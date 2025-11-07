Maličká, ale inteligentní. Xiaomi ukázalo novou obrazovku pro ovládání domácnosti, stojí překvapivě málo Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo kompaktní Smart Control Screen pro ovládání chytré domácnosti přímo ze zdi Zařízení disponuje 3,83" dotykovým displejem a vestavěným Mesh 2.0 gateway V Číně odstartuje crowdfunding 10. listopadu s cenou 369 jüanů (asi 1 100 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.11.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo svou nabídku produktů pro chytrou domácnost o zajímavou novinku. Smart Control Screen představuje kompaktní dotykový panel určený k instalaci do zdi, který má sloužit jako centrální ovládací prvek pro všechna inteligentní zařízení v domácnosti. Novinka se zatím chystá pouze na čínský trh, kde brzy odstartuje crowdfundingová kampaň s atraktivní cenou. Dotykový displej přímo ve zdi Xiaomi Smart Control Screen disponuje 3,83palcovým dotykovým displejem s poměrem stran 8:16, který zabírá prakticky celou čelní plochu. Zařízení se montuje do standardního 86mm instalačního boxu, takže není potřeba žádných speciálních úprav elektroinstalace. Panel je dostupný ve dvou barevných variantách – bílé a tmavě šedé. Výrobce myslel i na bezpečnost – celá konstrukce využívá materiály s třídou hořlavosti V-0 a obsahuje ochranu proti přehřátí a přetížení. Součástí jsou také tři vestavěná relé, která umožňují přímé ovládání až tří světelných okruhů pouhým dotykem na displej. Chytré funkce a hlasový asistent Smart Control Screen běží na systému HyperOS s integrovanou umělou inteligencí. Prostřednictvím hlasového asistenta XiaoAi zvládá zařízení zpracovat i složitější příkazy typu „zhasni světla, zatáhni závěsy a zapni klimatizaci“ najednou. Asistent současně odpovídá na dotazy ohledně zdraví, životního stylu či každodenních činností. Xiaomi má další chytrý zámek se super funkcemi. Skenuje ruku nebo obličej, navíc má dvě kamery a noční vidění Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Panel obsahuje 24GHz milimetrový radar kombinovaný se světelným senzorem. Díky tomu se displej automaticky rozsvítí při přiblížení osoby a přizpůsobí jas okolnímu osvětlení. K dispozici je také 45 různých spořičů obrazovky včetně animovaného počasí, rodinných fotografií nebo textových poznámek. Široká kompatibilita s ekosystémem Xiaomi Zařízení je vybaveno Mesh 2.0 gateway pro lepší konektivitu s Bluetooth a Mesh zařízeními v domácnosti. Podporuje dual-band Wi-Fi na frekvencích 2,4 GHz a 5 GHz. Podle výrobce je kompatibilní s více než 5 500 produkty pro chytrou domácnost, přičemž každý panel dokáže spravovat až 48 zařízení současně. Prostřednictvím aplikace Xiaomi Home si uživatelé mohou přizpůsobit rozvržení ovládacích prvků na displeji napříč 12 stránkami. Smart Control Screen navíc funguje jako bezpečnostní centrum – zobrazuje živý přenos z kamer Xiaomi, informace ze zámků nebo videozvonek. Podporována je také funkce Family Broadcast pro rozesílání hlasových zpráv na všechna propojená zařízení v domácnosti. Cena a dostupnost Xiaomi Smart Control Screen má v Číně doporučenou cenu 399 jüanů (přibližně 1 200 Kč), ale v rámci crowdfundingu na platformě Xiaomi Youpin bude k dispozici za 369 jüanů (asi 1 100 Kč). Kampaň odstartuje 10. listopadu. Zda se novinka někdy podívá i na globální trhy včetně toho českého, zatím není jasné. Ocenil byste takový dotykový panel pro ovládání chytré domácnosti? Zdroje: Xiaomi Youpin, ITHome, MyDrivers, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.