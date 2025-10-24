TOPlist

Nová kamera Xiaomi bude levná a nabídne několik zajímavých vychytávek. Umí vaše současná zakrýt objektiv v požadovaný čas?

  • Xiaomi globálně představilo bezpečnostní kameru Smart Camera C302 s 2K rozlišením
  • Novinka přináší Wi-Fi 6, fyzické zakrytí objektivu a lokální AI zpracování
  • Do Česka by se kamera mohla dostat během příštích měsíců

Adam Kurfürst
24.10.2025 12:00
Xiaomi Smart Camera C302 kamera na stole

Xiaomi rozšířilo své portfolio chytrých domácích zařízení o novou bezpečnostní kameru Smart Camera C302. Oproti modelu C301, který se prodává i v Česku za necelou tisícovku, přináší novinka pár zajímavých vylepšení včetně podpory Wi-Fi 6 nebo možnosti naplánovat automatické zakrytí objektivu v určitých časech. Kamera zatím nemá potvrzenou dostupnost na českém trhu, ale vzhledem ke globální prezentaci by se k nám mohla dostat během příštích měsíců.

Ostřejší obraz díky 3Mpx snímači

Xiaomi Smart Camera C302 disponuje 3Mpx snímačem s rozlišením 2304 × 1296 pixelů, který zachycuje obraz ve 2K kvalitě. Díky dvojosému motoru dokáže kamera rotovat o 360° horizontálně a 107° vertikálně, což umožňuje monitorování celé místnosti z jednoho místa. Pro noční záznamy využívá kombinaci barevného nočního vidění s citlivým obrazovým senzorem a šesti infračervenými diodami, které nezpůsobují viditelné světlo.

Xiaomi Smart Camera C302 moznosti instalace 1

Fyzické zakrytí objektivu chrání soukromí

Zajímavou funkcí je fyzické zakrytí objektivu – kamera dokáže schovat objektiv nahoru do těla zařízení. Tuto funkci lze časově naplánovat, takže se objektiv automaticky zakryje například když jste doma. Pro zabezpečení dat využívá kamera bezpečnostní čip MJA1 s ochranou na úrovni finančních institucí a veškeré AI zpracování probíhá lokálně přímo v kameře, nikoliv v cloudu.

Lokální AI rozpoznává osoby, zvířata i zvuky

Kamera nabízí řadu AI funkcí zpracovávaných lokálně. Dokáže detekovat pláč dítěte a okamžitě odeslat upozornění na telefon. Stejně tak rozpoznává domácí mazlíčky (konkrétně psy a kočky) a sleduje jejich pohyb po místnosti. Detekce osob s automatickým sledováním zajišťuje, že kamera automaticky otáčí objektiv za pohybujícími se lidmi.

Xiaomi Smart Camera C302 vytvoreni virtualniho plotu

Mezi další funkce patří virtuální plot, který upozorní při vstupu nebo opuštění definované zóny, vlastní detekční zóny pro monitorování konkrétních oblastí a detekce abnormálních zvuků jako je rozbití skla. Všechny tyto funkce je nutné manuálně aktivovat v aplikaci Xiaomi Home.

Wi-Fi 6 a podpora hlasových asistentů

Oproti předchozímu modelu C301 přináší novinka podporu Wi-Fi 6, která zajišťuje stabilnější připojení a vyšší přenosové rychlosti. Kamera podporuje Bluetooth párování pro snadné nastavení a obousměrnou hlasovou komunikaci prostřednictvím vestavěného reproduktoru. Ovládat ji lze přes aplikaci Xiaomi Home nebo hlasové asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.

Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6 v mistnosti zena s kockou
Pět senzorů, UVC sterilizace a tichý provoz. Xiaomi Mijia Smart Purifier 6 dorazila do Česka Adam Kurfürst Zprávičky

Pro ukládání záznamů můžete využít microSD karty o kapacitě 8-256 GB nebo cloudové úložiště. Díky H.265 kódování zabírají záznamy o 50 % méně místa než u starší technologie H.264. Kamera podporuje montáž na stůl i na strop s automatickým otočením obrazu.

Pořídili byste si chytrou bezpečnostní kameru od Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi

