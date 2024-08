Xiaomi Smart Band 9 se brzy ukáže v Evropě! Bude stále extrémně levný

Po nedávném představení Xiaomi Smart Band 9 v Číně se zdá, že globální verze je již za rohem. O zalistování na italském Amazonu, jenž ukazoval na datum 19. srpna, jsme vás informovali několik dní zpět a podle informací od známého tipéra Arsèna Lupina by se měl tento fitness náramek brzy objevit na mezinárodních trzích. Od uvedení nás tedy pravděpodobně skutečně dělí už jen pár dní.

Hardwarové specifikace slibují spíše kosmetický upgrade. Dominantou zařízení je 1,62palcový AMOLED displej s impozantním jasem 1200 nitů a rozlišením 192 x 490 pixelů. To v kombinaci s více než 200 ciferníky dává tušit, že na náramek bude radost pohledět. Xiaomi rovněž slibuje, že nový model bude o 16 % přesnější ve sledování zdravotních funkcí než jeho předchůdce.

Xiaomi Smart Band 9 going global soon:

27.4g w strap, 46.53 x 21.63 x 10.95 mm

1.62" AMOLED, 192 x 490, 326 PPI, up to 1200 nits

3-axis accelerometer, gyroscope, PPG, ambient light sensor

5 ATM

BT5.4 BLE

233mAh , 21 days standby, 9 days with Always On

1 hour charging pic.twitter.com/K2Z1CD78gO

— Arsène Lupin (@MysteryLupin) August 9, 2024