se produkt dostane na pulty obchodů. My můžeme pouze spekulovat o tom, zda vůbec zamíří k nám do Česka, ale osobně si myslím, že je to spíše pravděpodobné.

Koupili byste si takový projektor?

Zdroj: Xiaomi