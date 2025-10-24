Nová kamera Xiaomi bude levná a nabídne několik zajímavých vychytávek. Umí vaše současná zakrýt objektiv v požadovaný čas? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo bezpečnostní kameru Smart Camera C302 s 2K rozlišením Novinka přináší Wi-Fi 6, fyzické zakrytí objektivu a lokální AI zpracování Do Česka by se kamera mohla dostat během příštích měsíců Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo své portfolio chytrých domácích zařízení o novou bezpečnostní kameru Smart Camera C302. Oproti modelu C301, který se prodává i v Česku za necelou tisícovku, přináší novinka pár zajímavých vylepšení včetně podpory Wi-Fi 6 nebo možnosti naplánovat automatické zakrytí objektivu v určitých časech. Kamera zatím nemá potvrzenou dostupnost na českém trhu, ale vzhledem ke globální prezentaci by se k nám mohla dostat během příštích měsíců. Ostřejší obraz díky 3Mpx snímači Xiaomi Smart Camera C302 disponuje 3Mpx snímačem s rozlišením 2304 × 1296 pixelů, který zachycuje obraz ve 2K kvalitě. Díky dvojosému motoru dokáže kamera rotovat o 360° horizontálně a 107° vertikálně, což umožňuje monitorování celé místnosti z jednoho místa. Pro noční záznamy využívá kombinaci barevného nočního vidění s citlivým obrazovým senzorem a šesti infračervenými diodami, které nezpůsobují viditelné světlo. Fyzické zakrytí objektivu chrání soukromí Zajímavou funkcí je fyzické zakrytí objektivu – kamera dokáže schovat objektiv nahoru do těla zařízení. Tuto funkci lze časově naplánovat, takže se objektiv automaticky zakryje například když jste doma. Pro zabezpečení dat využívá kamera bezpečnostní čip MJA1 s ochranou na úrovni finančních institucí a veškeré AI zpracování probíhá lokálně přímo v kameře, nikoliv v cloudu. Lokální AI rozpoznává osoby, zvířata i zvuky Kamera nabízí řadu AI funkcí zpracovávaných lokálně. Dokáže detekovat pláč dítěte a okamžitě odeslat upozornění na telefon. Stejně tak rozpoznává domácí mazlíčky (konkrétně psy a kočky) a sleduje jejich pohyb po místnosti. Detekce osob s automatickým sledováním zajišťuje, že kamera automaticky otáčí objektiv za pohybujícími se lidmi. Mezi další funkce patří virtuální plot, který upozorní při vstupu nebo opuštění definované zóny, vlastní detekční zóny pro monitorování konkrétních oblastí a detekce abnormálních zvuků jako je rozbití skla. Všechny tyto funkce je nutné manuálně aktivovat v aplikaci Xiaomi Home. Wi-Fi 6 a podpora hlasových asistentů Oproti předchozímu modelu C301 přináší novinka podporu Wi-Fi 6, která zajišťuje stabilnější připojení a vyšší přenosové rychlosti. Kamera podporuje Bluetooth párování pro snadné nastavení a obousměrnou hlasovou komunikaci prostřednictvím vestavěného reproduktoru. Ovládat ji lze přes aplikaci Xiaomi Home nebo hlasové asistenty Amazon Alexa a Google Assistant. Pět senzorů, UVC sterilizace a tichý provoz. Xiaomi Mijia Smart Purifier 6 dorazila do Česka Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro ukládání záznamů můžete využít microSD karty o kapacitě 8-256 GB nebo cloudové úložiště. Díky H.265 kódování zabírají záznamy o 50 % méně místa než u starší technologie H.264. Kamera podporuje montáž na stůl i na strop s automatickým otočením obrazu. Pořídili byste si chytrou bezpečnostní kameru od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera Chytrá domácnost Kamera Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.