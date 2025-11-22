Xiaomi 15T už nestojí ani 10 tisíc! Za tuhle cenu snad lepší telefon nekoupíte Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 15T kleslo z původní ceny 14 999 Kč na současných 9 990 Kč u prodejce Alza Telefon nabízí 6,83" AMOLED displej s 120Hz obnovovací frekvencí a fotoaparáty Leica V recenzích získal hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od více než 260 zákazníků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Smartphone Xiaomi 15T, který přišel na český trh teprve na začátku října s doporučenou cenou 14 999 Kč, zažívá rychlý cenový pád. Zatímco ještě na začátku listopadu se v akci prodával za 11 tisíc korun, nyní jeho cena klesla pod hranici 10 tisíc – konkrétně na 9 990 Kč. To představuje slevu více než 30 % oproti původní ceně. Výbava hodná vyšší třídy Za současnou cenu dostávají zájemci telefon s 6,83″ P-OLED displejem s rozlišením 2772 × 1280 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Obrazovka dosahuje maximálního jasu 3 200 nitů, což zajišťuje výbornou čitelnost i na přímém slunci. Pod kapotou pracuje procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra doplněný 12 GB operační paměti a 256 GB interního úložiště. Fotografickou výbavu tvoří trojice zadních fotoaparátů s optikou Leica – hlavní 50Mpx snímač s clonou f/1,7 a optickou stabilizací, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 50Mpx teleobjektiv s 2× optickým zoomem. Pro selfie slouží 32Mpx přední kamera. Telefon podporuje nahrávání 4K videa při 60 fps a nabízí pokročilé funkce jako 10bitový LOG záznam. Rychlé nabíjení a odolná konstrukce Baterie s kapacitou 5 500 mAh vydrží podle výrobce až 13 hodin nepřetržitého používání. Podporuje 67W rychlé nabíjení, které dobije telefon z nuly na 100 % za 50 minut. Nechybí ani certifikace IP68 zajišťující odolnost proti prachu a vodě do hloubky 3 metrů. CHCI XIAOMI 15T V AKCI Mezi další přednosti patří NFC pro bezkontaktní platby, infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů, duální stereo reproduktory s Dolby Atmos nebo čtečka otisků prstů integrovaná v displeji. Telefon běží na Androidu 15 s nadstavbou HyperOS. Pro koho je Xiaomi 15T ideální volbou? Ve své současné cenové kategorii kolem 10 tisíc korun představuje Xiaomi 15T jednu z nejlepších voleb. Ocení jej především uživatelé hledající telefon s kvalitním displejem pro sledování videí, výkonným procesorem pro hraní her a kvalitním fotoaparátem pro každodenní focení. Díky velké baterii a rychlému nabíjení uspokojí i náročnější uživatele, kteří telefon využívají intenzivně po celý den. Co na telefon říkají zákazníci? V recenzích na Alze získal Xiaomi 15T hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od více než 260 zákazníků. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu fotoaparátu Leica, který podle nich vytváří snímky s přirozenými barvami a výborným detailem i za horšího světla. Oceňují také rychlou odezvu systému, plynulý 120Hz displej a dlouhou výdrž baterie. „Za tu cenu je to bezkonkurenční nákup, Xiaomi opět ukazuje, jak se to má dělat,“ píše v recenzi Lukáš z Prostějova. Podobně nadšený je i Jiří ze Šternberka: „Displej je nádherně ostrý, 120 Hz je znát hned při prvním scrollování. Fotky z hlavního 50Mpx snímače vypadají skvěle, barvy jsou přirozené a díky spolupráci s Leicou mají takový profi nádech.“ KOUPIT XIAOMI 15T Mezi nejčastější výtky patří absence bezdrátového nabíjení a chybějící nabíjecí adaptér v balení – součástí je pouze USB-C kabel. Některým uživatelům také vadí větší množství předinstalovaných aplikací, které je však možné odinstalovat. S cenou 9 990 Kč se Xiaomi 15T dostává do kategorie, kde prakticky nemá konkurenci. Telefony s podobnou výbavou – kvalitním AMOLED displejem, výkonným procesorem, trojicí fotoaparátů s optikou Leica a rychlým nabíjením – běžně stojí o několik tisíc více. Plánujete využít současné slevy na Xiaomi 15T, nebo počkáte na další pokles ceny? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce android telefon Black Friday česko Sleva Xiaomi Xiaomi 15T Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.