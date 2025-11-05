Xiaomi má další chytrý zámek se super funkcemi. Skenuje ruku nebo obličej, navíc má dvě kamery a noční vidění Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo v Číně chytrý zámek Smart Door Lock M40 Pro s cenou od 3 229 jüanů Novinka kombinuje rozpoznávání žilního vzoru dlaně s 3D skenem obličeje a dvojicí kamer Zámek podporuje 12 různých způsobů odemykání včetně vzdáleného ovládání přes aplikaci Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Čínský technologický gigant Xiaomi rozšířil své portfolio chytré domácnosti o nový model zámku Smart Door Lock M40 Pro. Prémiová novinka zaujme především kombinací biometrických technologií a pokročilého kamerového systému, který umožňuje sledovat dění před dveřmi přímo na vestavěném displeji. V Číně se zámek prodává za 3 799 jüanů (přibližně 11 300 Kč), v předprodeji však zákazníci ušetří na ceně 3 229 jüanů (asi 9 600 Kč). Dvojice kamer a velký displej pro maximální přehled Xiaomi Smart Door Lock M40 Pro disponuje 5palcovým HD displejem umístěným na vnitřní straně zámku, který zobrazuje obraz ze dvojice integrovaných kamer. Hlavní 3Mpx kameru se 175° záběrem doplňuje sekundární 2Mpx snímač s úhlem 128°, což společně vytváří panoramatický pohled na prostor před dveřmi bez slepých míst. Pro noční sledování je zámek vybaven šesti LED diodami, které zajišťují kvalitní obraz i v naprosté tmě. Systém nabízí několik režimů nočního vidění včetně barevného zobrazení a infračerveného snímání. Dvanáct způsobů odemykání včetně rozpoznávání žilního vzoru Nejzajímavější funkcí nového zámku je AI rozpoznávání žilního vzoru dlaně, které využívá infračervené světlo pro skenování cévního systému ruky. Tato technologie funguje bezdotykově a řeší problémy s opotřebovanými otisky prstů u starších osob nebo omezení výšky u dětí. Zámek dále podporuje 3D rozpoznávání obličeje s detekcí živosti, klasické čtení otisků prstů, zadávání hesel (dlouhodobých, periodických či jednorázových) a vzdálené odemykání přes aplikaci. Majitelé zařízení Xiaomi mohou využít také odemykání pomocí chytrého telefonu, hodinek nebo náramku přes Bluetooth či NFC (tyto funkce vyžadují dokoupení příslušenství). Tichý provoz a vysoké zabezpečení Xiaomi vyvinulo vlastní automatický zámkový mechanismus s potlačením hluku, který zajišťuje tiché zamykání dveří po jejich zavření. Bezpečnost garantuje zámkový válec třídy C procházející celým tělem zámku – jde o nejvyšší úroveň ochrany používanou v Číně. Pro nouzové situace je k dispozici klasický mechanický klíč, který umožní vstup i při výpadku proudu nebo vybití baterií. Dlouhá výdrž s možností trvalého napájení Smart Door Lock M40 Pro využívá duální napájení – lithiová baterie vydrží 4,5 měsíce a záložní alkalické baterie dalších 6 měsíců, což dává dohromady výdrž až 10,5 měsíce. Po vybití lithiové baterie se systém automaticky přepne na alkalické baterie, přičemž některé pokročilé funkce jako kamerový systém nebo rozpoznávání obličeje se dočasně vypnou. Zajímavou novinkou je možnost trvalého napájení kabelem zevnitř bytu. Pokud máte v blízkosti dveří elektrickou zásuvku, můžete zámek napájet nepřetržitě a zbavit se starostí s dobíjením. V případě nouze lze zámek nabít také zvenku přes USB-C port nebo využít bezdrátové reverzní nabíjení z kompatibilního telefonu. Xiaomi globálně představilo nový chytrý zámek. Odemknete ho otiskem a podporuje Matter Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zda se Xiaomi Smart Door Lock M40 Pro dostane i na evropské trhy, zatím není jasné. Xiaomi do našich končin sice vozí některé produkty chytré domácnosti, ale pokročilé zámky většinou zůstávají exkluzivní pro čínský trh. Není to však dlouho, co Xiaomi odhalilo zámek Self-Install Smart Lock, který má v plánu vyslat i do zemí mimo svou domovinu. Chtěli byste chytrý zámek s rozpoznáváním žilního vzoru dlaně? Zdroje: Xiaomi Youpin, ITHome, MyDrivers, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrý zámek čína Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.