TOPlist

Xiaomi představilo venkovní kameru se třemi objektivy. Nahrává ve 3K a nestojí mnoho

  • Nová Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro má tři 5Mpx objektivy s 3K rozlišením
  • Kamera nabízí 9x hybridní zoom a automatické sledování osob
  • V Číně se prodává za 1 300 Kč v přepočtu, do Evropy zatím nedorazila

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
7.8.2025 08:00
Ikona komentáře 0
Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro triple zoom edition

Xiaomi uvedlo v Číně novou generaci venkovní bezpečnostní kamery Smart Outdoor Camera 4 Pro Triple Camera Zoom Edition. Hlavním lákadlem jsou tři samostatné 5Mpx objektivy – zatímco běžné IP kamery mají jeden objektiv a pokročilejší modely dva, tato novinka jde ještě dál a nabízí trojitou optickou soustavu pro maximální pokrytí monitorované oblasti.

Tři objektivy pro dokonalý přehled

Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro pracuje se třemi 5Mpx snímači s clonou f/1,6, které dokáží zaznamenávat obraz v rozlišení 3K (2880×1620 pixelů). Horní objektiv se může otáčet horizontálně až o 180°, zatímco spodní modul se dvěma zbývajícími objektivy zvládne rotaci o 355° horizontálně a 95° vertikálně. Systém umožňuje 9× hybridní zoom s možností automatického sledování pohybujících se objektů.

Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro triple zoom edition objektivy zblizka

Inteligentní detekce bez předplatného

Kamera dokáže rozpoznávat osoby a vozidla pomocí umělé inteligence ve všech třech objektivech současně. Při detekci neobvyklé aktivity odešle upozornění do aplikace Mi Home spolu s video záznamem. Mezi pokročilé funkce patří možnost definovat vlastní parkovací zóny – pokud systém detekuje neautorizované parkování, pošle notifikaci včetně rozpoznané registrační značky.

Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro triple zoom edition parkovani

Pro odstrašení nezvaných hostů je kamera vybavena světelným a zvukovým alarmem s možností obousměrné komunikace. Funkce tvorby virtuálního plotu byla vylepšena o možnost definovat vlastní polygonové oblasti místo pouze obdélníkových zón.

Barevné noční vidění a odolná konstrukce

Všechny tři objektivy jsou vybaveny kombinovaným osvětlením bílého LED a infračerveného, které se automaticky aktivuje při detekci lidské postavy. Díky tomu dokáže kamera zaznamenávat barevný obraz i za tmy místo pouze černobílého záznamu.

IP KAMERY XIAOMI NA ALZA.CZ

Konstrukce splňuje certifikaci IP66 pro odolnost proti dešti a prachu. Kamera dokáže fungovat v extrémním teplotním rozmezí od -30 °C do +60 °C, což ji činí vhodnou pro použití v jakémkoliv klimatu.

Konektivita a úložiště

Smart Outdoor Camera 4 Pro podporuje Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz (s využitím standardu Wi-Fi 6) pro stabilní připojení. Pro ukládání záznamů můžete využít microSD kartu, cloudové úložiště nebo NAS. Kamera je kompatibilní s Xiaomi HyperOS Connect pro integraci s dalšími chytrými zařízeními v domácnosti.

Dostupnost a cena

Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro Triple Camera Zoom Edition je k dispozici v Číně za 449 jüanů, což odpovídá přibližně 1 300 korunám v přepočtu. Výrobce zatím neoznámil plány na uvedení do Česka či jiných evropských zemí.

Alternativy dostupné v Česku

Pokud hledáte pokročilou bezpečnostní kameru s více objektivy, která je již dostupná na českém trhu, máme pro vás několik zajímavých alternativ.

TP-Link Tapo C246D

TP-Link Tapo C246D nabízí duální 2K objektiv s možností vnitřního i venkovního použití. Širokoúhlý objektiv má zorné pole 125°, zatímco 6mm teleobjektiv umožňuje zachytit detaily na větší vzdálenost. Kamera podporuje detekci osob, zvířat, vozidel i dětského pláče bez měsíčních poplatků.

KOUPIT TP-LINK TAPO C246D

EZVIZ H9c 3MP

EZVIZ H9c 3MP je venkovní kamera s duálním objektivem a rozlišením 2304 × 1296 px. Nabízí široký zorný úhel 130° a klasické noční vidění s dosahem až 30 metrů. Kamera podporuje detekci pohybu, osob a vozidel s motorickou rotací pro sledování cílů.

KOUPIT EZVIZ H9C 3MP

Xiaomi Smart Camera C500 Dual EU

Xiaomi Smart Camera C500 Dual EU je vnitřní kamera s rozlišením 2560 × 1440 px a hybridním nočním viděním. Nabízí motorickou rotaci, detekci pohybu a zvuku včetně rozpoznávání domácích zvířat. Kamera se připojuje přes Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth.

KOUPIT XIAOMI C500 DUAL

Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual EU

Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual EU představuje venkovní variantu předchozího modelu s rozlišením 2560 × 1440 px. Kamera podporuje hybridní noční vidění, motorickou rotaci a detekci pohybu, osob i vozidel. Díky robustní konstrukci je vhodná pro dlouhodobé venkovní použití.

KOUPIT XIAOMI CW500 DUAL

Srovnávací tabulka dostupných alternativ

ModelObjektivyRozlišeníTyp použitíAI detekceCena
Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro3× 5 Mpx3K (2880×1620 px)VenkovníOsoby, vozidla, SPZ~1 300 Kč
TP-Link Tapo C246D2× 3 Mpx2KVnitřní i venkovníOsoby, zvířata, vozidla, pláč1 799 Kč
EZVIZ H9c 3MP2× 3 Mpx2304 × 1296 pxVenkovníOsoby, vozidla2 369 Kč
Xiaomi C500 Dual EU2× snímač2560 × 1440 pxVnitřníZvířata1 819 Kč
Xiaomi CW500 Dual EU2× snímač2560 × 1440 pxVenkovníOsoby, vozidla1 889 Kč

Ocenili byste u bezpečnostní kamery tři objektivy pro dokonalé pokrytí?

Zdroje: ITHome, Notebookcheck

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.