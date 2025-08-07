Xiaomi představilo venkovní kameru se třemi objektivy. Nahrává ve 3K a nestojí mnoho Hlavní stránka Zprávičky Nová Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro má tři 5Mpx objektivy s 3K rozlišením Kamera nabízí 9x hybridní zoom a automatické sledování osob V Číně se prodává za 1 300 Kč v přepočtu, do Evropy zatím nedorazila Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi uvedlo v Číně novou generaci venkovní bezpečnostní kamery Smart Outdoor Camera 4 Pro Triple Camera Zoom Edition. Hlavním lákadlem jsou tři samostatné 5Mpx objektivy – zatímco běžné IP kamery mají jeden objektiv a pokročilejší modely dva, tato novinka jde ještě dál a nabízí trojitou optickou soustavu pro maximální pokrytí monitorované oblasti. Tři objektivy pro dokonalý přehled Inteligentní detekce bez předplatného Barevné noční vidění a odolná konstrukce Konektivita a úložiště Dostupnost a cena Alternativy dostupné v Česku Tři objektivy pro dokonalý přehled Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro pracuje se třemi 5Mpx snímači s clonou f/1,6, které dokáží zaznamenávat obraz v rozlišení 3K (2880×1620 pixelů). Horní objektiv se může otáčet horizontálně až o 180°, zatímco spodní modul se dvěma zbývajícími objektivy zvládne rotaci o 355° horizontálně a 95° vertikálně. Systém umožňuje 9× hybridní zoom s možností automatického sledování pohybujících se objektů. Inteligentní detekce bez předplatného Kamera dokáže rozpoznávat osoby a vozidla pomocí umělé inteligence ve všech třech objektivech současně. Při detekci neobvyklé aktivity odešle upozornění do aplikace Mi Home spolu s video záznamem. Mezi pokročilé funkce patří možnost definovat vlastní parkovací zóny – pokud systém detekuje neautorizované parkování, pošle notifikaci včetně rozpoznané registrační značky. Pro odstrašení nezvaných hostů je kamera vybavena světelným a zvukovým alarmem s možností obousměrné komunikace. Funkce tvorby virtuálního plotu byla vylepšena o možnost definovat vlastní polygonové oblasti místo pouze obdélníkových zón. Barevné noční vidění a odolná konstrukce Všechny tři objektivy jsou vybaveny kombinovaným osvětlením bílého LED a infračerveného, které se automaticky aktivuje při detekci lidské postavy. Díky tomu dokáže kamera zaznamenávat barevný obraz i za tmy místo pouze černobílého záznamu. IP KAMERY XIAOMI NA ALZA.CZ Konstrukce splňuje certifikaci IP66 pro odolnost proti dešti a prachu. Kamera dokáže fungovat v extrémním teplotním rozmezí od -30 °C do +60 °C, což ji činí vhodnou pro použití v jakémkoliv klimatu. Konektivita a úložiště Smart Outdoor Camera 4 Pro podporuje Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz (s využitím standardu Wi-Fi 6) pro stabilní připojení. Pro ukládání záznamů můžete využít microSD kartu, cloudové úložiště nebo NAS. Kamera je kompatibilní s Xiaomi HyperOS Connect pro integraci s dalšími chytrými zařízeními v domácnosti. Dostupnost a cena Xiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro Triple Camera Zoom Edition je k dispozici v Číně za 449 jüanů, což odpovídá přibližně 1 300 korunám v přepočtu. Výrobce zatím neoznámil plány na uvedení do Česka či jiných evropských zemí. Alternativy dostupné v Česku Pokud hledáte pokročilou bezpečnostní kameru s více objektivy, která je již dostupná na českém trhu, máme pro vás několik zajímavých alternativ. TP-Link Tapo C246D TP-Link Tapo C246D nabízí duální 2K objektiv s možností vnitřního i venkovního použití. Širokoúhlý objektiv má zorné pole 125°, zatímco 6mm teleobjektiv umožňuje zachytit detaily na větší vzdálenost. Kamera podporuje detekci osob, zvířat, vozidel i dětského pláče bez měsíčních poplatků. KOUPIT TP-LINK TAPO C246D EZVIZ H9c 3MP EZVIZ H9c 3MP je venkovní kamera s duálním objektivem a rozlišením 2304 × 1296 px. Nabízí široký zorný úhel 130° a klasické noční vidění s dosahem až 30 metrů. Kamera podporuje detekci pohybu, osob a vozidel s motorickou rotací pro sledování cílů. KOUPIT EZVIZ H9C 3MP Xiaomi Smart Camera C500 Dual EU Xiaomi Smart Camera C500 Dual EU je vnitřní kamera s rozlišením 2560 × 1440 px a hybridním nočním viděním. Nabízí motorickou rotaci, detekci pohybu a zvuku včetně rozpoznávání domácích zvířat. Kamera se připojuje přes Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth. KOUPIT XIAOMI C500 DUAL Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual EU Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual EU představuje venkovní variantu předchozího modelu s rozlišením 2560 × 1440 px. Kamera podporuje hybridní noční vidění, motorickou rotaci a detekci pohybu, osob i vozidel. Díky robustní konstrukci je vhodná pro dlouhodobé venkovní použití. KOUPIT XIAOMI CW500 DUAL Srovnávací tabulka dostupných alternativ ModelObjektivyRozlišeníTyp použitíAI detekceCenaXiaomi Smart Outdoor Camera 4 Pro3× 5 Mpx3K (2880×1620 px)VenkovníOsoby, vozidla, SPZ~1 300 KčTP-Link Tapo C246D2× 3 Mpx2KVnitřní i venkovníOsoby, zvířata, vozidla, pláč1 799 KčEZVIZ H9c 3MP2× 3 Mpx2304 × 1296 pxVenkovníOsoby, vozidla2 369 KčXiaomi C500 Dual EU2× snímač2560 × 1440 pxVnitřníZvířata1 819 KčXiaomi CW500 Dual EU2× snímač2560 × 1440 pxVenkovníOsoby, vozidla1 889 Kč Ocenili byste u bezpečnostní kamery tři objektivy pro dokonalé pokrytí? Zdroje: ITHome, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi