Xiaomi představilo na globálním trhu zásuvku Xiaomi Smart Plug 2 (Wi-Fi)

Umí měřit spotřebu a můžete ji ovládat skrz Google Asistenta

V Evropě má stát okolo 20 eur (asi 480 Kč)

Xiaomi před nějakým časem představilo druhou generaci zásuvky Xiaomi Smart Plug 2 WiFi, ta teď míří na globální trh. Umí měřit spotřebu, samozřejmě ji lze ovládat i na dálku. Na evropském trhu by se měla prodávat za cenu okolo 20 eur, což vychází na nějakých 480 korun.

Xiaomi Smart Plug 2 (Wi-Fi) zamíří na evropský trh

Nová generace zásuvky Xiaomi Smart Plug 2 WiFi se vyznačuje elegantním a kompaktním designem, který skvěle zapadne do jakékoliv moderní domácnosti. Na přední straně se nachází tlačítko, které slouží pro synchronizaci s chytrou domácností, ale také pro ruční vypnutí/zapnutí. Samozřejmostí je také zaznamenávání spotřeby energie, takže budete přesně vědět odběr jednotlivých spotřebičů. Navíc do ní můžete zapojit cokoliv s odběrem až do 3680 wattů.

Ovládání na dálku a podpora Google Asistenta

Xiaomi Smart Plug 2 WiFi lze ovládat samozřejmě i na dálku, takže si můžete zapnout/vypnout jakýkoliv spotřebič na dálku a to odkudkoliv. Typickým příkladem může být obava z nevypnutí žehličky. Pokud ji budete mít zapojenou v této zásuvce, nemusíte jezdit zpět domů, abyste se skutečně ujistili, zda jste ji vypnuli. Chytrá zásuvka od Xiaomi rovněž umožňuje konfigurovat časovače a odpočítávání, což je ideální pro nastavení automatického zapnutí a vypnutí spotřebičů podle potřeb. Navíc lze využít hlasových příkazů prostřednictvím Google Asistenta nebo Alexy od Amazonu.

Vylepšená ochrana

Jedním z významných vylepšení nové zásuvky Xiaomi Smart Plug 2 WiFi je ohnivzdorné pouzdro, které dokáže odolat extrémní teplotě až 750 ºC. Další aspekt bezpečnosti tkví v automatickém upozornění na nestandardní provoz. Pokud zásuvka zaznamená neobvyklou činnost, aplikace o tomto faktu okamžitě informuje.

V LIDLu je k mání parádní chytrá rychlovarná konvice čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Cena a Dostupnost

Nová zásuvka Xiaomi Smart Plug 2 WiFi je již k dispozici na oficiálních stránkách společnosti Xiaomi. Cena zatím není zveřejněna, ale očekává se, že se bude pohybovat kolem 19,99 eur, tedy asi 480 korun.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Používáte chytré zásuvky? Od jakého výrobce?

Zdroj: mi.com