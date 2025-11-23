Xiaomi Smart Door Lock M40 má velký displej a spoustu možností odemykání, oproti dražšímu modelu však učinil zásadní kompromis Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Smart Door Lock M40 vstupuje na čínský trh za zhruba 8 tisíc korun v přepočtu Zámek disponuje 4,94" displejem a dvojicí kamer s úhlem záběru 175° a 128° Duální napájení zajistí výdrž až 10,5 měsíce bez nutnosti dobíjení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšiřuje své portfolio chytrých zámků o cenově dostupnější variantu nedávno představeného modelu M40 Pro. Nový Smart Door Lock M40 si zachovává většinu pokročilých funkcí prémiového sourozence, ale přichází s několika úpravami, které se promítly do nižší ceny 2 804 jüanů (přibližně 8 300 Kč v přepočtu) namísto 3 229 jüanů (asi 9 600 Kč). Duální kamerový systém s panoramatickým záběrem Smart Door Lock M40 disponuje 4,94palcovým HD displejem na vnitřní straně, který zobrazuje obraz ze dvou integrovaných kamer. Hlavní 3Mpx snímač se 175° úhlem záběru spolupracuje s druhou 2Mpx kamerou s pokrytím 128°, což dohromady vytváří kompletní přehled o prostoru před dveřmi. Pro kvalitní obraz za tmy obsahuje zámek šest infračervených LED diod s různými režimy nočního vidění. Vlastnosti Xiaomi Smart Door Lock M40 (strojově přeloženo) Kamerový systém podporuje nejen sledování v reálném čase, ale také videohovory přes WeChat a okamžité notifikace při detekci pohybu. Veškeré funkce lze ovládat prostřednictvím aplikace Mi Home, která funguje na telefonech, tabletech i televizorech Xiaomi. Dvanáct metod odemykání bez rozpoznávání žil Na rozdíl od dražšího modelu M40 Pro postrádá standardní verze technologii skenování žilního vzoru dlaně. Zámek ale pořád nabízí 12 různých způsobů odemykání, včetně 3D rozpoznávání obličeje, klasického čtení otisků prstů pomocí AI, číselných hesel a vzdáleného ovládání přes aplikaci. Majitelé zařízení Xiaomi mohou využít také odemykání přes NFC pomocí chytrého telefonu, hodinek nebo náramku. Zámek obsahuje mechanický cylindr třídy C, který údajně zajišťuje nejvyšší úroveň zabezpečení používanou v Číně a umožňuje otevření klasickým klíčem i při výpadku proudu. Vylepšené napájení s možností bezdrátového dobíjení Zámek využívá duální systém napájení s 8 000mAh lithiovou baterií, jež vydrží až 4,5 měsíce provozu. Záložní napájení zajišťují čtyři AA alkalické baterie s výdrží dalších 6 měsíců. Po vybití hlavní baterie se zámek automaticky přepne na záložní zdroj, přičemž některé pokročilé funkce jako kamerový systém se dočasně vypnou. Xiaomi 15T už nestojí ani 10 tisíc! Za tuhle cenu snad lepší telefon nekoupíte Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky V případě nouze lze zámek nabít zvenku přes USB-C port nebo využít bezdrátové reverzní nabíjení z kompatibilního smartphonu. Pro ty, kdo mají poblíž dveří elektrickou zásuvku, existuje možnost trvalého napájení kabelem zevnitř bytu. Konstrukce a konektivita Smart Door Lock M40 váží 5,18 kilogramu a jeho přední panel měří 431 × 98 × 46 mm, zatímco zadní panel má výšku 421 mm. Zámek funguje v teplotním rozsahu od -10 °C do 55 °C a kombinuje kovové komponenty s interními senzory pro maximální odolnost. Pro konektivitu využívá Bluetooth 5.3, NFC a Wi-Fi 6 na frekvenci 2,4 GHz. Díky integraci s HyperOS podporuje zámek vzdálený přístup, okamžité upozornění, a dokonce ovládání z palubního systému elektromobilu Xiaomi SU7. Co se týče dostupnosti v zemích mimo Čínu, je spíše nepravděpodobné, že bychom se s tímto zámkem setkali například na pultech evropských obchodů. Přestože Xiaomi neustále rozšiřuje portfolio svých produktů nabízených celosvětově, rozličné chytré zámky si stále nechává ve své domovině. Pořídili byste si chytrý zámek se dvěma kamerami a rozpoznáváním obličeje? Zdroje: ITHome, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrý zámek čína Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.